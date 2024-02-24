Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2907
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Qual CD?
As transferências SWIFT são proibidas - somente educação ou tratamento médico.
Você abre uma conta no DC, escolhe o reabastecimento por cartão bancário e insere os detalhes.
Cartão privado
Mais uma vez,
Verão A-ri.
Os limites do cartão foram removidos?
Claro que sim.
E então?
Outro assunto fora do tópico...
A pergunta ainda é relevante
Isso também é ruim com as criptomoedas?
Isso também é ruim com as criptomoedas?
Sim
PayPal
Desde 1º de setembro, o PayPal não aceita transferências de e para pessoas jurídicas. Portanto, isso está fora de questão
Verão A-ri.
Os limites do cartão foram aumentados?
Contas A-ri na Rússia? ou fora dela?
As contas do A-ri estão na Rússia ou fora dela?
É uma empresa offshore.
Desde 1º de setembro, o PayPal não aceita transferências de e para pessoas jurídicas. Portanto, isso elimina
Tudo está fora do ar. PayPal e criptografia e... tudo tudo tudo tudo tudo tudo.
Aqui do gabinete pessoal do banco privado