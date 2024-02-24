Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2906

elibrarius #:
Você mesmo mostrou um vídeo em que o volume é atualizado com o CME a cada 5 segundos, aproximadamente. Você não negociou em algum terminal da mesma forma? Ou Potikovo?

Não tive a oportunidade de obter dados do terminal de lá, mas quero inserir dados em tempo real no R-ku....

Preciso de dados de fluxo contínuo, seja de um terminal normal (que fornece a data) ou de um site, por exemplo....

Mas é necessário um fluxo de dados direto, sem pulos e atrasos.

 

O euro pode subir muito bem, o formador de mercado tem posições compradas(retângulos vermelhos).

Mas, antes disso, todos terão outra queda, inclusive eu)))

 
Como está a previsão do tempo? :)
 
mytarmailS #:
Como está a previsão do tempo? :)

Só podemos invejar com inveja branca.

Com todo o respeito, Vladimir.

 
Então, o site https://clusterdelta.com/ fornece volumes aproximadamente uma vez a cada 10 segundos e com um atraso também em alguns segundos (também cerca de 5-10).

Se não for adequado, você precisará fazer o mesmo que ele, mas pessoalmente (com atrasos mínimos).

Eu costumava usá-los quando eram gratuitos, há cerca de 4 a 6 anos, e preciso ver o que eles oferecem agora.

 
MrBrooklin #:

Não tenho nada além de inveja branca.

Com todo o respeito, Vladimir.

Nem tudo é tão ensolarado quanto parece, mas obrigado....

 
Outro assunto fora do tópico...

Como abrir uma conta no DC da Ucrânia, quando todas as transferências para o exterior são proibidas.

Apenas opiniões daqueles que realmente abriram contas recentemente....

Agora a situação é tal que até mesmo os consultores do DC recomendam maneiras que não funcionam....

 
PayPal

 
mytarmailS #:
Outro assunto fora do tópico.


Ou transferir do cartão - tudo funciona.

No site do DC, você especifica os detalhes do cartão - o dinheiro é debitado

