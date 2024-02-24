Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2931
Não consigo abrir o .onnx no terminal do mac (pacote .dmg), porque
[Sinalizadores de criação de modelo. Atualmente, apenas o sinalizador FILE_COMMON está disponível. Use-o para carregar um arquivo de modelo da pasta comum da plataforma \Common\Files\.
e aqui não há nenhuma pasta comum de terminais (ou eu procurei mal), então ele diz que o arquivo não foi encontrado.
e o sinalizador é obrigatório na função.
Farei o download da virtualização amanhã e depois jogaremos :)
Você vai publicar um novo artigo sobre esse tópico?
Parece ser simples, se não for um pouco complicado (mac).
Vou postar um exemplo aqui mais tarde.
Não sei...
Com o python, é o único pacote que não está sendo instalado até agora. Mas com o R - não consegui instalá-lo antes.
Se eu lhe enviar o log de erros, você pode me ajudar com isso?
Não tenho um catbusta e o coloquei há muito tempo, portanto, não sei se posso ajudá-lo com alguma coisa
Aqui está o registro. Se você perceber o que está errado, informe-me.
E isso é o que o instalador já diz para o python
Você já tentou pesquisar os erros no Google?
As soluções que encontramos não funcionaram.