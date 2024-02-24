Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2920
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Estou testando a ideia do MO em tempo real, talvez seja apenas sorte, mas é bom!
30 modelos em execução, 24.000 previsões.
Espero que não seja sorte.
Estou testando a ideia do MO em tempo real, talvez seja apenas sorte, mas é bom!
30 modelos estão sendo executados, 24.000 previsões são contadas.
Bons resultados. Mas não há negociações suficientes para uma análise profunda. De qualquer forma, eles abriram na direção certa. O fator sorte está presente. Todo mundo o tem). É uma pena que não seja sempre. ((((
Bom resultado. Apenas não há negócios suficientes para uma análise profunda. De qualquer forma, elas foram abertas na direção certa. O fator sorte está presente. Todo mundo o tem). É uma pena que não seja sempre.((((
Há poucas negociações porque acabei de escrever um script e, assim que iniciei o código para avaliar sua análise, comecei a abrir negociações para que não ficasse entediante. Este é o primeiro lançamento em geral.
Continue. Eu já terminei).
Estou testando a ideia do MO em tempo real, talvez seja apenas sorte, mas é legal!
30 modelos estão sendo executados, 24.000 previsões foram contadas.
Espero que não seja sorte.
Se você observar atentamente, da compra à venda há a mesma distância, e no stop a 1/3.
Parece ser uma estratégia simples
Um sujeito passa de 200 para 50.000, e diz:
"Bem, não, porra. Não é tão simples quanto eu gostaria que fosse. Eu, inspirado pela comunicação no fórum, decidi mudar os velhos tempos e, pelo segundo dia, meus miolos estão derretendo mais do que no escalpelamento - estou tentando formalizar o escalpelamento. Pelo menos parcialmente. Ao mesmo tempo, carreguei meu programador.
Tenho uma ideia fixa: construir um sistema que seja capaz de analisar o mercado atual on-line por meio de uma série de parâmetros e, em paralelo, executar um sistema semelhante que analise minhas negociações on-line, para encontrar uma maneira de formalizar o conceito de "sensação de mercado". Obviamente, o cérebro humano é um computador poderoso. Obviamente, tudo funciona de acordo com algoritmos. Obviamente, eles podem ser descritos de alguma forma. Mas como tirar esses algoritmos do córtex, eu não sei. Cérebro fervendo, sem resultados. Meu programador sugere uma opção alternativa: decompor minha negociação em dezenas ou centenas de blocos simples separados, tentar formalizar cada um deles separadamente e, no final do processo, reuni-los em um sistema poderoso. Não gosto dessa opção. Mas, se você apresentar cada episódio separadamente com um monte de condições, configurações etc., não terá tempo nem energia suficientes para isso. - não terá tempo nem energia suficientes e, principalmente, duvido dos resultados dessa maneira. "
Você acha que o MO será capaz de lidar com a tarefa?
Você acha que a MO será capaz de lidar com a tarefa?
Você acha que o Ministério da Defesa estará à altura da tarefa?
Qual tarefa, aquela que o autor não conseguiu definir nem formalizar? A resposta é óbvia...
Eu realmente sinto muito por esse pobre programador...
e o autor deve ser esculachado até que todo o lixo saia, o programador lhe disse as coisas certas, mas o que se pode tirar de um tolo?
Continue. Eu já disse tudo:)
De qualquer forma, está funcionando bem.
mas você precisa entender a tendência de longo prazo. E é sempre um jogo de adivinhação 50/50.