Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1160
Alguém pode avisar se há algum algoritmo de aprendizagem de máquinas?
Preciso de reduzir o número de negócios.
Não consigo encontrar nada de bom.
Média dos sinais, haverá menos negócios.
Existem tantos algoritmos quanto modelos de aprendizagem de máquina e a função alvo é óbvia - rentabilidade, tudo o que resta é a escolha certa de preditores.
Eu tentei uma vez com um muwig da MT4, nada complicado, quase como uma escultura onde você pega um bloco de pedra e corta todo o excesso;)
O corte de tempo da captura de tela anterior funcionou (para o ciclo até o final), bem vendido de forma preemptiva, eu me pergunto :)
Por exemplo, a média móvel é maior que o sinal - o sinal é pulado.
Ai sim?
Ele diz que é hora de um pouco de honra.
Vou tentar fazer um extrapolador melhor do meu.
por que não verifica no testador? ou você é infectado por pessoas ao seu redor que verificam online?
)))
Ainda não cheguei ao testador, estou a construir o meu próprio extrapolador, não gosto dele.
Muito bem, Maxim! Finalmente, comecei a pensar em preditores em vez de modelos, e em preditores adaptativos, para os quais te dou dois pontos.
E sim, eu teria ouvido oIgor Makanu e feito o teste.
Há cerca de uma semana atrás fiz algo muito semelhante, apenas usando o método de análise espectral "ssa", os mesmos ciclos, os mesmos cortes, funciona a olho nu, mas depois olhei para a história e .... :( ...
A propósito, é interessante saber como a rede encontra ciclos, como funciona o algoritmo em geral?
Não é nada, às vezes você pode negociar a olho nu, ele não irá prever automaticamente no +
Eu olhei para outro algoritmo semelhante - ele pode não mostrar resultados positivos sem matrilineares. Regressão normal em todos os tipos de muvings ou simplesmente atoregressão.