Quando uma posição é aberta, 2 ordens pendentes (Buy Stop e Sell Stop) são colocadas, se
uma das ordens pendentes desencadeou e abriu uma posição, a segunda ordem pendente é fechada,
e a partir de uma posição aberta 2 ordens pendentes (Buy Stop e Sell Stop) são abertas.
A primeira posição é aberta manualmente.
Variáveis: Distância em pips até (Buy Stop e Sell Stop).Tamanho do lote.
 
Maxim Dmitrievsky:

Não vejo nenhuma barreira.

Eu li (leia) Whelan Charles's Naked Stats. Eu gosto, não é muito aborrecido. Gosto: Não se pode controlar o que não se pode medir. No entanto, você deve estar firmemente convencido do seguinte: O que você está medindo é realmente o que você está tentando controlar))))

Adicionado. Isto não tem quase nada a ver com RI).

Valeriy Yastremskiy:

para MO você precisa definir seu espaço de busca, caso contrário ele funciona )

 
Maxim Dmitrievsky:

para MO, você tem que definir um espaço de busca, caso contrário ele funciona )

Bem, este é exactamente o problema aqui, com a compreensão do espaço de busca. Os aumentos de preços aparafusados na sazonalidade do entendimento não dão muito, mas apenas encontram regularidades num segmento finito.

Com a fala e as imagens é mais fácil compreender o espaço de busca).

 
mytarmailS:

Não, eu não concordo, mais uma vez você entendeu mal...

Eu vejo o transdutor como uma estrutura complexa não linear, muito provavelmente uma cascata de redes neurais.

preço do insumo --- conversor --- onda sinusoidal.

Para maior clareza, eu mostrei um exemplo com um sinusoidal, mas mais é possível. Ao preço de entrada , na saída sinusoidal com os mesmos parâmetros exceto fase

Se a rede aprender como fazer isto, então nada mais é necessário....

A ideia do modelo é conhecida, complexa, com objectivos de modelação pouco claros...

Bem, ninguém proíbe de acreditar, mas é melhor diluir a teoria com a prática.

resistor e dois diodos = Lucro

)


 
Vladimir Suslov:

Resistor e dois diodos = Lucro

)


as baterias vão queimar, e para onde foram os 0,6 volts nos diodos?

 
Valeriy Yastremskiy:

as baterias vão queimar, e para onde foram os 0,6 volts nos diodos?

este é o modelo, o diodo é perfeito, mas as baterias são soviéticas.

ps ps para circuitos)
 
Vladimir Suslov:

este é o modelo, o diodo é perfeito e as baterias são soviéticas.

ps: crédito para circuitos)

melhor aqui sobre MOs, redes, em R, python ou o que quer que seja. O pessoal do MO, como eu notei, adora radioamadores, mas radioamadores não tanto)

 
Valeriy Yastremskiy:

melhor aqui sobre MO, redes, em R, Python ou o que quer que seja. MOs, como eu notei, como radioamadores, mas radioamadores nem tanto)

que ouvi aqui

e o meu post não era de todo sobre ti.

Valeriy Yastremskiy:

Bem, esse é o problema aqui, com a compreensão do espaço de busca. Os aumentos de preços, quando aplicados à sazonalidade, não dão muita compreensão, mas apenas encontram regularidades num segmento finito.

Com a fala, a compreensão das imagens do espaço de busca é mais fácil).

Se você discutir algo que não entendeu durante 10 páginas e reclamar de mal-entendido, a compreensão não aumentará.

Eu dou-te melhor sabedoria do que nos livros de estatísticas).
