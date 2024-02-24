Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2929
Certamente, há algumas limitações, tanto no formato em si quanto em sua implementação específica. Mas, ainda assim, espero que isso simplifique o uso do MO em negociações reais, especialmente quando o VPS for usado.
Também a possibilidade de testar o TS no MO no testador MT5. Em geral, um ONNX funcional reduzirá bastante a construção de bicicletas e a produção de muletas.
Ele também diz que você precisa da vinda, provavelmente não iniciará no mac.
Tentarei carregar o katbusta hoje à noite.Alguns pacotes permitem que você carregue pipelines também.
Não vi nenhuma sugestão concreta na primeira página. Você não precisa contar seus segredos se for um mestre no uso do aprendizado de máquina para negociação. Mas você pode fornecer links ou anexar materiais.
Acredito que o esboço em anexo seja adequado para essa tarefa. Há um arquivo PDF no arquivo.
Proponho moderar a discussão de acordo com as regras inglesas (passo para a direita, passo para a esquerda - execução).
E perguntas: estatística, métodos numéricos (o mesmo cálculo de pesos de erro), processamento de dados (DSP, wavelets) - isso ainda é aprendizado de máquina ou não está dentro do escopo deste tópico?
Hoje em dia, o benchmark de estatística, e o MO é muitas vezes referido à estatística, é o R, que naturalmente tem uma rubrica que pode servir à uniformidade de entendimento no nível dos termos, e o mesmo entendimento é realizado no nível do código de software - pacotes.
Quais são as ferramentas para MO?
https://cran.r-project.org/web/views/MachineLearning.html
Quais são as ferramentaspara séries temporais?
https://cran.r-project.org/web/views/TimeSeries.html
Quais são as ferramentaspara Econometria?
https://cran.r-project.org/web/views/Econometrics.html
As ferramentas podem se sobrepor.
No entanto, expressar seus pensamentos no nível de aplicação de pacotes relacionados a esta ou aquela seção permite excluir o raciocínio no nível de folhas, flores e botões de ouro de vários tipos de artesãos de fazendas coletivas.
Minhas postagens são excluídas pelos ADMINs, aparentemente muito secretas ;)))). Boa sorte a todos
é muito fácil ganhar, elementarmente, muito dinheiro, apenas com sua cabeça, MO aqui é uma floresta, em uma noite:
O principal é não dizer a si mesmo: "Sou inteligente e sei para onde o preço irá".
Não é um robô que move o preço, é um ser humano que não dá a mínima... com fórmulas.
Se você abre uma compra, você perde, se você abre uma venda, é a mesma coisa.
Esse é o princípio, e depende do volume, ou seja, o volume mais forte no momento perderá, depois outro.
Você pode ganhar nessas condições?
É por isso que o IO está fora de cogitação.
Em algum lugar está escrito que se trata de uma API
Uma espécie de linguagem que descreve gráficos de cálculos. Uma lista de operadores.
