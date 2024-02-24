Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2931

Não consigo abrir o .onnx no terminal do mac (pacote .dmg), porque

[Sinalizadores de criação de modelo. Atualmente, apenas o sinalizador FILE_COMMON está disponível. Use-o para carregar um arquivo de modelo da pasta comum da plataforma \Common\Files\.

e aqui não há nenhuma pasta comum de terminais (ou eu procurei mal), então ele diz que o arquivo não foi encontrado.

e o sinalizador é obrigatório na função.

Farei o download da virtualização amanhã e depois jogaremos :)

 
Você vai publicar um novo artigo sobre esse tópico?

Parece ser simples, se não for um pouco complicado (mac).

Vou postar um exemplo aqui mais tarde.

 
Não sei...
Estou usando o R 3.5
Outras pessoas estavam usando python.
Ninguém teve problemas.

Com o python, é o único pacote que não está sendo instalado até agora. Mas com o R - não consegui instalá-lo antes.

Se eu lhe enviar o log de erros, você pode me ajudar com isso?

 
Não tenho o catbusta e o instalei há muito tempo, portanto, é improvável que eu possa ajudá-lo com alguma coisa.
 
Aqui está o registro. Se você perceber o que está errado, informe-me.

Arquivos anexados:
R_Error.txt  34 kb
 

E isso é o que o instalador já diz para o python


 
Você já tentou pesquisar os erros no Google?
 
As soluções que encontramos não funcionaram.

 
A propósito, também coloquei o python no meu ten - o mesmo erro.
