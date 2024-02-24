Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1329

Novo comentário
[Excluído]  
Yuriy Asaulenko:

Você pode fazer o mesmo sem um professor. Não vejo qualquer diferença nisto.

Imagine um bando de neurónios a aprender e a resolver um problema que é resolvido por um casal ou três, se as declarações... O NS brain está cheio desta porcaria, e em vez de pensar na bela....))

Já percebi, chama-se conhecimento a priori, experiência incorporada, mas não se cruza com um modelo porque se tem 100% de certeza

Não tenho conhecimento de nenhum processo aleatório, excepto que é aleatório e um par de outras crenças menores.
 
Maxim Dmitrievsky:

Eu percebo, chama-se conhecimento a priori, julgamento de especialista incorporado, mas não se verifica com um modelo porque se tem 100% de certeza

Sim, é exactamente isso. É praticamente axiomático - porquê verificá-lo. Nós conhecemos a priori uma parte da solução - não meditamos no mercado por nada).

 
Maxim Dmitrievsky:

Mais uma vez, estamos a falar de abordagens diferentes.

Você ensina com um professor porque você começa do início, eu ensino sem um professor.

Eu lembro-me. Abordagens diferentes, é claro. Mais uma vez, nisto (com um professor) eu não vejo nenhuma contra-indicação. Tudo é viável, se o desejo, se ele aparecer, é claro.

A menos que você tenha RNN sem um professor, aqui tudo é mais complicado, e só não sei, eu não usei. A propósito, o que você usa? Poderia ter dito, mas escavar o assunto...

[Excluído]  
Yuriy Asaulenko:

Eu lembro-me. Abordagens diferentes, é claro. Mais uma vez, não vejo nenhuma contradição nisto (com um professor). Tudo é viável, se você tiver a vontade, é claro.

A menos que você tenha RNN sem um professor, aqui tudo é mais complicado, e só não sei, eu não usei. A propósito, o que você usa? Poderia ter dito, mas escavar o assunto...

muitas coisas, ainda não o suficiente RNN )) Faço-o mais tarde.

há alguns artigos sobre o básico, mas naturalmente que se seguiram

 
Maxim Dmitrievsky:

Tenho muitas coisas, ainda não tenho o suficiente )) Vou fazer isso mais tarde.

há artigos sobre o básico, mas é claro que já fui mais longe do que isso.

Numa encruzilhada - vais para a direita... etc. Tensorflow, muito boa funcionalidade, mas dizem que é muito incómodo. Só li os documentos até agora. Não é usado?

[Excluído]  
Yuriy Asaulenko:

Numa encruzilhada, você vai para a direita... etc. Tensorflow, muito boa funcionalidade, mas dito ser muito incómodo. Eu só li os documentos até agora. Ainda não o usaste?

tf é de baixo nível, é colocado em cima do tf.theano, usa tf.theano, é mais fácil.

Já vi exemplos diferentes, mas ainda não fiz nenhum desenvolvimento.

a versão 2 está a caminho, já disponível no site, simplifica a criação de modelos
 
Maxim Dmitrievsky:

é tf um nível baixo, sobre o tf.theano, usando tf.theano, então tudo é mais fácil

Já olhei para exemplos diferentes, mas ainda não desenvolvi nada.

Em termos de velocidade. Acho que posso parar no Scikit-learn por agora, CHEZ. Os MLPs não são maus lá.

[Excluído]  
Yuriy Asaulenko:

Em termos de velocidade. Acho que por agora vou ficar pelo Scikit-learn, CEZ. Os MLPs não são maus lá.

Não sei, acho que não.

Existem muitos pacotes por aí, eu tento aprender apenas os mais populares e evolutivos.

O sklearn é um monte de coisas.

tf é mais um construtor da sua própria arquitectura.

 
Yuriy Asaulenko:

Os NSs não gostam mesmo de escalada. É treinado na faixa de preços de 100-120, se o preço sair da faixa, é isso, abortar. Eu simplesmente divido tudo relacionado com o preço pelo próprio preço, subtraio um, e depois uso coeficientes para conduzir as variáveis para a faixa dinâmica desejada.

Portanto, em ambos os casos, precisamos de pré-processar os dados para uma métrica aceitável. Eu uso meu ATR do TF superior e posicionamento de preço nele. Eu obtenho dominós com entalhes por níveis, o preço é atribuído um número de nível Fibonacci.

 

Modelos acabados de processamento, semente 201 a 401 - tudo o resto inalterado.

Tabela com resultados da pontuação do saldo

Tabela com indicadores métricos

Tabela com o número de modelos que satisfazem os critérios de selecção na amostra independente


Tabela com o número de modelos que satisfazem o critério de selecção nas três amostras

Gráficos de modelos (principalmente gifs)

30%

40%

50%

60%

A tendência parece não se alterar em grande parte para todas as métricas, abaixo estão as tabelas delta - as-is, para comparar as mudanças

Para os indicadores métricos, a diferença é mínima

A partir dos dados recolhidos, podemos concluir que a tendência se manteve, em geral, a mesma.

O que mais me intriga é outra questão - por que os gráficos são muito semelhantes para diferentes modelos em diferentes amostras? Parece que o modelo consegue pegar algum padrão aparente que aparece com frequência e em diferentes tamanhos de amostra (pelo menos esta peça sempre aparece na janela), e é este padrão que é explorado pelo modelo.

Para mim, concluí que é bastante possível alocar 30% a 70% da amostra de todos os dados para um gráfico de validação em busca de padrões interessantes, mas parece que o ideal ainda é 30%.

1...132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336...3399
Novo comentário