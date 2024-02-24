Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2321
Não, isso não é nada...
O mercado não é estacionário, os algoritmos não são treinados nele, eles morrem imediatamente ao nascer, o que aprenderam no passado nunca será repetido no futuro...
E se tentarmos torná-lo estacionário.
1) escolha "k" os principais harmónicos e tome-os como modelo de mercado
2) mas estas harmônicas também "flutuarão" com o tempo em freqüência, fase, amplitude
3) temos de encontrar uma forma de afiná-los permanentemente para que cada harmónico tenha a mesma frequência, amplitude e fase
Se o obtivermos, obteremos o "modelo de mercado" feito da soma de sinusoides, que é conveniente para o estudo, e os padrões nele estão sempre a repetir-se, uma vez que os harmónicos estão nos mesmos diapasões
Experimente primeiro numa série artificial. Eu não acho que seja realista. Mesmo que invente tal conversão, o mais provável é que fique para trás.
Estas convoluções? Esta é a base da filtragem.
Se você parar de pedalar através dos sinais e iniciar o MO, você pode descobrir muita coisa.Mas eu não quero lutar com os DSPs queimados.
Tenta primeiro numa fila artificial. Eu não acho que isto seja realista. Mesmo que você consiga pensar em tal transformação, é provável que ela fique para trás.
A ideia é que o mercado pode ser descrito por dois sinusóides + a tendência é linear ou também sinusoidal.
Os sinusoidais devem ter as frequências certas umas em relação às outras para obter o clássico modelo Eliotiano de 5-3-5... e assim por diante, em círculo.
Depois todas as formas de TA se mostram, ombros de cabeça, top duplo, etc... E não há magia aqui.
vídeo - fases de mudança em harmônicashttps://radikal.ru/video/oVpWCd1Q1pA
Se encontrarmos uma maneira de mudar os preços para a mesma forma (com parâmetros claros), o sucesso é praticamente garantido.
Aqui é ainda mais fresco, já com uma tendência, você pode ver claramente a estrutura 3-5
Isto é do reino dos motores perpétuos. A estrutura muda quase todos os dias.UPD Tente o outro lado, assumindo que existem vários sinusoidais que mudam o seu período ao longo de um determinado intervalo. Existe até uma solução pronta da Transformada Hilbert-Huang. A partir daí, será mais fácil resolver o seu problema. Mas digo-vos já, haverá problemas com qualquer abordagem no limite certo.
Os preços têm os seus próprios "modos" naturais para se decomporem. O que significa é o que Mandelbrot descreveu quando falou sobre a fractalidade deles.
A fractalidade dos padrões e a semelhança são coisas diferentes. Apanhar a correlação na semelhança em escalas diferentes é muito trabalho) Mas há algo a fazer.
Pegar a correlação em similaridade em diferentes escalas é muito trabalho.
É por isso que foi inventada a noção de multifractal, para a qual são considerados os espectros multifractal. No nosso caso, mais correctamente, para falar de fractal estocástico. Acontece algo parecido com isto.
Bom artigo. Mas para séries pequenas. Para mim a fractalidade das séries, são as mesmas regras de algum tipo, ou comportamento em escalas diferentes. E um espectro multifractal... Eu não entendo como pode ser aplicado.
Na minha opinião, para os nossos propósitos - o artigo não é muito bom, apenas o escolhi como uma ilustração de uma abordagem que combina multifractalidade e estocasticidade.
Grosso modo, multifractal = composto por muitos fractais e o espectro é as dimensões desses fractais de base. Mas é possível brincar com a noção de "espectro" e encontrar algo adequado para nós - por exemplo, uma função que mostre o grau de diferença da SB em diferentes escalas.
Isto é do reino das máquinas de movimento perpétuo. Com os condutores de ondas, a estrutura muda quase todos os dias.
Para o inferno com os criadores de ondas, acabei de mostrar que dois ou três sinusoidais são suficientes para descrever todo o mercado "misterioso/misterioso" com todos os seus patronos, figuras e outros disparates.
E se for suficiente, podes criar um modelo de mercado a partir deles e deitar fora tudo o resto, já que é lixo...
No meio científico, para prever um sistema complexo, é criado um modelo do sistema. Um modelo é uma representação simplificada do processo, mas que mantém as propriedades necessárias...
Um modelo é estudado em vez de um processo real e é um modelo que é previsto em vez de um processo real. O que fazemos???? e o resultado é o mesmo...
Optimizamos para o ruído, nada mais, e com zero de compreensão do objecto previsto ...
É por isso que temos de criar primeiro um modelo de mercado, simples e compreensível, a onda sinusoidal é uma grande ferramenta.
vamos supor que existem vários sinusoidais que mudam o seu período em algum intervalo.
Para quê? A partir de um caos cria-se outro caos, é preciso fugir dele.
Mas digo-vos já, haverá problemas no limite certo com qualquer abordagem.
Aqui está o resultado da sua abordagem.