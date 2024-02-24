Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2938
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
2023.02.28 05:27:35.269 Storage juntou-se com sucesso ao projeto 'ONNX.Price.Prediction'
2023.02.28 05:27:56.191 Armazenamento Armazenamento MQL5 ativado
2023.02.28 05:27:56.191 Storage checkout iniciado para MQL5
2023.02.28 05:27:56.635 Storage Não foi possível encontrar o sistema de arquivos SVN solicitado (720003)
2023.02.28 05:28:32.432 Storage Owner MQL5 Storage is 'dinpae@gmail.com', change the MQL5 account
O que isso significa? Não é possível se conectar.
On - Connect MQL5 Storage. gives 2023.02.28 05:36:25.147 Storage Owner MQL5 Storage is 'dinpae@gmail.com', change the MQL5 account.
Em qual conta você fez login no MQL5 Storage?
Você especificou seu e-mail ou login com distinção exata entre maiúsculas e minúsculas?
O e-mail não é aceito.
Clique com o botão direito do mouse no nome do projeto. Ele deve ficar assim:
Há algum tipo de autorização em algum lugar
Sim, isso existe, mas dá um erro
. Há algum tipo de autorização em algum lugar.
Bem, eu não sei. Tente sair e excluir o projeto, depois volte a entrar nele e obtenha uma atualização do repositório.
Quando você sai de um projeto no registro:
Ao excluir, nada é escrito. Ao ingressar em um projeto:
Ao receber uma atualização:
A autorização era somente ao se conectar ao repositório - é impossível ingressar no projeto sem ela.
Não posso ajudá-lo mais. A menos que você tenha uma versão antiga - eu fiz isso na mais recente (beta e lançamento).
Bem, eu não sei. Tente sair e excluir o projeto, depois volte a entrar nele e obtenha uma atualização do repositório.
Quando você deixa um projeto no registro:
Ao excluir, nada é escrito. Ao ingressar em um projeto:
Ao receber uma atualização:
A autorização era apenas ao se conectar ao repositório - sem ela, é basicamente impossível ingressar no projeto.
Não posso ajudá-lo com mais nada. A menos que você tenha uma versão antiga - eu fiz isso na mais recente (beta e lançamento).
Entendi, obrigado.
Por precaução, estou publicando o projeto no arquivo.
Em que conta você fez login no MQL5 Storage?
Você especificou seu e-mail ou login com distinção exata entre maiúsculas e minúsculas?
O e-mail não é aceito.
No login, apenas o meu login está torto no início, com pontos dr.mr.mom, eu tenho há muito tempo, você pode alterar o login?
Lançada a versão beta 3589, na qual você pode testar a operação dos modelos ONNX.
Etapas:
. Em seguida, vá para a etapa 2.
O projeto será baixado do MQL5 Storage (Subversion).
. Nesse caso, faça download do arquivo ONNX Runtime 1.14, assinado pela Microsoft, expanda-o para o diretório raiz do terminal ao lado de terminal64.exe e reinicie o terminal:
No projeto, o model.onnx mais simples treinado para fins de exemplo é imediatamente anexado para que você possa ver a demonstração.
Para treinar o modelo por conta própria, você precisa usar os scripts python incluídos no projeto:
python.exe -m pip install --upgrade pip pip install --upgrade tensorflow pip install --upgrade pandas pip install --upgrade scikit-learn pip install --upgrade matplotlib pip install --upgrade tqdm pip install --upgrade metatrader5 pip install --upgrade onnx==1.12 pip install --upgrade tf2onnxO pacote onnx com a versão 1.12 explicitamente declarada para não entrar em conflito com os requisitos do tensorflow.
Se necessário, especifique você mesmo o caminho, caso o editor não consiga detectá-lo sozinho.
Certifique-se de que a integração com Python esteja ativada nas configurações do terminal. Se ela estiver desativada, ative-a e reinicie o terminal:
O script se conectará ao terminal com a ajuda do pacote MetaTrader5 (se estiver desligado, ele iniciará automaticamente) e começará o treinamento em EURUSD, H1:
Quando terminar, o editor do diário conterá:
. O novo model.onnx será salvo/atualizado no projeto. Ele já pode ser usado.
.
Esse é um exemplo criado especialmente para demonstrar o treinamento e a execução dos modelos.
Você pode converter seus próprios modelos do TensorFlow para o formato ONNX usando os pacotes python onnx e tf2onnx:
ps: use a versão mais recente do projeto, pois os protótipos de função foram alterados na versão antiga.
Funcionou.
Package onnx com uma menção explícita da versão 1.12 para não entrar em conflito com os requisitos do tensorflow.
Não foi possível instalar esse pacote. Primeiro, ele exigia a instalação do CMake. Agora ele exige a instalação do Visual Studio?
Não foi possível instalar esse pacote. Primeiro eles exigiram a instalação do CMake. E agora eles exigem que o Visual Studio seja instalado?
Você ainda está no início do caminho de lutar contra o inferno das incompatibilidades mútuas e criar ambientes separados para tarefas em Python.
Alguns pacotes exigem compiladores para a compilação de destino.