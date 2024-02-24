Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2934

Renat Fatkhullin #:

Para o ONNX Runtime interno da Microsoft, a versão mínima exigida é o Windows 10 build 1809.

E em C:Windows\System32\onnxruntime.dll há uma versão muito antiga, a 1.10. No momento, a versão desejável é a 1.14.

Escreveremos artigos passo a passo sobre como usar as funções ONNX.

Aqui está a versão mais recente do ONNX que é compatível com o DirectML.

O DirectML é uma biblioteca de alto desempenho acelerada por hardware do DirectX 12 para aprendizado de máquina no Windows. O DirectML fornece aceleração de GPU para tarefas comuns de aprendizado de máquina em uma ampla gama de hardware e drivers compatíveis.

Quando usada de forma autônoma, a API do DirectML é uma biblioteca DirectX 12 de baixo nível e é adequada para aplicativos de alto desempenho e baixa latência, como plataformas, jogos e outros aplicativos em tempo real. A compatibilidade perfeita do DirectML com o Direct3D 12, bem como sua baixa sobrecarga e a conformidade com o hardware, tornam o DirectML ideal para acelerar o aprendizado de máquina quando é necessário alto desempenho e a confiabilidade e a previsibilidade dos resultados em todo o hardware são essenciais.

O provedor de tempo de execução do DirectML usa atualmente o DirectML versão1.9.0 e suporta até o ONNX opset 15(ONNX v1.10). A estimativa de modelos que exigem uma versão de opset superior não é suportada e resultará em um desempenho ruim.

É tudo muito, muito complicado...

Renat Fatkhullin #:

Está disponível uma versão beta do 3584 com suporte a ONNX.

É necessário o Windows 10 build 1809 ou mais recente, de preferência o Windows 11 com todas as atualizações.

Quais versões do Windows Server são adequadas para o ONNX?

 
Aleksey Nikolayev #:

E quais versões do Windows Server são adequadas para o ONNX?

Dê uma olhada aqui e aqui

Primeiro você precisa decidir

  • por que você precisa dele
  • quem precisa dele.

Ele não entrará no mercado, a menos que haja uma seção de "modelos DNN treinados". É improvável que funcione em um testador. Os traders devem estar seriamente motivados para dominar essa difícil ferramenta. Ela se destina principalmente ao estágio de implementação. E muitas pessoas já resolveram esse estágio do MO (bom ou ruim - outra questão).

Portanto, estamos aguardando uma descrição detalhada dos desenvolvedores.

Vladimir Perervenko #:

Veja aqui e aqui

Primeiro você precisa se decidir:

  • por que é necessário
  • quem precisa dele

Ele não será permitido no mercado, a menos que haja uma seção "modelos DNN treinados". É improvável que funcione no testador. Os operadores devem estar seriamente motivados para dominar essa difícil ferramenta. Ela se destina principalmente ao estágio de implementação. E muitas pessoas já resolveram esse estágio do MO (se é bom ou ruim, é outra questão).

Não encontrei versões de servidor em seus links. Eles escrevem aqui que é necessário um servidor 2019.

Estou interessado na possibilidade universal, econômica e rápida (em todos os sentidos) de executar EAs com modelos MO no VPS. Bem, e ainda espero trabalhar no testador. Possíveis problemas com o mercado não são importantes (pessoalmente para mim).

Vladimir Perervenko #:

Portanto, estamos aguardando uma descrição detalhada dos desenvolvedores.

Sim, estamos esperando muito.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Sei que a versão 1.13.1 é a mais recente para o Windows 7. Então, ela não funcionará? As alegrias e tristezas de um pobre usuário do MT5....

É necessária alguma biblioteca adicional para funcionar?

Os artigos são bons - vamos aguardar.

Comprei 10k 3 pcs da geekom com celeron 5095 8 gb ozu e 128 hardware expandido para 237 gb no escritório e com o 11 pro. Aparentemente, terei que pegar para mim, ou o 11 pro para encher)))) com drivers que espero poder lidar__

 
Valeriy Yastremskiy #:

Comprei 10k 3 pcs da geekom com celeron 5095 8 gb ozu e 128 hardware expandido para 237 gb no escritório e com o 11 pro. Aparentemente, terei que pegar um para mim, ou o 11 pro para preencher)))) com drivers que espero conseguir__

Do que se trata tão telegraficamente?

 
Vladimir Perervenko #:

Ele não será permitido no mercado, a menos que haja uma seção "modelos DNN treinados". É improvável que funcione no testador. Os operadores devem estar seriamente motivados para dominar essa difícil ferramenta. Ela se destina principalmente ao estágio de implementação. E muitas pessoas já resolveram esse estágio do MO (se é bom ou ruim, é outra questão).

Portanto, estamos aguardando uma descrição detalhada dos desenvolvedores.

Ele estará disponível no mercado e também no testador, incluindo a Cloud Network.

O ONNX Runtume será reescrito e reprojetado para não depender de bibliotecas de sistema obsoletas.

Os arquivos ONNX são facilmente incluídos em projetos, criptografados e compactados dentro de arquivos EX5. Você obtém robôs limpos a partir de um único arquivo.



Fluxo de trabalho:

  1. Treine o modelo em um ambiente externo, por exemplo, em Python
  2. Converta-o em onnx
  3. Incorpore-o em um robô e use-o (o treinamento não está disponível, apenas a inferência).

 
Vladimir Perervenko #:

Por que isso é tão telegráfico?

Sobre o 11pro, barato e alegre. Você pode obter uma cópia do disco. Hardware thin client em sua melhor forma. Tive sorte, e sou alérgico do 7 ao 10)

 
Renat Fatkhullin #:

Ele estará disponível no mercado e também no testador, incluindo a Cloud Network.

O ONNX Runtume será reescrito e reprojetado para não depender de bibliotecas de sistema desatualizadas.

Os arquivos ONNX são facilmente incluídos em projetos, criptografados e compactados dentro de arquivos EX5. Você obtém robôs limpos a partir de um único arquivo.



Esquema de operação:

  1. Treinar o modelo em um lado, por exemplo, em Python
  2. Convertê-lo em onnx
  3. Incorporá-lo ao robô e usá-lo (o treinamento não está disponível, apenas a inferência)

Peço desculpas por uma pergunta possivelmente estúpida, mas os ticks no treinamento em Python estão disponíveis?

 
Valeriy Yastremskiy #:

Peço desculpas pela pergunta possivelmente estúpida, mas há treinamento disponível sobre tics em python?

https://www.mql5.com/ru/docs/python_metatrader5/mt5copyticksfrom_py

O treinamento em Python é feito fora do testador por si só. Leia a seção de documentação sobre Python.

Документация по MQL5: Python интеграция / copy_ticks_from
Документация по MQL5: Python интеграция / copy_ticks_from
  • www.mql5.com
copy_ticks_from - Python интеграция - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
