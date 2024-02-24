Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2914

Roman #:

O saldo está bem no nível.
Agora não deixe que o saldo rompa esse nível como da última vez.

))

Aleksey Vyazmikin #:

Eu geralmente termino assim - mesmo na demonstração - eu queria um milhão....

Também me assustei agora, entrei sem um stop deliberadamente, portanto, ou um rompimento ou uma nova alta )).


PS. Estou cansado de negociar com minhas mãos....

 
mytarmailS #:

Preciso descansar - não quero voltar a operar manualmente - é muito estressante, especialmente quando não se pode perder dinheiro.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Se houver um entendimento de que existe um mercado e de como ele funciona, então a negociação manual é muito menos arriscada e mais lucrativa do que algo....

mas a psicologia fica no caminho.

 
mytarmailS #:

Depende de qual lado você olha para isso.

 
Uladzimir Izerski #:

Eu acho que sim. É assim que parece do meu lado.

 
mytarmailS #:

Sem ofensa. Talvez um pouco em tom de brincadeira, mas parcialmente sério.

Se houver um "se" e depois um "isso", acho que você pode sorrir.

 

Amanhã fará exatamente um mês que comecei a operar.

Fiquei entediado de negociar com riscos baixos, é muito difícil fazer 10 paradas seguidas e continuar negociando, especialmente quando você sabe o que vai acontecer, mas é obrigado a esperar por uma negociação com risco baixo, e ela pode não acontecer, e pode ser eliminada, portanto, no final, os riscos (paradas) aumentaram.


O drawdown máximo da conta foi de 27,7%.

Lucro final do mês - 177,7%.

Nada mal


na conta de futuros, +15% em 3 dias de negociação


Roman #:

Eu não deixei )))

 
mytarmailS #:

Amanhã faz exatamente um mês que comecei a operar.

É muito difícil fazer 10 stops seguidos e continuar negociando, especialmente quando se sabe o que vai acontecer, mas você é obrigado a esperar por uma negociação com baixo risco, e ela pode não estar lá, e pode ser eliminada, então, no final, os riscos (stops) aumentaram.


O drawdown máximo da conta foi de 27,7%.

lucro total do mês - 177,7%

muito bom


na conta de futuros, +15% em 3 dias de negociação

Eu seria um esquisito se não perguntasse. O MO está presente ou apenas as mãos maliciosas?

 
Uladzimir Izerski #:

Sem ofensa. Talvez um pouco em tom de brincadeira, mas parcialmente sério.

Se houver um "se" e depois um "isso", acho que você pode sorrir.

Não estou entendendo nada

Uladzimir Izerski #:

O MO está presente ou apenas as mãos maliciosas?

MO - 0,0 %

 
mytarmailS #:

Não estou entendendo.

Então continue lendo.

