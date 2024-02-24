Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2913
Tudo o que você escreveu é mais fantasia do que raciocínio lógico.
Bem, nesse caso, minhas fantasias estão incorporadas no terminal, incluindo a sua, porque é claramente visível que, no M1, os valores de ATR e volume mudam dezenas de vezes e, no D1, no máximo uma vez, mais frequentemente apenas dezenas de por cento. Essa é uma enorme diferença entre processos aparentemente semelhantes.
Vejo que você está apenas no início de sua jornada.
o que é um tilt. Por que três flechas, se deveria haver uma.Se em uma ordem três posições são sabres para ler, e se na lógica das ordens, a lógica para torturar.))))
o que é um tilt. Por que três setas, se deveria haver uma.
Três setas porque eu vendi a descoberto três vezes.
Você deveria pesquisar no Google sobre tilt.
A lógica é falha, isso não deveria acontecer no mesmo nível.
Quem luta contra o tilt e como confiar em seu TS após uma grande série de perdas?
Essas negociações não são sistemáticas, com violação das regras, ou é apenas o fato de o TS dar prejuízo? As perdas sempre acontecem - é normal - escreva para si mesmo um ponto de parada para usar a TS e sua reavaliação/melhoria.
Limite a perda por um dia/semana e não opere se tiver atingido a perda planejada até o próximo período, e é melhor até mesmo pular um dia ou, às vezes, uma semana - faça uma caminhada.
Observe seu estado emocional - euforia e depressão são motivos para fazer uma pausa - geralmente é possível entender analisando seus pensamentos ou com a ajuda de pessoas próximas em seu ambiente. Você também pode entender pela sua escolha de música no momento, se for um amante da música.
Perder dinheiro - você sempre terá tempo, não deve ter pressa....
A lógica é fraca, em um nível não deveria ser assim.
Acho que a inclinação
Essas operações não são operações do sistema, com violação das regras, ou é apenas o TS que está tendo prejuízo? As perdas sempre acontecem - é normal - escreva para si mesmo um ponto de parada para usar o TS e sua nova verificação/melhoria.
Sim, acho que perdi minha abordagem sistemática.
De qualquer forma, SEM o dia de hoje, as estatísticas são as seguintes: durante um mês, ganhei 70% com um drawdown máximo na conta de 12,5%.
Com o dia de hoje, tudo é triste
===========================================================
patrimônio líquido em um mês de negociação SEM o dia de hoje
A negociação foi conduzida com stops de risco único +- claros, um lote, sem over-sitting, cálculo de média e outras fraudes; tudo é honesto, porque é para mim mesmo.
O equilíbrio está no nível certo.
Agora não deixe que o equilíbrio rompa esse nível como da última vez.
P.S. Mas parece que o assunto já está fora do tópico aqui. O tópico não é sobre esse assunto.
Sim, acho que perdi meu sistema.
Bem, verifique no fim de semana, no histórico, o que teria acontecido se você tivesse negociado de acordo com o "sistema".
Na negociação manual, o principal é amortecer as emoções e não o mercado.
Geralmente acabo assim - mesmo na demonstração - eu queria um milhão.....