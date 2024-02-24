Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2934
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Para o ONNX Runtime interno da Microsoft, a versão mínima exigida é o Windows 10 build 1809.
E em C:Windows\System32\onnxruntime.dll há uma versão muito antiga, a 1.10. No momento, a versão desejável é a 1.14.
Escreveremos artigos passo a passo sobre como usar as funções ONNX.
Aqui está a versão mais recente do ONNX que é compatível com o DirectML.
"
O DirectML é uma biblioteca de alto desempenho acelerada por hardware do DirectX 12 para aprendizado de máquina no Windows. O DirectML fornece aceleração de GPU para tarefas comuns de aprendizado de máquina em uma ampla gama de hardware e drivers compatíveis.
Quando usada de forma autônoma, a API do DirectML é uma biblioteca DirectX 12 de baixo nível e é adequada para aplicativos de alto desempenho e baixa latência, como plataformas, jogos e outros aplicativos em tempo real. A compatibilidade perfeita do DirectML com o Direct3D 12, bem como sua baixa sobrecarga e a conformidade com o hardware, tornam o DirectML ideal para acelerar o aprendizado de máquina quando é necessário alto desempenho e a confiabilidade e a previsibilidade dos resultados em todo o hardware são essenciais.
O provedor de tempo de execução do DirectML usa atualmente o DirectML versão1.9.0 e suporta até o ONNX opset 15(ONNX v1.10). A estimativa de modelos que exigem uma versão de opset superior não é suportada e resultará em um desempenho ruim.
"
É tudo muito, muito complicado...
Está disponível uma versão beta do 3584 com suporte a ONNX.
É necessário o Windows 10 build 1809 ou mais recente, de preferência o Windows 11 com todas as atualizações.
Quais versões do Windows Server são adequadas para o ONNX?
E quais versões do Windows Server são adequadas para o ONNX?
Dê uma olhada aqui e aqui
Primeiro você precisa decidir
Ele não entrará no mercado, a menos que haja uma seção de "modelos DNN treinados". É improvável que funcione em um testador. Os traders devem estar seriamente motivados para dominar essa difícil ferramenta. Ela se destina principalmente ao estágio de implementação. E muitas pessoas já resolveram esse estágio do MO (bom ou ruim - outra questão).
Portanto, estamos aguardando uma descrição detalhada dos desenvolvedores.
Veja aqui e aqui
Primeiro você precisa se decidir:
Ele não será permitido no mercado, a menos que haja uma seção "modelos DNN treinados". É improvável que funcione no testador. Os operadores devem estar seriamente motivados para dominar essa difícil ferramenta. Ela se destina principalmente ao estágio de implementação. E muitas pessoas já resolveram esse estágio do MO (se é bom ou ruim, é outra questão).
Não encontrei versões de servidor em seus links. Eles escrevem aqui que é necessário um servidor 2019.
Estou interessado na possibilidade universal, econômica e rápida (em todos os sentidos) de executar EAs com modelos MO no VPS. Bem, e ainda espero trabalhar no testador. Possíveis problemas com o mercado não são importantes (pessoalmente para mim).
Portanto, estamos aguardando uma descrição detalhada dos desenvolvedores.
Sim, estamos esperando muito.
Sei que a versão 1.13.1 é a mais recente para o Windows 7. Então, ela não funcionará? As alegrias e tristezas de um pobre usuário do MT5....
É necessária alguma biblioteca adicional para funcionar?
Os artigos são bons - vamos aguardar.
Comprei 10k 3 pcs da geekom com celeron 5095 8 gb ozu e 128 hardware expandido para 237 gb no escritório e com o 11 pro. Aparentemente, terei que pegar para mim, ou o 11 pro para encher)))) com drivers que espero poder lidar__
Comprei 10k 3 pcs da geekom com celeron 5095 8 gb ozu e 128 hardware expandido para 237 gb no escritório e com o 11 pro. Aparentemente, terei que pegar um para mim, ou o 11 pro para preencher)))) com drivers que espero conseguir__
Do que se trata tão telegraficamente?
Ele não será permitido no mercado, a menos que haja uma seção "modelos DNN treinados". É improvável que funcione no testador. Os operadores devem estar seriamente motivados para dominar essa difícil ferramenta. Ela se destina principalmente ao estágio de implementação. E muitas pessoas já resolveram esse estágio do MO (se é bom ou ruim, é outra questão).
Portanto, estamos aguardando uma descrição detalhada dos desenvolvedores.
Ele estará disponível no mercado e também no testador, incluindo a Cloud Network.
O ONNX Runtume será reescrito e reprojetado para não depender de bibliotecas de sistema obsoletas.
Os arquivos ONNX são facilmente incluídos em projetos, criptografados e compactados dentro de arquivos EX5. Você obtém robôs limpos a partir de um único arquivo.
Fluxo de trabalho:
Por que isso é tão telegráfico?
Sobre o 11pro, barato e alegre. Você pode obter uma cópia do disco. Hardware thin client em sua melhor forma. Tive sorte, e sou alérgico do 7 ao 10)
Ele estará disponível no mercado e também no testador, incluindo a Cloud Network.
O ONNX Runtume será reescrito e reprojetado para não depender de bibliotecas de sistema desatualizadas.
Os arquivos ONNX são facilmente incluídos em projetos, criptografados e compactados dentro de arquivos EX5. Você obtém robôs limpos a partir de um único arquivo.
Esquema de operação:
Peço desculpas por uma pergunta possivelmente estúpida, mas os ticks no treinamento em Python estão disponíveis?
Peço desculpas pela pergunta possivelmente estúpida, mas há treinamento disponível sobre tics em python?
https://www.mql5.com/ru/docs/python_metatrader5/mt5copyticksfrom_py
O treinamento em Python é feito fora do testador por si só. Leia a seção de documentação sobre Python.