Bem, ele diz: versão do ONNX = 1.2.1; versão do opset = 7. Não está claro o que é, mas obviamente suas configurações não atendem a esses requisitos.

Meu sistema: Windows 10 build 19045. De acordo com atabela, ele deve funcionar (1.2.2 > 1.2.1 e 19045 > 19041).

Com base na segunda linha da tabela: Windows 10, versão 2004 (build 19041) ONNX version = 1.2.2, 1.3 e 1.4 opset version = 7, 8 e 9.

PS. Talvez o problema seja o fato de eu ter a versão Home do Windows.
 
Renat Fatkhullin projeto público ONNX.Price.Prediction na seção de projetos comuns do MetaEditor.

Eu não encontrei tal coisa. Na lista de projetos públicos com a letra O, tenho apenas um projeto - o seu projeto OpenCL.Seascape

 
Não consegui encontrar nenhum. Na lista de projetos públicos com a letra O, tenho apenas um projeto - o seu projeto OpenCL.Seascape

Já disponível:



Dentro de um treinamento de modelo simples em Python com geração model.onnx, inversão Python e inversão em MQL5.

Na versão beta do MT5 de ontem, cometemos um pequeno erro na função OnnxRun; amanhã vamos corrigi-lo e publicá-lo.

 
Como você disse, ele apresenta o erro: failed, OnnxSetInputShape error 4024.

Não entendo onde a matriz do modelo é declarada e definida. No arquivo python?

long handle=OnnxCreateFromBuffer(model);
 
Veja nos registros qual versão da API do ONNX está definida:

2023.02.27 15:16:56.060 Scripts script ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) loaded successfully
2023.02.27 15:16:56.107 ONNX    initialized [API version 1.14.0]

Coloque a versão mais recente das bibliotecas ONNX Runtime 1.14 do arquivo (elas são assinadas pela Microsoft) na raiz do terminal, ao lado dos arquivos exe, e tente novamente.

Agora há um erro na verificação de parâmetros:

ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1)       failed, OnnxRun error 5807


O modelo de matriz como nome de arquivo curto apareceu automaticamente quando você adicionou recursos ao projeto:


'ONNX.Price.Prediction.mqproj'
'model.onnx' as 'const uchar model[89590]'
'ONNX.Price.Prediction.mq5'
code generated
0 errors, 0 warnings, 151 msec elapsed
Arquivos anexados:
onnx-runtime-microsoft-signed.zip  3425 kb
 
Antes de copiar as bibliotecas do seu arquivo estava no registro:

2023.02.27 17:11:13.394 Scripts script ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) loaded successfully
2023.02.27 17:11:13.500 ONNX    entry point 'OrtGetApiBase' not found

Depois de copiar as bibliotecas no registro:

2023.02.27 17:18:26.805 Scripts script ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) loaded successfully
2023.02.27 17:18:27.124 ONNX    initialized [API version 1.14.0]

e na guia experts:

2023.02.27 17:18:27.151 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1)       failed, OnnxRun error 5807
 
O MO diz para fechar as posições vendidas no judeu e procurar uma compra...

Há uma boa chance de um aumento por 2-3 dias

Bem, exatamente como eu pedi...

 
Ele estará disponível no mercado e também no testador, incluindo a Cloud Network.

O ONNX Runtume será reescrito e reprojetado para não depender de bibliotecas de sistema desatualizadas.

Os arquivos ONNX são facilmente incluídos em projetos, criptografados e compactados dentro de arquivos EX5. Você obtém robôs limpos a partir de um único arquivo.



Esquema de operação:

  1. Treinar o modelo em um lado, por exemplo, em Python
  2. Convertê-lo em onnx
  3. Incorporá-lo ao robô e usá-lo (o treinamento não está disponível, apenas a inferência)

Não entendi.
Como você faz a sondagem dos modelos? No momento, estou pesquisando no Python TensorFlow, mas aqui como?
 
Onde estão esses projetos? Como acessá-los?
 
Onde estão esses projetos? Como entrar neles?

Vá para o editor e procure no painel inferior "Public Projects" (Projetos públicos), nele você verá "ONNX.Price.Prediction".

No menu de contexto do projeto, clique em Join.


O projeto tem um script Python de treinamento e um modelo pronto em model.onnx

Para executar o treinamento, instale o Python (3.10, por exemplo), forneça os pacotes e clique em Compile diretamente no MetaEditor no arquivo PricePredictionTraining.py - o treinamento será iniciado.

python.exe -m pip install --upgrade pip
pip install --upgrade tensorflow
pip install --upgrade pandas
pip install --upgrade scikit-learn
pip install --upgrade matplotlib
pip install --upgrade tqdm
pip install --upgrade metatrader5
pip install --upgrade onnx==1.12
pip install --upgrade tf2onnx



Você pode executar a previsão executando o arquivo PricePrediction.py ao compilar:



Para obter informações, o MetaEditor pode:

  • compilar projetos C++ com o Visual Studio instalado
  • executar programas Python

Os compiladores são configurados em Ferramentas -> Opções -> Compiladores:


