Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2776
Onde o acordo é aberto?
no ovpen onde está a marca ou no cloze onde está a marca ou no próximo candle?
Ainda não fiz o trabalho científico)).
Estou ocupado absorvendo essa descoberta.)))
P.s.
Em princípio, isso não importa, tudo depende do TF e do valor do stoploss.
Até tentei entrar.
Especialmente para este tópico, agora, por meia hora, usando apenas o OHLC, esbocei aproximadamente um indicador de seta.
Onde está o indicador propriamente dito? Se for especialmente para este ramo...
Só posso mostrar o resultado do trabalho. Um indicador será muito grande).
A propósito, você teve uma oportunidade, mas recusou. Infelizmente.
Talvez com o aprendizado de máquina o resultado seja mais preciso. Mas estou com preguiça de me preocupar com isso. Estou esperando por uma sugestão inteligente.
Você pode fazer uma amostra com base em seu indicador sobre cotações da MQ no MT5 para 50 mil barras?
Basta registrar a data de sincronização de cada barra e, digamos, "1" - seta para cima e "-1" - seta para baixo, "0" - nenhuma seta?
E tentarei me treinar para adivinhar a aparência da seta e talvez até mesmo a direção. Vamos ver em que o MO ou meus preditores são bons.....
Até tentei entrar.
Espero que seja em uma demonstração, porque negociar com isso é um pouco complicado.
É umbom artigo, de alta qualidade.
Mais do que uma visão geral, mas sem revelar segredos
Até o momento, é uma versão muito simples.
Veremos o que acontece no futuro.
Esperamos que seja em uma demonstração, caso contrário, negociar o khat com isso será um pouco trabalhoso.
Se você tiver certeza, não importa o tipo de negociação.
СанСаныч Фоменко #:
E assim, todos os tipos de variações de algo com algo. Não tenho problemas com isso, em inventar coisas.
Você poderia publicar um desses indicadores?
Talvez seja a diferença na leitura do indicador RSI em EURUSD e GBPUSD?
Um indicador seria muito gorduroso).
Vladimir, se algo deu certo para você, fico feliz. Então, como isso se relaciona com o ramo? Redes neurais ou obtenção de dados para elas?