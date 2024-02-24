Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2914
O saldo está bem no nível.
Agora não deixe que o saldo rompa esse nível como da última vez.
))
Eu geralmente termino assim - mesmo na demonstração - eu queria um milhão....
Também me assustei agora, entrei sem um stop deliberadamente, portanto, ou um rompimento ou uma nova alta )).
PS. Estou cansado de negociar com minhas mãos....
))
Preciso descansar - não quero voltar a operar manualmente - é muito estressante, especialmente quando não se pode perder dinheiro.
Preciso descansar - estou extremamente relutante em voltar à negociação manual - muito estressante, especialmente quando não se pode perder dinheiro.
Se houver um entendimento de que existe um mercado e de como ele funciona, então a negociação manual é muito menos arriscada e mais lucrativa do que algo....
mas a psicologia fica no caminho.
Depende de qual lado você olha para isso.
Eu acho que sim. É assim que parece do meu lado.
Sem ofensa. Talvez um pouco em tom de brincadeira, mas parcialmente sério.
Se houver um "se" e depois um "isso", acho que você pode sorrir.
Amanhã fará exatamente um mês que comecei a operar.
Fiquei entediado de negociar com riscos baixos, é muito difícil fazer 10 paradas seguidas e continuar negociando, especialmente quando você sabe o que vai acontecer, mas é obrigado a esperar por uma negociação com risco baixo, e ela pode não acontecer, e pode ser eliminada, portanto, no final, os riscos (paradas) aumentaram.
O drawdown máximo da conta foi de 27,7%.
Lucro final do mês - 177,7%.
Nada mal
na conta de futuros, +15% em 3 dias de negociação
Agora, não deixe que o saldo ultrapasse esse nível, como nas vezes anteriores.
Eu não deixei )))
muito bom
na conta de futuros, +15% em 3 dias de negociação
Eu seria um esquisito se não perguntasse. O MO está presente ou apenas as mãos maliciosas?
Sem ofensa. Talvez um pouco em tom de brincadeira, mas parcialmente sério.
Se houver um "se" e depois um "isso", acho que você pode sorrir.
Não estou entendendo nada
O MO está presente ou apenas as mãos maliciosas?
MO - 0,0 %
Não estou entendendo.
Então continue lendo.