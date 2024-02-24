Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2937
Vá para o editor e procure no painel inferior por "Public Projects" (Projetos públicos), onde você verá "ONNX.Price.Prediction".
Obrigado, muito interessante.
Mas tenho o SharedProjects vazio, como posso preenchê-lo?
👍
Agora a pasta ONNX aparece, mas está vazia
Já disponível:
Por dentro de um treinamento de modelo simples em Python com geração model.onnx, inversão em Python e inversão em MQL5.
Na versão beta do MT5 de ontem, cometemos um pequeno erro na função OnnxRun. Amanhã, vamos corrigi-lo e enviá-lo para você
2023.02.28 05:27:35.269 Storage juntou-se com sucesso ao projeto 'ONNX.Price.Prediction'
2023.02.28 05:27:56.191 Armazenamento Armazenamento MQL5 ativado
2023.02.28 05:27:56.191 Storage checkout iniciado para MQL5
2023.02.28 05:27:56.635 Storage Não foi possível encontrar o sistema de arquivos SVN solicitado (720003)
2023.02.28 05:28:32.432 Storage Owner MQL5 Storage is 'dinpae@gmail.com', change the MQL5 account.
O que isso significa? Não é possível se conectar.
On - Connect MQL5 Storage. gives 2023.02.28 05:36:25.147 Storage Owner MQL5 Storage is 'dinpae@gmail.com', change the MQL5 account.
Para participar de um projeto, clique em "Join" (Participar). Depois disso, ele aparecerá na seção "Shared Projects" (Projetos compartilhados). Em seguida, clique em " Get updates from repository" (Obter atualizações do repositório) no menu de contexto do projeto para fazer o download em seu computador.
Obrigado, mas isso não funciona.
Em seguida, clique em " Get updates from the repository" no menu de contexto do projeto para fazer o download para o seu computador.
Não há " Get updates from the repository " no menu de contexto do projeto.
E cliquei com o botão direito do mouse em 10 outros lugares - nada.
Especialistas em IA,
Clique com o botão direito do mouse no nome do projeto. Deve ser assim: