Ele tem seu apelido apagado, como quando é banido, e não substituído por [Deleted] escrito nele
O banimento foi dado em algum momento entre os dias 9 e 13. (procure o último comentário)) ) Em breve. A questão é se ele voltará. Esperamos que, sem ele, as bifurcações de tópicos tenham se tornado frequentes)))))
Alguns tipos de truques para a vida que permitem que você algoritmize o não algoritmável,
transformar em código o que não pode ser explicado, o que o olho vê, o que o cérebro entende, mas você não pode descrever em código...
Por exemplo, temos um preço.
Os traders com experiência suficiente podem marcar os níveis do BSP no gráfico, muitas vezes com bastante precisão,
assim.
É como se eles separassem o início de outro movimento do primeiro movimento, nosso olho vê isso, nosso cérebro entende, mas escrever um algoritmo está fora de questão, ele sempre estará incompleto, não estará correto, não estará funcionando... É a mesma história que um operador manual bem-sucedido não consegue escrever seu TS como um algoritmo, sempre há imprecisão e incompletude nas explicações (até para ele mesmo).
Mas se prepararmos os dados corretamente e agruparmos os dados corretamente, obteremos algo semelhante ao que o cérebro humano vê no gráfico....
Como você pode ver, o algoritmo dividiu os preços em zonas/clusters/estados...
As zonas coloridas são clusters, as zonas brancas são o que o algoritmo considera ruído....
E agora o mais interessante: o que são os níveis de PD/SP em termos da segunda imagem acima? São zonas de transição de um cluster para outro (de um estado para outro).
Não podemos ver, mas entendemos intuitivamente, e agora é possível algoritmizar isso.
E esqueci de dizer que isso sempre funciona, não apenas nessa imagem.
...
Mas se você preparar os dados corretamente e agrupá-los corretamente, obteremos algo semelhante ao que o cérebro humano vê em um gráfico....
Como "corretamente"? Que tipo de agrupamento? Como você faz a transição de um estado para outro em uma barra, pois para identificar um cluster você precisa de algumas informações sobre a formação do cluster?
escreveu na PM
Mudei meu nome de elibrarius para forester, já que faço modelagem em madeira... para que meu apelido combine com minha atividade principal.
Há um bom pacote com o mesmo nome, forester. Talvez você se interesse.
Bem, eu tenho minha própria floresta. O lado positivo é que você pode alterar absolutamente tudo no código para fazer experiências.
Qual é a utilidade?
Todos os parâmetros necessários já estão nos pacotes e você pode alterá-los.
