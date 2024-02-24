Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2911
Lendo sobre o renascimento e Simons, que aprendeu o mercado. Citação
Qual é o nome do livro?
Simons não revelou sua estratégia, eles escrevem sobre ela de forma inequívoca em todos os lugares.
Mas ele disse o princípio: procure as ineficiências do mercado.
Eu o enviei para você pessoalmente.
Ahh, eu me lembro.
Sim, eu encontrei um desses.
Está na internet em inglês e em sites estrangeiros, eu acho.
Provavelmente, você deve fazer o download deste primeiro:Gregory Zuckerman, jornalista do WSJ e autor de um livro sobre Simons, "The Man Who Solved The Market" (O homem que resolveu o mercado), diz que a grande diferença nos retornos pode ser explicada por diferenças na estratégia dos fundos.
Em seguida, encontre o título do artigo e pesquise-o
É compreensível, estou lendo o livro).
Eu lhe enviei o livro por e-mail
Obrigado.
Quem luta com tilt e como confiar em seu TS após uma grande série de perdas?
Como você pode negociar dessa forma?
Estou em uma série muito grande de negociações perdidas e não sei se é inclinação, má sorte ou se preciso mudar as regras de entrada....
Negociação manual?
Sim.PS: A propósito, não pense em vender o euro agora, pois pode haver uma explosão.
why????
Eu, por exemplo, estou vendendo
Bem, sim
Não estou negociando manualmente há cerca de 5 anos, e os testes de negociação automática mostram que também não é bom. É por isso que estou pesquisando com o MO.... no último ano.
por que????
Eu, por exemplo, estou vendendo
estamos no nível de compra da MM e agora há novas compras da MM...
Portanto, existe a possibilidade de uma grande mudança para cima no mercado horário/diário.