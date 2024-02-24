Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2767
Nas últimas seis horas, todos estão contra o dólar.
Trata-se de um recuo noturno, uma reação a notícias críticas, apenas uma flutuação ou o Fed decidiu não aumentar as taxas no dia anterior?
Ninguém que observe apenas uma cotação em um único instrumento será capaz de responder a isso. Do ponto de vista de uma cotação/ticker individual, todas as opções são iguais.
PS/ sobre janelas e pontos de referência: do ponto de vista dos detentores de títulos de 10 anos, o aumento de 5.000p no XAU hoje é um monte de bobagens que não vale a pena mencionar. E alguém deve ter perdido seu depósito.
Isso não é uma análise, não é uma análise de forma alguma))))
Maxim Kuznetsov #:
..а нету обоснованной теории по которой что-то измерить, и почему 10, почему именно этих свечей,
por que agora, o que era esperado e como exatamente o GPT-5 ajudou.
até o mais elementar - "avaliar o resultado do experimento". Sem ou com o GPT, como é possível avaliar se o experimento foi bem-sucedido ou não?
paramedir - ...
e provar a validade é algo totalmente diferente... provar uma hipótese por meio do valor de p - . ..
mas a significância estatística em abordagens bayesianas não pode ser provada (apenas em abordagens estatísticas) - prove a validade dos métodos bayesianos sem estatísticas e você terá um artigo (você não tem nenhum artigo em seu fórum, apenas materiais de leitura - e há muitos gritadores exigindo artigos (como redações na escola, e o nível de cultura e a qualidade das conclusões são menores do que na escola) == deixe-os trabalhar mais em sua leitura) ...
Bayes só pode lhe dar uma tomada de decisão probabilística
mas probabilidade != significância estatística de sua hipótese... e você a tem (hipótese)?
p.s..
e para que o codificador automático funcione, sim, ele deve conter todas as classes possíveis, não apenas gatos e cachorros, o que não definirá crocodilo.... - portanto, a questão da "janela deslizante" é muito vaga....
p.p.s e tempo também
Pelos meus cálculos, o tamanho da janela varia de 700 a 2.000 barras. A previsão de uma barra à frente leva 35 segundos. Se for feito um overshoot sem corte, ou seja, aumentar a janela de 700 para 1800 e selecionar a melhor, teremos 420 segundos. Há muitas coisas para otimizar, mas isso requer outros computadores e a capacidade de carregar todos os núcleos.
O aumento de 5.000p do XAU hoje é uma besteira completa.
não é besteira, mas running_to_security.... razões na mídia
não é besteira, mas running_to_security..... razões na mídia
e é a tradução de "razões na mídia" (twitter, facebook) em soluções comerciais que é o domínio da DL e da NN, elas são feitas para isso e são financiadas por isso.... mas não podemos nos dar a esse luxo :-(
pequeno stop, grande take ...
nada mais é necessário, a não ser 726 regras que foram extraídas por dois dias, e isso é apenas para vendas)
Pequena parada, grande comida para viagem ...
nada mais é necessário, a não ser 726 regras que foram extraídas por dois dias)
na luz - uma imagem ampliada do gráfico, do ponto de vista do site :-))
tudo no mundo é relativo e, ao mesmo tempo, não se pode esconder nada.
PS/ 726 regras não puderam ser mineradas - esse é um detalhamento da sessão de euros.
na luz - imagem ampliada do gráfico, do ponto de vista do site :-)
tudo no mundo é relativo e nada pode ser escondido ao mesmo tempo
Por algum motivo, a imagem antiga ficou colada, mas quando a ampliei, todas as imagens estavam corretas.
PS/ 726 regras não puderam ser extraídas - este é um detalhamento da Eurosessão
Sim, é claro..... cruzamento de mashas ainda me diga)))
ele colou a imagem antiga por algum motivo, mas não há problema quando amplio o zoom e todas as imagens estão corretas.
Sim, é claro, a interseção das massas, fale-me sobre isso))))
Por que não dizer - ela pode ser reduzida ao mashki. Mas, de acordo com as telas apresentadas, é exatamente isso, o colapso da sessão do euro. Há estratégias desse tipo, e há muitas delas. O princípio geral é considerar a sessão de negociação de ontem em seus momentos críticos e negociar a partir daí. A tendência de alta do EURUSD começa quando a sessão dos EUA termina acima da máxima da sessão europeia (definição rígida de uma tendência).
mas será uma pena que dois dias de mineração e fumaça de CPU se resumam a um número contável de mashas no final