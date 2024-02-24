Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2773

Novo comentário
 
Ivan Butko #:

Não, de forma alguma. Eu simplesmente não sei mais o que fazer. Tentar usar redes neurais do mercado... Acho que também não há nenhuma perspectiva.

O mercado definitivamente não é...

Leia um livro inteligente sobre MO, se você for bom em matemática... ele será x1000 vezes mais útil do que ler este tópico....

 
Evgeni Gavrilovi Bousting mostra excelentes resultados na amostra, mas, além disso, o erro aumenta imediatamente.

Por quê? Porque a fórmula é muito simples. O que podemos dizer sobre a complexa relação no mercado de moedas?)

Como fazer com que esse algoritmo mostre bons resultados em OOS?

Esse é o caso quando você precisa de regressão linear)

 
СанСаныч Фоменко #:

Pensei em dar uma olhada, pois não é fácil para mim, mas é realmente muito interessante.

Você gera sinais a partir de cotações usando algoritmos/fórmulas conhecidos e explícitos (indicadores, por exemplo) ou usa aprendizado de máquina para construí-los?

 
mytarmailS #:
Nesse caso, há uma probabilidade de erro no código. Você precisa fazer testes com aspas reais ou simular....

Aconteceu comigo recentemente, o sinal olhou para +1 barra, não era um erro óbvio, levou meia hora para resolver....

Preto - comprados, verde - vendidos. Previsão um passo à frente.


 

como era necessário provar:

um candle grande é simplesmente determinado (e nem mesmo em sua abertura, mas em seu fechamento).

a tendência funcionará, enquanto o flat não funcionará (como você pode ver na figura).

você não está prevendo, mas afirmando o movimento real.

... você tem sorte de haver áreas de tendência nesse movimento e suas pseudoprevisões tardias se tornam realidade simplesmente porque a tendência não muda... e somente enquanto ela não mudar... e somente enquanto ela não mudar (você pode ver claramente que ela não pode prever uma reversão).

p.s.

não está claro por que você ainda está tentando enganar a todos que você prevê?... talvez você deva tirar conclusões chamando as coisas por seus nomes próprios, e não mentir que você é percebido emocionalmente... quem precisa de vocês, mentirosos, tentando argumentar com a lógica (que não entenderam a essência dos métodos e materiais usados)...

 
СанСаныч Фоменко #:

O preto é longo, o verde é curto. Um passo à frente.

Posso ver o código?
 
mytarmailS #:
Posso ver o código?

O código? Que tem mais de 2.000 linhas de R? Que usa uma dúzia e meia de pacotes? E, ao mesmo tempo, o código em MQL4 que usa esse código?

Que tal as chaves da mesa de cabeceira onde está o dinheiro?

Ou talvez o queVladimir Perervenko tenha mastigado seja suficiente.

Os resultados publicados são de 2017. Depois disso, não trabalhei mais neles, pois esperava que o nível subisse, que as pessoas entendessem o significado das palavras "capacidade preditiva" e começassem a fazer coisas significativas, de preferência para os mercados de ações.

Vladimir Perervenko
Vladimir Perervenko
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
СанСаныч Фоменко #:

Código? Que tem mais de 2.000 linhas de R? Uma dúzia e meia de pacotes? E, ao mesmo tempo, o código em MQL4 que usa esse código?

Bem, 2.000 linhas de código em R e 15 pacotes falam mais sobre a falta de profissionalismo do autor do que sobre a complexidade do algoritmo.

SanSanych Fomenko #:

Que tal as chaves da mesa de cabeceira onde está o dinheiro?

Não dou a mínima para suas mesinhas de cabeceira e chaves, me dê o dinheiro imediatamente se vamos falar assim.

SanSanych Fomenko #:

Os resultados publicados são de 2017. Depois disso, não os fiz mais, pois continuei esperando que o nível subisse

Sim, legal.... Você criou um algoritmo funcional para não fazer isso depois de 2017 ou o algoritmo não está funcionando?

Decida se você tem essa mesa de cabeceira ou não e não mexa com a cabeça das pessoas normais...

 
mytarmailS #:

Bem, 2.000 linhas de código em R e 15 pacotes falam mais sobre a falta de profissionalismo do autor do que sobre a complexidade do algoritmo

Não dou a mínima para suas mesinhas de cabeceira e chaves, me dê dinheiro imediatamente se vamos conversar assim.

Sim, legal.... Você criou um algoritmo funcional para não ter que fazer isso depois de 2017 ou o algoritmo não está funcionando?

Decida se você tem essa mesa de cabeceira ou não e não mexa com a cabeça das pessoas normais...

Seja gentil o suficiente para se ater à sociedade que você está pastoreando.

Você é um homem que não aprendeu.

 
СанСаныч Фоменко #:

Tenha a gentileza de se ater à comunidade que você pastoreia.

Você é um homem iletrado.

Sim... quando você não tem nada a dizer sobre a essência da conversa (e eu descrevi claramente a essência), você começa a reclamar como "por que você não está usando um chapéu?".

E você treinará seu gato em casa...

1...276627672768276927702771277227732774277527762777277827792780...3399
Novo comentário