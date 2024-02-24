Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3032

Forester #:
Como você mede a estabilidade? Também estou pensando nisso agora. Até agora, isso parece se encaixar:
(soma dos desvios dos pontos de equilíbrio de uma linha reta entre o primeiro e o último ponto de equilíbrio) * equilíbrio

quem se importa em maximizar o equilíbrio, há 100 maneiras de fazer isso...

É importante perceber que esse critério não é suficiente ou não é adequado.

 
mytarmailS #:

quem se importa com a forma de maximizar o equilíbrio, pois há 100 maneiras de fazer isso....

É importante perceber que esse critério não é suficiente, ou não se encaixa de forma alguma.

Não quero maximizar o equilíbrio, mas a sustentabilidade. Gostaria de saber como Mikhail faz isso.
 
Forester #:
Não quero maximizar o equilíbrio, mas a sustentabilidade. Gostaria de saber como Mikhail faz isso.

Uma das variantes anteriores - minimizando o spread na série de lotes nos gráficos, a estratégia foi treinada "em sua totalidade", com todas as ações possíveis (stop, trailing stop, saída, reversão), netting.
Ela não foi para o real por causa de "bugs" nas fortalezas.
Minimização enquanto maximiza o número de negociações, paradoxo.

 
Mikhail Mishanin #:

Uma das variantes anteriores - minimização do spread na série de lotes nos gráficos, a estratégia foi treinada "na íntegra", com todas as ações possíveis (stop, trailing stop, saída, reversão), netting.
Não foi ao ar por causa de "bugs" nos Forts.
Minimização enquanto maximiza o número de negociações, paradoxo.

Você pode explicar melhor? Spread a partir de quê? De uma linha reta, como sugeri?
E quanto às variantes atuais?
 
Forester #:
Você pode ser mais específico? Espalhar a partir de quê? De uma linha reta, como sugeri?
E quanto às variantes atuais?

Vamos ter cinco parcelas (semanas, meses)
1. variante de perdas consecutivas máximas 1/2/7/2/1 - apenas 13 min 1 max 7 spread 6
2. variante 3/4/3/4/3 - apenas 17 min 3 max 4 spread 1
a segunda é mais íngreme e foi treinada para reduzir a máxima, mas mesmo que essa variante seja 7/8/7/8/7, ela foi preferida à primeira e o treinamento a retirou.
Atual em codificação, vou tentar, talvez publique algo.

Bem, e, consequentemente, a verificação fora da caixa de que a série máxima não ultrapassa a série máxima não foi feita.

 
Mikhail Mishanin #:

Vamos ter cinco parcelas (semanas, meses)
1. variante de perdas consecutivas máximas 1/2/7/2/1 - apenas 13 min 1 max 7 spread 6
2. variante 3/4/3/4/3 - apenas 17 min 3 max 4 spread 1
a segunda é mais íngreme e foi treinada para reduzir o máximo, mas mesmo que essa variante 7/8/7/8/7, era preferível à primeira e o treinamento a retirou.
Atual em codificação, vou tentar, talvez algo seja publicado.

Bem, e, consequentemente, a verificação fora da caixa de que a série máxima não ultrapassa a série máxima não foi feita.

Abordagem interessante.
Em minha opinião, 7/8/7/8/7 (5 rebaixamentos fortes) é pior do que 1/2/7/2/1 (1 rebaixamento forte). Mas é preciso fazer experimentos também.

Parece-me que o desvio de uma linha reta levará automaticamente tudo em consideração. Li em algum lugar sobre esse método. Talvez em um livro, talvez aqui no fórum.

 
Forester #:

Parece-me que o desvio de uma linha reta levará tudo em consideração automaticamente. Li em algum lugar sobre esse método. Talvez em um livro, talvez aqui no fórum.

Experimente este método - eu o inventei agora, ele é um pouco diferente do meu (é mais difícil de justificar :) ).

A linha A é desenhada desde o início do balanço até o máximo do balanço.

A linha B é a linha de tendência de regressão linear.

A tarefa é encontrar o ângulo entre as duas linhas. Ou expressar a diferença do coeficiente de inclinação na equação linear de dois vetores através do coeficiente.

Se você resolver o problema e colocá-lo no código, compartilhe a função :)

Sim, observe que a interseção pode estar à esquerda da origem, mesmo em coordenadas negativas :)

 
Aleksey Vyazmikin #:

Aqui está um método que você pode tentar - acabei de pensar nele agora, um pouco diferente do meu (é mais difícil de justificar :) )

A linha A é desenhada do início do saldo até o máximo do saldo.

A linha B é a linha de tendência de regressão linear.

A tarefa é encontrar o ângulo entre as duas linhas. Ou expressar a diferença do coeficiente de inclinação na equação linear de dois vetores através do coeficiente.

Se você resolver o problema e colocá-lo no código, compartilhe a função :)

Sim, observe que a interseção pode estar à esquerda da origem, inclusive em coordenadas negativas :)

Tem certeza de que o ângulo significará a estabilidade da curva? Aqui está uma menos estável sob seu máximo.

Ou esta mais estável:

 
Forester #:

Tem certeza de que o ângulo significará que a curva é estável? Aqui está uma curva menos estável para seu máximo.

Ou esta mais estável:

Sim. Quanto menor o ângulo, mais estável será o crescimento do equilíbrio.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Sim. Quanto menor for o ângulo, mais estável será o crescimento do equilíbrio.

A conclusão não é óbvia. Existe uma prova como nos problemas de geometria?
O desvio de cada ponto de uma linha reta é a opção óbvia. Vou mantê-la como minha principal opção por enquanto.
