mytarmailS #:

Tudo bem, deve funcionar.

Tem certeza de que não alterou o código? Mostre-me o código em que o erro ocorre.

Não, eu não o alterei.


 
Aleksey Vyazmikin #:

Não, eu não fiz isso.

muito pequeno

 
mytarmailS #:

muito pequeno

Clique na imagem.

Em seguida, nas setas ao lado do disquete.
 
Aleksey Vyazmikin #:

Clique na imagem.

Em seguida, nas setas ao lado do disquete.

tente substituir embed por stats::embed

 
Forester #:
Qual é a sua opção para avaliar a estabilidade? Estivemos discutindo duas opções aqui recentemente.

quanto menor for o desvio padrão dos valores de FF em testes de diferentes locais históricos, melhor.
 
Aleksey Vyazmikin #:

Funcionou?

 
mytarmailS #:

Recebi um novo erro, agora ele diz

> library(inTrees)  # ?inTrees::getRuleMetric()
Error in library(inTrees) : нет пакета под названием ‘inTrees’
In addition: Warning messages:
1: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘tibble’ 
2: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘pillar’ 

> tr <- 1:500

Tentei instalar o R-Studio - ele fica dando voltas e voltas - avisa que vai reiniciar, mas não reinicia.

No R, obtive o seguinte registro

> install.packages("inTrees")
Устанавливаю пакет в ‘C:/Users/S_V_A/Documents/R/win-library/4.0’
(потому что ‘lib’ не определено)
Предупреждение: недоступен индекс для хранилища https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/src/contrib:
  не могу открыть URL 'https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/src/contrib/PACKAGES'
Предупреждение: недоступен индекс для хранилища https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/bin/windows/contrib/4.0:
  не могу открыть URL 'https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/bin/windows/contrib/4.0/PACKAGES'
Предупреждение:
пакет '‘inTrees’' недоступен (for R version 4.0.5)
 
Aleksey Vyazmikin #:

Por que instalar o R-Studio ?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Em R, esse é o log

tente

install.packages("inTrees", dependencies=TRUE, repos='http://cran.rstudio.com/')

E é melhor alterar a saída do console para o inglês, assim você poderá pesquisar problemas no Google normalmente

https://stackoverflow.com/questions/25721884/how-should-i-deal-with-package-xxx-is-not-available-for-r-version-x-y-z-wa

mytarmailS #:

Acho que você deveria ter colocado uma vírgula ali. Era sobre o local onde o pacote foi instalado.

