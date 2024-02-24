Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2327
Não vejo nenhuma barreira.
Eu li (leia) Whelan Charles's Naked Stats. Eu gosto, não é muito aborrecido. Gosto: Não se pode controlar o que não se pode medir. No entanto, você deve estar firmemente convencido do seguinte: O que você está medindo é realmente o que você está tentando controlar))))
para MO você precisa definir seu espaço de busca, caso contrário ele funciona )
Bem, este é exactamente o problema aqui, com a compreensão do espaço de busca. Os aumentos de preços aparafusados na sazonalidade do entendimento não dão muito, mas apenas encontram regularidades num segmento finito.
Com a fala e as imagens é mais fácil compreender o espaço de busca).
Não, eu não concordo, mais uma vez você entendeu mal...
Eu vejo o transdutor como uma estrutura complexa não linear, muito provavelmente uma cascata de redes neurais.
preço do insumo --- conversor --- onda sinusoidal.
Para maior clareza, eu mostrei um exemplo com um sinusoidal, mas mais é possível. Ao preço de entrada , na saída sinusoidal com os mesmos parâmetros exceto fase
Se a rede aprender como fazer isto, então nada mais é necessário....
A ideia do modelo é conhecida, complexa, com objectivos de modelação pouco claros...
Bem, ninguém proíbe de acreditar, mas é melhor diluir a teoria com a prática.
resistor e dois diodos = Lucro
as baterias vão queimar, e para onde foram os 0,6 volts nos diodos?
este é o modelo, o diodo é perfeito, mas as baterias são soviéticas.ps ps para circuitos)
melhor aqui sobre MOs, redes, em R, python ou o que quer que seja. O pessoal do MO, como eu notei, adora radioamadores, mas radioamadores não tanto)
que ouvi aqui
e o meu post não era de todo sobre ti.
Bem, esse é o problema aqui, com a compreensão do espaço de busca. Os aumentos de preços, quando aplicados à sazonalidade, não dão muita compreensão, mas apenas encontram regularidades num segmento finito.
Com a fala, a compreensão das imagens do espaço de busca é mais fácil).
Se você discutir algo que não entendeu durante 10 páginas e reclamar de mal-entendido, a compreensão não aumentará.Eu dou-te melhor sabedoria do que nos livros de estatísticas).