Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3041
Vale a pena comparar.
Não está claro como fazer a comparação. O UpSample deve levar ao excesso de treinamento devido à duplicação de dados idênticos, o que não é detectável imediatamente.
Por que não? Treinar, testar, validar e pronto.
Que pena, mudei o avar.
Por quê?
O militarismo chegou a esse tema tão bonito e fofo.
Então, ele tem um atirador de elite?
Estou tentando linearizar o espaço, ou apenas traduzir um espaço não linear em um espaço mais linear. Estou interessado no algoritmo HLLE.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonlinear_dimensionality_reduction
parece bem interessante. Parece-me que o AMO será mais fácil de reconhecer esse esboço do que o preço como está.
Alguém pode me dizer por que há uma distorção tão desagradável das cores na animação quando eu a carrego aqui?
Então, é assim que o preço transformado pelo algoritmo se parece.
Quem quiser brincar?
Bem, o aprendizado múltiplo tem os mesmos problemas que o pca.
você terá dificuldade em ajustar séries não estacionárias
Não há nada a ser ajustado, o padrão atual é transformado em uma dimensão diferente e isso é tudo.
fez uma imagem mais bonita