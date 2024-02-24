Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3033

Forester #:
A conclusão não é óbvia. Existe uma prova como nos problemas de geometria?
O desvio de cada ponto em relação a uma linha reta é a opção óbvia. Vou mantê-la como a principal por enquanto.

A linha A-max sempre estará acima da linha de regressão. Quanto mais fortes forem as flutuações da linha de tendência, mais forte será o movimento para 180 graus (se o saldo não tiver sido perdido) e mais para 270, se o saldo tiver sido perdido.

A comparação dos dois ângulos nos permite avaliar a estabilidade da dinâmica do saldo. Ela informa o quanto o preço flutuou em relação ao crescimento condicionalmente linear do saldo. Também é possível planejar a matriz de expectativa e construir um saldo linear ideal em relação a ela (o que não é a meta) e contar os desvios da mesma forma.

É melhor não desenhar linhas a olho nu, mas por meio de fórmulas.
Acredito que se você pegar sua linha e aumentar sua dispersão (instabilidade), exceto pelo ponto máximo, a linha de regressão permanecerá a mesma. Mas a estabilidade será menor.
 
Forester #:
É melhor não desenhar linhas a olho nu, mas por meio de fórmulas.
Acho que se você pegar sua linha e aumentar sua dispersão (instabilidade), exceto pelo ponto máximo, a linha de regressão permanecerá a mesma. Mas a estabilidade será menor.

É sempre assim neste tópico - você conta uma ideia às pessoas e, sem testá-la, elas imediatamente começam a elogiá-la.


 
Aleksey Vyazmikin #:

Isso sempre acontece neste tópico - você conta uma ideia para as pessoas e, sem testá-la, elas imediatamente começam a elogiá-la.

Eu não a elogiei, expressei minhas dúvidas, pois o resultado não é óbvio.
No gráfico, você não aumentou a dispersão da linha original, mas desenhou uma completamente diferente.

Certamente a primeira linha de regressão corresponderá a mais de uma variante do gráfico, se você aumentar exatamente a dispersão. Por exemplo, adicione a cada ponto 10% de sua distância à linha de regressão se ela for maior ou subtraia se for menor. Outras variantes de 5%, 20%, 30%, etc. darão muitas variantes com estabilidade diferente, mas com quase ou exatamente a mesma linha de regressão.
É assim que funciona:


Exceto pelo ponto máximo e até ele, você precisa compensar de baixo para cima para que a linha corresponda exatamente. Tenho certeza de que você pode encontrá-lo. Bem, não vou fazer isso. Vou lidar com a opção óbvia, que expressei anteriormente.

 
Forester #:

Eu não estava elogiando, estava expressando dúvidas, pois o resultado não é óbvio.
No gráfico, você não aumentou a extensão da linha original, mas desenhou uma linha completamente diferente.

Eu desenhei de acordo com seu critério - a coincidência do máximo e uma oscilação maior. Não entendo o que está errado.

Forester :


Certamente, a primeira linha de regressão corresponderá a mais de uma variante do gráfico, se você aumentar exatamente o spread.

Naturalmente, o método fornece apenas uma estimativa relativa e não implica a restauração do movimento do gráfico de equilíbrio.

Forester #:

Por exemplo, adicione a cada ponto 10% de sua distância da linha de regressão se ela for maior ou subtraia se for menor. Outras opções de 5%, 20%, 30% etc. darão muitas variantes com estabilidade diferente, mas com quase ou exatamente a mesma linha de regressão.

Adicionei +30% e -30% para maior clareza - você pode ver que há linhas paralelas até o máximo. E a regressão aqua cruza a preta, portanto, tem um grau menor - o equilíbrio é melhor.

Forester #:

Exceto pelo ponto máximo e por ele, é necessário compensar a partir de baixo para fazer com que a linha coincida exatamente. Tenho certeza de que você pode encontrar isso. Bem, não vou fazer isso. Lidarei com a opção óbvia, que expressei anteriormente.

Faça o que quiser - sua própria versão é sempre melhor.

Eu criei um método simples e eficaz - talvez não seja o melhor, mas funciona muito bem.


Se você fizer o balanço a partir do zero, também poderá ver que o aqua é melhor - o ângulo das linhas máximas mostra isso, enquanto as linhas de regressão são quase paralelas.


E, novamente, em duas palavras, o que você faz? )
 
Você deslocou a segunda linha para cima. E eu sugeri uma propagação mais forte (veja minha figura). O que está acima da linha de regressão deve ser mais alto (você fez isso), o que está abaixo deve ser mais baixo (você também o fez).
Mas eu não preciso disso. Somente se você estiver interessado...

 
Maxim Dmitrievsky #:
E, novamente, em duas palavras, o que você faz? )
equilíbrio)
 
Maxim Dmitrievsky #:
E, novamente, em duas palavras, o que você faz? )

Inventando seus próprios Sharpe e Sortino) Com blackjack e outros necessários)

 
Forester #:

Você deslocou a segunda linha para cima. Sugeri um spread mais forte (veja minha figura). O que está acima da linha de regressão deve ser mais alto (você fez isso), o que está abaixo deve ser mais baixo (você fez isso também mais alto).
Mas eu não preciso disso. Somente se você estiver interessado...

Fiz exatamente como você escreveu.

N P.P. Saldo 1 Registro T.L. Desvio Correção Balanço 2
1 0 4,075 -4,075 -2,8525 0
2 5 4,4929 0,5071 0,65923 5,15213
3 7 4,9108 2,0892 2,71596 7,62676
4 5 5,3287 -0,3287 -0,23009 5,09861
5 3 5,7466 -2,7466 -1,92262 3,82398
6 8 6,1645 1,8355 2,38615 8,55065
7 10 6,5824 3,4176 4,44288 11,02528
8 9 7,0003 1,9997 2,59961 9,59991
9 8 7,4182 0,5818 0,75634 8,17454
10 7 7,8361 -0,8361 -0,58527 7,25083
11 9 8,254 0,746 0,9698 9,2238
12 8 8,6719 -0,6719 -0,47033 8,20157
13 9 9,0898 -0,0898 -0,06286 9,02694
14 8 9,5077 -1,5077 -1,05539 8,45231
15 9 9,9256 -0,9256 -0,64792 9,27768
