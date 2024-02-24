Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2767

Maxim Kuznetsov #:

Nas últimas seis horas, todos estão contra o dólar.

Trata-se de um recuo noturno, uma reação a notícias críticas, apenas uma flutuação ou o Fed decidiu não aumentar as taxas no dia anterior?

Ninguém que observe apenas uma cotação em um único instrumento será capaz de responder a isso. Do ponto de vista de uma cotação/ticker individual, todas as opções são iguais.

PS/ sobre janelas e pontos de referência: do ponto de vista dos detentores de títulos de 10 anos, o aumento de 5.000p no XAU hoje é um monte de bobagens que não vale a pena mencionar. E alguém deve ter perdido seu depósito.

É um ponto de exclamação um pouco confuso. Ou os fundamentos são analisados ou a reação do mercado. Em geral, ambos quando se negocia manualmente. Os padrões às vezes antecipam alguns eventos fundamentais, não em termos de informações, mas em termos de sua importância e impacto no mercado.

Mas a maioria dos traders, assim como os seres humanos, é irracional, sujeita a emoções. Eles não conseguem se concentrar. E, portanto, são vulneráveis a eventos de risco 😀 .

É por isso que eles tentam transferir a responsabilidade para os bots, porque provaram a si mesmos ao longo do tempo que não há como confiar em si mesmos. Em períodos de estados particularmente emocionais, eles gostam de argumentar sem apoiar seus argumentos com ações. Os psicólogos diriam que isso se deve à sua própria insegurança. Mas, na verdade, a pessoa foi enganada, atraída a fazer algo que não entende, transformada em escrava, zumbificada... por forças externas.
 
Amém.
 
Maxim Kuznetsov #:

Isso não é uma análise, não é uma análise de forma alguma))))

 

Maxim Kuznetsov #:
    ..а нету обоснованной теории по которой что-то измерить, и почему 10, почему именно этих свечей,

por que agora, o que era esperado e como exatamente o GPT-5 ajudou.

até o mais elementar - "avaliar o resultado do experimento". Sem ou com o GPT, como é possível avaliar se o experimento foi bem-sucedido ou não?

paramedir - ...

e provar a validade é algo totalmente diferente... provar uma hipótese por meio do valor de p - . ..

mas a significância estatística em abordagens bayesianas não pode ser provada (apenas em abordagens estatísticas) - prove a validade dos métodos bayesianos sem estatísticas e você terá um artigo (você não tem nenhum artigo em seu fórum, apenas materiais de leitura - e há muitos gritadores exigindo artigos (como redações na escola, e o nível de cultura e a qualidade das conclusões são menores do que na escola) == deixe-os trabalhar mais em sua leitura) ...

Bayes só pode lhe dar uma tomada de decisão probabilística

mas probabilidade != significância estatística de sua hipótese... e você a tem (hipótese)?

p.s..

e para que o codificador automático funcione, sim, ele deve conter todas as classes possíveis, não apenas gatos e cachorros, o que não definirá crocodilo.... - portanto, a questão da "janela deslizante" é muito vaga....


p.p.s e tempo também
SanSanych Fomenko #:

Pelos meus cálculos, o tamanho da janela varia de 700 a 2.000 barras. A previsão de uma barra à frente leva 35 segundos. Se for feito um overshoot sem corte, ou seja, aumentar a janela de 700 para 1800 e selecionar a melhor, teremos 420 segundos. Há muitas coisas para otimizar, mas isso requer outros computadores e a capacidade de carregar todos os núcleos.

Maxim Kuznetsov #:

O aumento de 5.000p do XAU hoje é uma besteira completa.

não é besteira, mas running_to_security.... razões na mídia

 
JeeyCi #:

não é besteira, mas running_to_security..... razões na mídia

e é a tradução de "razões na mídia" (twitter, facebook) em soluções comerciais que é o domínio da DL e da NN, elas são feitas para isso e são financiadas por isso.... mas não podemos nos dar a esse luxo :-(

 

pequeno stop, grande take ...

nada mais é necessário, a não ser 726 regras que foram extraídas por dois dias, e isso é apenas para vendas)


 
mytarmailS #:


Pequena parada, grande comida para viagem ...

nada mais é necessário, a não ser 726 regras que foram extraídas por dois dias)

na luz - uma imagem ampliada do gráfico, do ponto de vista do site :-))

tudo no mundo é relativo e, ao mesmo tempo, não se pode esconder nada.

PS/ 726 regras não puderam ser mineradas - esse é um detalhamento da sessão de euros.

 
Maxim Kuznetsov #:

na luz - imagem ampliada do gráfico, do ponto de vista do site :-)

tudo no mundo é relativo e nada pode ser escondido ao mesmo tempo


Por algum motivo, a imagem antiga ficou colada, mas quando a ampliei, todas as imagens estavam corretas.

Maxim Kuznetsov #:

PS/ 726 regras não puderam ser extraídas - este é um detalhamento da Eurosessão

Sim, é claro..... cruzamento de mashas ainda me diga)))

 
mytarmailS #:

ele colou a imagem antiga por algum motivo, mas não há problema quando amplio o zoom e todas as imagens estão corretas.

Sim, é claro, a interseção das massas, fale-me sobre isso))))

Por que não dizer - ela pode ser reduzida ao mashki. Mas, de acordo com as telas apresentadas, é exatamente isso, o colapso da sessão do euro. Há estratégias desse tipo, e há muitas delas. O princípio geral é considerar a sessão de negociação de ontem em seus momentos críticos e negociar a partir daí. A tendência de alta do EURUSD começa quando a sessão dos EUA termina acima da máxima da sessão europeia (definição rígida de uma tendência).

mas será uma pena que dois dias de mineração e fumaça de CPU se resumam a um número contável de mashas no final

