Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2773
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Não, de forma alguma. Eu simplesmente não sei mais o que fazer. Tentar usar redes neurais do mercado... Acho que também não há nenhuma perspectiva.
O mercado definitivamente não é...
Leia um livro inteligente sobre MO, se você for bom em matemática... ele será x1000 vezes mais útil do que ler este tópico....
Por quê? Porque a fórmula é muito simples. O que podemos dizer sobre a complexa relação no mercado de moedas?)
Como fazer com que esse algoritmo mostre bons resultados em OOS?
Esse é o caso quando você precisa de regressão linear)
Pensei em dar uma olhada, pois não é fácil para mim, mas é realmente muito interessante.
Você gera sinais a partir de cotações usando algoritmos/fórmulas conhecidos e explícitos (indicadores, por exemplo) ou usa aprendizado de máquina para construí-los?
Nesse caso, há uma probabilidade de erro no código. Você precisa fazer testes com aspas reais ou simular....
Preto - comprados, verde - vendidos. Previsão um passo à frente.
como era necessário provar:
um candle grande é simplesmente determinado (e nem mesmo em sua abertura, mas em seu fechamento).
a tendência funcionará, enquanto o flat não funcionará (como você pode ver na figura).
você não está prevendo, mas afirmando o movimento real.
... você tem sorte de haver áreas de tendência nesse movimento e suas pseudoprevisões tardias se tornam realidade simplesmente porque a tendência não muda... e somente enquanto ela não mudar... e somente enquanto ela não mudar (você pode ver claramente que ela não pode prever uma reversão).
p.s.
não está claro por que você ainda está tentando enganar a todos que você prevê?... talvez você deva tirar conclusões chamando as coisas por seus nomes próprios, e não mentir que você é percebido emocionalmente... quem precisa de vocês, mentirosos, tentando argumentar com a lógica (que não entenderam a essência dos métodos e materiais usados)...
O preto é longo, o verde é curto. Um passo à frente.
Posso ver o código?
O código? Que tem mais de 2.000 linhas de R? Que usa uma dúzia e meia de pacotes? E, ao mesmo tempo, o código em MQL4 que usa esse código?
Que tal as chaves da mesa de cabeceira onde está o dinheiro?
Ou talvez o queVladimir Perervenko tenha mastigado seja suficiente.
Os resultados publicados são de 2017. Depois disso, não trabalhei mais neles, pois esperava que o nível subisse, que as pessoas entendessem o significado das palavras "capacidade preditiva" e começassem a fazer coisas significativas, de preferência para os mercados de ações.
Código? Que tem mais de 2.000 linhas de R? Uma dúzia e meia de pacotes? E, ao mesmo tempo, o código em MQL4 que usa esse código?
Bem, 2.000 linhas de código em R e 15 pacotes falam mais sobre a falta de profissionalismo do autor do que sobre a complexidade do algoritmo.
Que tal as chaves da mesa de cabeceira onde está o dinheiro?
Não dou a mínima para suas mesinhas de cabeceira e chaves, me dê o dinheiro imediatamente se vamos falar assim.
Os resultados publicados são de 2017. Depois disso, não os fiz mais, pois continuei esperando que o nível subisse
Sim, legal.... Você criou um algoritmo funcional para não fazer isso depois de 2017 ou o algoritmo não está funcionando?
Decida se você tem essa mesa de cabeceira ou não e não mexa com a cabeça das pessoas normais...
Bem, 2.000 linhas de código em R e 15 pacotes falam mais sobre a falta de profissionalismo do autor do que sobre a complexidade do algoritmo
Não dou a mínima para suas mesinhas de cabeceira e chaves, me dê dinheiro imediatamente se vamos conversar assim.
Sim, legal.... Você criou um algoritmo funcional para não ter que fazer isso depois de 2017 ou o algoritmo não está funcionando?
Decida se você tem essa mesa de cabeceira ou não e não mexa com a cabeça das pessoas normais...
Seja gentil o suficiente para se ater à sociedade que você está pastoreando.
Você é um homem que não aprendeu.
Tenha a gentileza de se ater à comunidade que você pastoreia.
Você é um homem iletrado.
Sim... quando você não tem nada a dizer sobre a essência da conversa (e eu descrevi claramente a essência), você começa a reclamar como "por que você não está usando um chapéu?".
E você treinará seu gato em casa...