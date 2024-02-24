Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2918

De John Simons Renaissance
A equipe aprimorou seus algoritmos preditivos aplicando uma métrica quantitativa bastante simples - quantas vezes uma empresa foi mencionada em um feed de notícias - independentemente de as menções serem positivas, negativas ou apenas rumores.
 
No ano 2000, 1 terrabyte de dados, 8.000 ferramentas estavam sendo coletadas e analisadas todos os anos. Tudo o que podia ser avaliado era analisado, notícias, artigos de jornal... E isso foi no ano 2000. 140 funcionários.

 
Alguns tipos de truques de vida que permitem que você algoritmize o que não é algoritmizável,

transformar em código o que não pode ser explicado, o que os olhos veem, o cérebro entende, mas não é possível descrever com código comum....

Também é possível realizar qualquer análise técnica, por exemplo, para criar canais por regressão ou qualquer outra coisa completamente automática, e todo o código em 10 linhas ))))


O R é a melhor linguagem do mundo! :)

 
Abra uma sala de bate-papo particular sobre a linguagem, eu me inscreverei. Acho que você encontrará mais alguns seguidores. Nada de conversas, nada de brigas. Discussão concreta de código para aprimoramento, etc.

 
Qualquer dado histórico é analisável por qualquer lógica.

Tente criar uma imagem do mercado um passo à frente e terei interesse em me comunicar com você.

 
O valor dessa ferramenta específica é que ela pode dividir um gráfico em partes, como um ser humano faz, e então você pode fazer o que quiser com essas partes.

 
Você ainda não tem a capacidade de dividir um gráfico futuro. Você nem mesmo entende onde quero chegar.

 
Explique se eu não estiver entendendo.

Cada um vê o instrumento de sua própria perspectiva.
 
Desculpas. Escrevi uma postagem extensa e, sem querer, cliquei em atualizar. E ela desapareceu em um piscar de olhos. É uma pena. Estarei ocupado por alguns dias.
 
Como você pode ver, o algoritmo dividiu os preços em zonas/clusters/estados...

As zonas coloridas são clusters, as zonas brancas são o que o algoritmo considera ruído....

E agora o mais interessante: quais são os níveis de PD/SP em termos da segunda imagem acima? Essas são as zonas de transição de um cluster para outro (de um estado para outro).


Não as vemos, mas as entendemos intuitivamente, e agora é possível algoritmizá-las.


E esqueci de dizer que isso sempre funciona, não apenas nessa foto.

Há cerca de dois ou três anos, neste tópico, sugeri dividir o histórico de grandes TFs, por exemplo, barras diárias, em clusters. Em seguida, selecionar (agrupar) os agrupamentos característicos em grupos. E, em seguida, para cada um desses grupos em TFs pequenos, digamos 5M, selecionar, encontrar, inventar, em geral, criar o sistema de negociação mais ideal.

A negociação de novas cotações terá a seguinte aparência:

1. O cluster atual e seu pertencimento ao grupo são reconhecidos.

2. O TS ideal para ele é lançado.

3) Se for diagnosticado que o cluster acabou, a negociação será interrompida até que o próximo cluster seja identificado.

