Vladimir, se você conseguiu algo, fico feliz. Então, como isso se relaciona com o ramo? Redes neurais ou obtenção de dados para elas?
Há muito tempo há uma busca por preditores aqui, 2775 páginas. Outra coisa para alimentar o MoD.
Minha opinião é que é necessário pesquisar no próprio preço, não em MAs de indicadores e outras distorções do preço.
Quero empurrar aqueles que estão sofrendo para o caminho certo. Eles são teimosos).
O palhaço está fazendo palhaçada, eles não têm tempo para banir. Um vai embora, outro volta, e assim por diante.
Não se distraia.
Faça seu trabalho científico.
Se você tiver certeza, não importa com o que esteja negociando.
Você poderia publicar algum indicador desse tipo?
Talvez seja a diferença na leitura do indicador RSI no EURUSD e no GBPUSD?
O mesmo RSI, mas com algumas nuances.
Mais uma vez: não é a lista de indicadores que é importante, mas o algoritmo de seleção desses indicadores. Quando a janela está se movendo, o RSI mencionado pode ou não ser usado. Esse é o problema, e o primeiro de todo um conjunto de problemas.
Não se distraia.
Faça seu trabalho científico.
As propriedades dos fractais permitem que você obtenha correlações mais longas, para a duração dos padrões. Mas é necessário ajustar as janelas. Em essência, o método consiste em isolar esses estados dividindo a série em duas partes e subtraindo uma da outra em ordem inversa, invertendo cronologicamente a segunda ou a primeira parte, ou seja, espelhando o gráfico no ponto (atrator). Esses fenômenos são os que se manifestam no Fat Tails e na memória. Ou seja, as partes do gráfico à direita e à esquerda do atrator estão fortemente correlacionadas.
Não entendi: é possível identificar fortes saltos subtraindo a parte direita da parte esquerda em relação ao centro e dividindo-os em grupos? Por que correlações mais longas? Esses são processos curtos. E quanto aos mais óbvios e mais fortes?
Em geral, isso pode funcionar com tempo ou vinculação de eventos. Mas o tamanho da janela deve ser treinado para conseguir isso de alguma forma.
E a formalização de eventos ainda não foi resolvida. Apenas o tempo, aparentemente.
As propriedades dos fractais permitem que você obtenha correlações mais longas, para a duração dos padrões. Mas é necessário ajustar as janelas. Em essência, o método consiste em isolar esses estados dividindo a série em duas partes e subtraindo uma da outra em ordem inversa, invertendo cronologicamente a segunda ou a primeira parte, ou seja, espelhando o gráfico no ponto (atrator). Esses fenômenos são os que se manifestam no Fat Tails e na memória. Ou seja, as partes do gráfico à direita e à esquerda do atrator estão fortemente correlacionadas.
Não considerei os fractais, mas observei o gráfico.