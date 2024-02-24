Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2937

Renat Fatkhullin #:

Vá para o editor e procure no painel inferior por "Public Projects" (Projetos públicos), onde você verá "ONNX.Price.Prediction".


Obrigado, muito interessante.
Mas tenho o SharedProjects vazio, como posso preenchê-lo?


 
Evgeny Dyuka #:

Aleksey Nikolayev #:

RTFM

Aleksey Nikolayev #:

RTFM

Agora a pasta ONNX aparece, mas está vazia


 
Evgeny Dyuka #:

Agora a pasta ONNX aparece, mas está vazia


Para participar do projeto, clique em "Join" (Participar). Ele aparecerá em "Shared Projects" (Projetos compartilhados). Em seguida, clique em " Obter atualizações do repositório Get updates from the repository" no menu de contexto do projeto para fazer o download em seu computador.
 
Renat Fatkhullin #:

Já disponível:



Por dentro de um treinamento de modelo simples em Python com geração model.onnx, inversão em Python e inversão em MQL5.

Na versão beta do MT5 de ontem, cometemos um pequeno erro na função OnnxRun. Amanhã, vamos corrigi-lo e enviá-lo para você

2023.02.28 05:27:35.269 Storage juntou-se com sucesso ao projeto 'ONNX.Price.Prediction'

2023.02.28 05:27:56.191 Armazenamento Armazenamento MQL5 ativado

2023.02.28 05:27:56.191 Storage checkout iniciado para MQL5

2023.02.28 05:27:56.635 Storage Não foi possível encontrar o sistema de arquivos SVN solicitado (720003)

2023.02.28 05:28:32.432 Storage Owner MQL5 Storage is 'dinpae@gmail.com', change the MQL5 account.

O que isso significa? Não é possível se conectar.

On - Connect MQL5 Storage. gives 2023.02.28 05:36:25.147 Storage Owner MQL5 Storage is 'dinpae@gmail.com', change the MQL5 account.


Aleksey Nikolayev #:
Para participar de um projeto, clique em "Join" (Participar). Depois disso, ele aparecerá na seção "Shared Projects" (Projetos compartilhados). Em seguida, clique em " Get updates from repository" (Obter atualizações do repositório) no menu de contexto do projeto para fazer o download em seu computador.

Obrigado, mas isso não funciona.
E cliquei com o botão direito do mouse em 10 outros lugares - nada.


 
Especialistas em IA,
Talvez alguém tenha tentado aplicar as redes não para previsão de preços, mas para gerenciamento de riscos e de mani.
O que posso ler sobre esse tópico, que tipos de redes usar?
 
Roman Kutemov #:
Especialistas em IA,
Talvez alguém tenha tentado aplicar as redes não para previsão de preços, mas para gerenciamento de riscos e de mani.
O que posso ler sobre esse tópico, que tipos de redes usar?
Redes normais podem ser usadas.
Você só precisa treiná-las com algoritmos de otimização, como o genético...

Você deve ler sobre algoritmos de otimização e escrever funções de adequação, não sobre redes.
 
Evgeny Dyuka #:

Obrigado, mas isso não funciona.
Em seguida, clique em " Get updates from storage" (Obter atualizações do armazenamento) no menu de contexto do projeto para fazer o download para o seu computador.
 Não há " Get updates from storage" (Obter atualizações do armazenamento ) no menu de contexto do projeto.
E cliquei com o botão direito do mouse em 10 outros lugares - nada.


Clique com o botão direito do mouse no nome do projeto. Deve ser assim:


