Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2906
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Você mesmo mostrou um vídeo em que o volume é atualizado com o CME a cada 5 segundos, aproximadamente. Você não negociou em algum terminal da mesma forma? Ou Potikovo?
Não tive a oportunidade de obter dados do terminal de lá, mas quero inserir dados em tempo real no R-ku....
Preciso de dados de fluxo contínuo, seja de um terminal normal (que fornece a data) ou de um site, por exemplo....
Mas é necessário um fluxo de dados direto, sem pulos e atrasos.
O euro pode subir muito bem, o formador de mercado tem posições compradas(retângulos vermelhos).
Mas, antes disso, todos terão outra queda, inclusive eu)))
Como está a previsão do tempo? :)
Só podemos invejar com inveja branca.
Com todo o respeito, Vladimir.
Não tive a opção de obter dados do terminal lá, quero inserir uma data em tempo real em meu R-ku....
Preciso de dados de fluxo contínuo, seja de um terminal normal (que fornece a data) ou de um site, por exemplo....
Mas é necessário ter uma data de fluxo direto, sem pulos e atrasos.
Então, o site https://clusterdelta.com/ fornece volumes aproximadamente uma vez a cada 10 segundos e com um atraso também em alguns segundos (também cerca de 5-10).
Se não for adequado, você precisará fazer o mesmo que ele, mas pessoalmente (com atrasos mínimos).
Em seguida, https://clusterdelta.com/ - fornece volumes aproximadamente uma vez a cada 10 segundos e com um atraso de alguns segundos também (também em torno de 5 a 10).
Se não for adequado, você deve fazer o mesmo que ele, mas para si mesmo (com atrasos mínimos).
Eu costumava usá-los quando eram gratuitos, há cerca de 4 a 6 anos, e preciso ver o que eles oferecem agora.
Não tenho nada além de inveja branca.
Com todo o respeito, Vladimir.
Nem tudo é tão ensolarado quanto parece, mas obrigado....
Outro assunto fora do tópico...
PayPal
Outro assunto fora do tópico.
Ou transferir do cartão - tudo funciona.
No site do DC, você especifica os detalhes do cartão - o dinheiro é debitado