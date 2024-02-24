Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2321

mytarmailS:

Não, isso não é nada...

O mercado não é estacionário, os algoritmos não são treinados nele, eles morrem imediatamente ao nascer, o que aprenderam no passado nunca será repetido no futuro...

E se tentarmos torná-lo estacionário.

1) escolha "k" os principais harmónicos e tome-os como modelo de mercado

2) mas estas harmônicas também "flutuarão" com o tempo em freqüência, fase, amplitude

3) temos de encontrar uma forma de afiná-los permanentemente para que cada harmónico tenha a mesma frequência, amplitude e fase

Se o obtivermos, obteremos o "modelo de mercado" feito da soma de sinusoides, que é conveniente para o estudo, e os padrões nele estão sempre a repetir-se, uma vez que os harmónicos estão nos mesmos diapasões

Experimente primeiro numa série artificial. Eu não acho que seja realista. Mesmo que invente tal conversão, o mais provável é que fique para trás.

Rorschach:
Estas convoluções? Esta é a base da filtragem.

Se você parar de pedalar através dos sinais e iniciar o MO, você pode descobrir muita coisa.

Mas eu não quero lutar com os DSPs queimados.
 
Rorschach:

Tenta primeiro numa fila artificial. Eu não acho que isto seja realista. Mesmo que você consiga pensar em tal transformação, é provável que ela fique para trás.

A ideia é que o mercado pode ser descrito por dois sinusóides + a tendência é linear ou também sinusoidal.

Os sinusoidais devem ter as frequências certas umas em relação às outras para obter o clássico modelo Eliotiano de 5-3-5... e assim por diante, em círculo.

Depois todas as formas de TA se mostram, ombros de cabeça, top duplo, etc... E não há magia aqui.

vídeo - fases de mudança em harmônicashttps://radikal.ru/video/oVpWCd1Q1pA

Se encontrarmos uma maneira de mudar os preços para a mesma forma (com parâmetros claros), o sucesso é praticamente garantido.


Aqui é ainda mais fresco, já com uma tendência, você pode ver claramente a estrutura 3-5

 
Isto é do reino dos motores perpétuos. A estrutura muda quase todos os dias.

UPD Tente o outro lado, assumindo que existem vários sinusoidais que mudam o seu período ao longo de um determinado intervalo. Existe até uma solução pronta da Transformada Hilbert-Huang. A partir daí, será mais fácil resolver o seu problema. Mas digo-vos já, haverá problemas com qualquer abordagem no limite certo.
 
Os preços têm seus próprios "modos" naturais nos quais eles precisam ser decompostos. Significa o que Mandelbrot descreveu quando falou sobre a fractalidade deles.
 
Aleksey Nikolayev:
Os preços têm os seus próprios "modos" naturais para se decomporem. O que significa é o que Mandelbrot descreveu quando falou sobre a fractalidade deles.

A fractalidade dos padrões e a semelhança são coisas diferentes. Apanhar a correlação na semelhança em escalas diferentes é muito trabalho) Mas há algo a fazer.

 
Valeriy Yastremskiy:

Pegar a correlação em similaridade em diferentes escalas é muito trabalho.

É por isso que foi inventada a noção de multifractal, para a qual são considerados os espectros multifractal. No nosso caso, mais correctamente, para falar de fractal estocástico. Acontece algo parecido com isto.

 
Aleksey Nikolayev:

O conceito de multifractal é inventado para isso, para o qual são considerados os espectros multifractal. No nosso caso, além disso, é mais correcto falar de fractalidade estocástica. Acontece algo parecido com isso.

Bom artigo. Mas para séries pequenas. Para mim a fractalidade das séries, são as mesmas regras de algum tipo, ou comportamento em escalas diferentes. E um espectro multifractal... Eu não entendo como pode ser aplicado.

 
Valeriy Yastremskiy:

Bom artigo. Mas para o curto comprimento das filas. Para mim, fractalidade de séries, são as mesmas regras de algum tipo, ou comportamento em escalas diferentes. E o espectro multifractal... Não vejo como pode ser aplicado.

Na minha opinião, para os nossos propósitos - o artigo não é muito bom, apenas o escolhi como uma ilustração de uma abordagem que combina multifractalidade e estocasticidade.

Grosso modo, multifractal = composto por muitos fractais e o espectro é as dimensões desses fractais de base. Mas é possível brincar com a noção de "espectro" e encontrar algo adequado para nós - por exemplo, uma função que mostre o grau de diferença da SB em diferentes escalas.

 
Rorschach:

Isto é do reino das máquinas de movimento perpétuo. Com os condutores de ondas, a estrutura muda quase todos os dias.

Para o inferno com os criadores de ondas, acabei de mostrar que dois ou três sinusoidais são suficientes para descrever todo o mercado "misterioso/misterioso" com todos os seus patronos, figuras e outros disparates.

E se for suficiente, podes criar um modelo de mercado a partir deles e deitar fora tudo o resto, já que é lixo...


No meio científico, para prever um sistema complexo, é criado um modelo do sistema. Um modelo é uma representação simplificada do processo, mas que mantém as propriedades necessárias...

Um modelo é estudado em vez de um processo real e é um modelo que é previsto em vez de um processo real. O que fazemos???? e o resultado é o mesmo...

Optimizamos para o ruído, nada mais, e com zero de compreensão do objecto previsto ...


É por isso que temos de criar primeiro um modelo de mercado, simples e compreensível, a onda sinusoidal é uma grande ferramenta.

Rorschach:
 vamos supor que existem vários sinusoidais que mudam o seu período em algum intervalo.

Para quê? A partir de um caos cria-se outro caos, é preciso fugir dele.

Rorschach:

Mas digo-vos já, haverá problemas no limite certo com qualquer abordagem.

Aqui está o resultado da sua abordagem.

