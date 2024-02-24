Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2907

mytarmailS #:
Qual CD?
Que banco você tem?
Quando você fez isso?

As transferências SWIFT são proibidas - somente educação ou tratamento médico.

Você abre uma conta no DC, escolhe o reabastecimento por cartão bancário e insere os detalhes.

Cartão privado

 
mytarmailS #:
Mais uma vez,
qual DC?
Quando foi feita a transferência?

Fiz o que você disse com dois CDs, o cartão privat universal, esse tema não funciona.

Verão A-ri.

Os limites do cartão foram removidos?

 
mytarmailS #:
Claro que sim.

E então?

 
mytarmailS #:
Outro assunto fora do tópico...

Como abrir uma conta no DC da Ucrânia, quando todas as transferências para o exterior são proibidas.

Apenas opiniões daqueles que realmente abriram contas recentemente....

Agora a situação é tal que até mesmo os consultores dos CDs recomendam maneiras que não funcionam....

A pergunta ainda é relevante
 
mytarmailS #:
A pergunta ainda é relevante

Isso também é ruim com as criptomoedas?

 
Rorschach #:

Isso também é ruim com as criptomoedas?

Sim

 
Dmytryi Nazarchuk #:

PayPal

Desde 1º de setembro, o PayPal não aceita transferências de e para pessoas jurídicas. Portanto, isso está fora de questão

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Verão A-ri.

Os limites do cartão foram aumentados?

Contas A-ri na Rússia? ou fora dela?

 
Vladimir Perervenko #:

As contas do A-ri estão na Rússia ou fora dela?

É uma empresa offshore.

 
Vladimir Perervenko #:

Desde 1º de setembro, o PayPal não aceita transferências de e para pessoas jurídicas. Portanto, isso elimina

Tudo está fora do ar. PayPal e criptografia e... tudo tudo tudo tudo tudo tudo.

Aqui do gabinete pessoal do banco privado

