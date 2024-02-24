Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1160

Média dos sinais, haverá menos negócios.

 
Ilvic:

Alguém pode avisar se há algum algoritmo de aprendizagem de máquinas?

Preciso de reduzir o número de negócios.

Não consigo encontrar nada de bom.

Existem tantos algoritmos quanto modelos de aprendizagem de máquina e a função alvo é óbvia - rentabilidade, tudo o que resta é a escolha certa de preditores.

Eu tentei uma vez com um muwig da MT4, nada complicado, quase como uma escultura onde você pega um bloco de pedra e corta todo o excesso;)

O corte de tempo da captura de tela anterior funcionou (para o ciclo até o final), bem vendido de forma preemptiva, eu me pergunto :)


 
Philipp Negreshniy:

Existem tantos algoritmos quanto modelos de aprendizagem de máquina e a função alvo é óbvia - rentabilidade, tudo o que resta é a escolha certa de preditores.

Uma vez tentei um exemplo de uma entrega de um muwink do MT4, nada complicado, quase como uma escultura onde se pega um bloco de pedra e corta todo o material extra;)

Por exemplo, a média móvel é maior que o sinal - o sinal é pulado.

Ai sim?

 
Maxim Dmitrievsky:

Ele diz que é hora de um pouco de honra.

Vou tentar fazer um extrapolador melhor do meu.


por que não verifica no testador? ou você é infectado por pessoas ao seu redor que verificam online?

)))

Igor Makanu:

porque não verificas no testador? ou já apanhaste as pessoas à tua volta a verificar o que está online?

)))

Ainda não cheguei ao testador, estou a construir o meu próprio extrapolador, não gosto dele.

 
ilvic:

Por exemplo, o muving está acima do sinal - depois o sinal é ignorado.

Assim?

Você pode inserir conjuntos de correlações de médias móveis e/ou preços para que a rede encontre a conexão entre esses padrões e a rentabilidade das negociações ao treinar e dar um indicador sobre o output que poderia então ser usado para classificá-los.
 
"Rentabilidade" é um objectivo da treta. Arranjem outro e vai funcionar.
 
Maxim Dmitrievsky:

Muito bem, Maxim! Finalmente, comecei a pensar em preditores em vez de modelos, e em preditores adaptativos, para os quais te dou dois pontos.

E sim, eu teria ouvido oIgor Makanu e feito o teste.

Há cerca de uma semana atrás fiz algo muito semelhante, apenas usando o método de análise espectral "ssa", os mesmos ciclos, os mesmos cortes, funciona a olho nu, mas depois olhei para a história e .... :( ...

A propósito, é interessante saber como a rede encontra ciclos, como funciona o algoritmo em geral?

mytarmailS:

Muito bem, Maximka! Finalmente começou a pensar em preditores, não no modelo, e em preditores adaptativos, pelo que vos dou o dobro do meu elogio.

E sim, eu ouviriaIgor Makanu e faria o teste.

Há cerca de uma semana atrás fiz algo muito semelhante, apenas usando o método de análise espectral "ssa", os mesmos ciclos, os mesmos cortes, funciona a olho nu, mas depois olhei para a história e .... :( ...

A propósito, é interessante ouvir como a rede encontra loops , como funciona o algoritmo em geral ?

Não é nada, às vezes você pode negociar a olho nu, ele não irá prever automaticamente no +

Eu olhei para outro algoritmo semelhante - ele pode não mostrar resultados positivos sem matrilineares. Regressão normal em todos os tipos de muvings ou simplesmente atoregressão.

