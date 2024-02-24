Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2911

Valeriy Yastremskiy #:
Lendo sobre o renascimento e Simons, que aprendeu o mercado. Citação

Qual é o nome do livro?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Simons não revelou sua estratégia, eles escrevem sobre ela de forma inequívoca em todos os lugares.

Mas ele disse o princípio: procure as ineficiências do mercado.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Eu o enviei para você pessoalmente.

 
Renat Akhtyamov #:

Ahh, eu me lembro.

Sim, eu encontrei um desses.

Está na internet em inglês e em sites estrangeiros, eu acho.

Provavelmente, você deve fazer o download deste primeiro:

Gregory Zuckerman, jornalista do WSJ e autor de um livro sobre Simons, "The Man Who Solved The Market" (O homem que resolveu o mercado), diz que a grande diferença nos retornos pode ser explicada por diferenças na estratégia dos fundos.


Em seguida, encontre o título do artigo e pesquise-o

É compreensível, estou lendo o livro).

 
Valeriy Yastremskiy #:

Eu lhe enviei o livro por e-mail

Obrigado.

 
mytarmailS #:
Quem luta com tilt e como confiar em seu TS após uma grande série de perdas?

Como você pode negociar dessa forma?


Estou em uma série muito grande de negociações perdidas e não sei se é inclinação, má sorte ou se preciso mudar as regras de entrada....

 
elibrarius #:

Negociação manual?

Sim.

PS: A propósito, não pense em vender o euro agora, pois pode haver uma explosão.
 
mytarmailS #:

Sim.

PS: A propósito, não pense em vender o euro agora, pois pode haver uma explosão.

why????

Eu, por exemplo, estou vendendo

 
mytarmailS #:

Bem, sim

Acho que você só pode negociar manualmente em FA e notícias. O scalping em TA não consegue nem mesmo puxar o MO. Além disso, a negociação manual também é psicologicamente pressionante.
Não estou negociando manualmente há cerca de 5 anos, e os testes de negociação automática mostram que também não é bom. É por isso que estou pesquisando com o MO.... no último ano.
 
Renat Akhtyamov #:

por que????

Eu, por exemplo, estou vendendo

estamos no nível de compra da MM e agora há novas compras da MM...

Portanto, existe a possibilidade de uma grande mudança para cima no mercado horário/diário.

