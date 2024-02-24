Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2322

Novo comentário
 
Aleksey Nikolayev:

Na minha opinião, para os nossos fins o artigo não é muito bom, apenas o escolhi como ilustração de uma abordagem que combina multifractalidade e estocasticidade.

Grosso modo, multifractal = composto por muitos fractais e espectro é a dimensão destes fractais de base. Mas podemos brincar com a noção de "espectro" e encontrar algo adequado para nós - por exemplo, uma função que mostre o grau de diferença da SB em diferentes escalas.

A escala dá um maior alcance, espectro ou outro método menor de detecção de não-SSB ainda mostrará o que mostra, mas não o ligará de forma alguma às causas de não-SSB. Em geral, o acesso ao controle de tudo e qualquer coisa e o processamento desses dados provavelmente dará algumas possibilidades. Mas eles não vão entrar no cérebro de todos)))

 
Valeriy Yastremskiy:

A escala dá um maior alcance inferior, espectro, ou outro método de detecção de não-SSB ainda mostrará o que mostra, mas não a ligará de forma alguma às causas da não-SSB. Em geral, o acesso ao controle de tudo e qualquer coisa e o processamento desses dados provavelmente dará algumas possibilidades. MAS não vai chegar ao cérebro de todos)))

Eles não nos deixam entrar nos servidores das corretoras e ECN) Eles têm que inventar tudo sozinhos).

 
https://www.youtube.com/watch?v=3DiJlh0c5f4&t=5294s
Моделирование систем. Лекция 1. Основные понятия и принципы. Классификация моделей
Моделирование систем. Лекция 1. Основные понятия и принципы. Классификация моделей
  • 2017.10.31
  • www.youtube.com
1. Системность как общее свойство окружающего мира. Определение системы. 2. Принципы системного подхода в моделировании систем. 3. Моделирование как метод на...
 
https://www.nature.com/articles/srep06834
Can we predict the unpredictable?
Can we predict the unpredictable?
  • 2014.10.30
  • K. Lehnertz, CE. Elger,
  • www.nature.com
Time series forecasting is of fundamental importance for a variety of domains including the prediction of earthquakes, financial market prediction and the prediction of epileptic seizures. We present an original approach that brings a novel perspective to the field of long-term time series forecasting. Nonlinear properties of a time series are...
[Excluído]  

https://www.mql5.com/ru/forum/325441/page15#comment_20589051

ou seja, escrever e depurar um bot não deve ser problema

Metatrader 4/5 MACOS ????
Metatrader 4/5 MACOS ????
  • 2021.02.05
  • www.mql5.com
Добрый день уважаемые разработчики платформы МТ4 / MT5 для Windows...
 
mytarmailS:
h ttps://www.nature.com/articles/srep06834

Bom artigo. A abordagem não é bem abordada, apenas resultados e meia dica de como é feita, mas os resultados são impressionantes.

 
sibirqk:

Bom artigo. A abordagem não é bem divulgada, apenas resultados e meia dica de como é feita, mas os resultados são impressionantes.

Eu não entrei nele, mas parece que através de algum algoritmo é feito um grande número de possíveis extensões da série, a partir do qual se escolhe aquela que, por meio de métricas dadas, melhor se encaixa na série original. Eu vejo o problema na ambiguidade do resultado de tal "previsão":

1) Se forem dadas várias métricas, haverá uma "previsão" diferente para cada uma delas. Se você fizer uma métrica de compromisso entre várias, a "previsão" dependerá de seu dispositivo particular.

2) A "previsão" dependerá muito do algoritmo para a construção de um conjunto de possíveis extensões de séries.

A idéia de se afastar dos modelos paramétricos é compreensível e atraente, mas não é implementada aqui (espero que fique claro o porquê).

 
Aleksey Nikolayev:

Eu não entrei nele, mas parece que através de algum algoritmo é feito um grande número de possíveis extensões de séries, e então escolhe-se a que melhor se encaixa na série inicial de acordo com a métrica dada. Eu vejo o problema na ambiguidade do resultado de tal "previsão":

1) Se forem dadas várias métricas, haverá uma "previsão" diferente para cada uma delas. Se você fizer uma métrica de compromisso entre várias, a "previsão" dependerá do seu dispositivo específico.

2) A "previsão" dependerá muito do algoritmo para a construção de um conjunto de possíveis extensões de séries.

A idéia de se afastar dos modelos paramétricos é compreensível e atraente, mas não é implementada aqui (espero que fique claro o porquê).

Pelo que entendi, os autores não revelam muito sobre o algoritmo em si, fazendo-se com máximas como:

Portanto, o método GenericPred usa duas regras básicas:

R1: Procure sempre manter o valor de uma medida não linear tão estável quanto possível durante a previsão(Fig. 3).

R2: O novo valor deve ser escolhido a partir de um conjunto de valores potenciais gerados a partir de uma distribuição de probabilidade.

A previsão tem de ser feita um passo de cada vez porque o valor previsto no passo actual é necessário para determinar o intervalo de variação válido para o passo seguinte.


Até onde posso adivinhar, primeiro seleciona-se algum componente linear logístico, e depois a cada passo é modelado um não linear, sendo o critério principal a estabilidade de algum conjunto de características estocásticas da série. Em geral é vago, mas o resultado é impressionante.

Na minha opinião, a abordagem é um pouco semelhante à utilizada no pacote "profeta" em R.

Can we predict the unpredictable?
Can we predict the unpredictable?
  • 2014.10.30
  • K. Lehnertz, CE. Elger,
  • www.nature.com
Time series forecasting is of fundamental importance for a variety of domains including the prediction of earthquakes, financial market prediction and the prediction of epileptic seizures. We present an original approach that brings a novel perspective to the field of long-term time series forecasting. Nonlinear properties of a time series are...
 

Vejo que há interesse neste tópico...

Tanto quanto me lembro, houve uma tentativa de implementar este algoritmo no R, mas os artigos já não estão abertos, pelo menos para mim, tente


2009 | Mechanical Forex
  • mechanicalforex.com
Today is the last post of the year 2009. With the end of this year I complete 2 years and 4 months of having this blog and working on automated trading systems and projects. I have to say that this year was the most constructive year I have ever had while trading the forex market. […]
 
mytarmailS:

Vejo que há interesse neste tópico...

Tanto quanto me lembro, houve uma tentativa de implementar este algoritmo no R, mas os artigos já não estão abertos, pelo menos para mim, tente


Há um ótimo site que arquiva quase toda a internet.

Aqui estão cópias do primeiro dos seus artigos

https://web.archive.org/web/20160701000000*/https://mechanicalforex.com/2016/03/using-r-in-trading-time-series-forecasting-using-chaos-part-1.html

1...231523162317231823192320232123222323232423252326232723282329...3399
Novo comentário