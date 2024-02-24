Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2908
Temos muitos intermediários na Avito que vendem cartões de débito virtuais pré-pagos. Eles acrescentarão 20% ao custo do serviço. Eu lhes dou rublos (transferência para o cartão) e eles me dão o número do cartão com $. Para ser honesto, veja as avaliações.
Talvez você tenha esses intermediários.
Talvez seus amigos na Europa possam ajudar a recarregar a conta.
Talvez com esse cartão seja possível reabastecer a CD. Você pode testar com uma pequena quantia e depois retirar a quantia necessária, se funcionar.Você também precisa verificar onde será o saque, se fizer a recarga em um cartão desse tipo; se for no mesmo cartão, a situação é mais complicada.
As contas do A-ri estão na Rússia ou fora dela?
Ela foi proibida na Rússia há dois ou três anos pelo Rospotrebnadzor e pelos tribunais. Ela não cumpriu algumas normas, não me lembro o que fizeram. Antes disso, havia um escritório funcionando oficialmente, inclusive com escritórios nas regiões.
Eles criavam regularmente um novo site para a RF e ele era regularmente desativado pelo Rospotrebnadzor. Agora eles parecem ter parado de receber cartas com essas mensagens, talvez algo tenha mudado.
Quem sabe se esse DC paga o dinheiro ganho sem problemas? Também estou pensando em negociar de verdade.
Tudo se foi. Paypal e criptografia e... tudo, tudo, tudo.
Isso é do escritório particular do banco privado.
O PayPal funciona.
O PayPal funciona.
Se o pagamento for "pessoa a pessoa", é possível, mesmo com cartões de moeda, mas se o pagamento for "pessoa a empresa", não funcionará.
Encontrei um centro de corretagem normal que aceita o PayPal, registrei-me no centro de corretagem para verificar, o botão do PayPal desapareceu, perguntei ao superportador, ele disse que os pagamentos do PayPal não são suportados pela Ucrânia.
Em alguns CDs, a Ucrânia não está na lista de países, o Uzbequistão e Uganda estão, mas a Ucrânia não está)
O site parece estar ativo, mas há meio ano eles mudavam de lugar toda semana, e agora só recebiam uma carta sobre a mudança. Acho que durou mais de um quarto do tempo. Portanto, de acordo com as avaliações, eles aumentam o preço, mas se for muito óbvio, eles podem fazer um reembolso, mas isso é uma raridade, a julgar pelo fórum.
Se for tão difícil ganhar dinheiro, será impossível sacar dinheiro em tudo....
Ou você está experimentando?
Estou pensando: qual comissão você considera aceitável? Com que frequência planeja sacar o dinheiro? Negociação com as mãos ou com MO?
Eu adoro esses programadores bem-humorados ))
site
provavelmente pagou mal o judeu ))