Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2331
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Com tal conhecimento apenas o DSP
.
.
Eu também. Como você pode esperar 0,5 de instrumentos conscientemente correlacionados
Isso nem sequer é o nível de principiante.
O DSP está provavelmente, de alguma forma, a transformar demasiado a mente
Eu também. Como você pode esperar 0,5 de instrumentos conscientemente correlacionados
que nem sequer é o nível de principiante.
O DSP está provavelmente a transformar demasiado a sua mente de alguma forma.
Não é como se ele estivesse a comparar instrumentos correlacionados, "connoisseur".
Ele define a correlação entre logaritmos de incrementos
Ele não está comparando instrumentos correlatos, "o especialista".
Ele está a determinar a correlação entre logaritmos de incrementos
Ele não acabou de bater com a cabeça?
Bateste com a cabeça?
Como hei-de saber - se não te consegues lembrar, só um médico te pode dizer.
Já te bateram com a cabeça?
Ou é uma grande revelação para si que os pares de moedas podem ser altamente correlacionados e os seus incrementos baixos?
Bem, não passaste tanto tempo em pesquisa para nada...
Ou é uma grande revelação para si que os pares de moedas podem ser altamente correlacionados e os seus incrementos baixos?
Bem, não tens passado tanto tempo a pesquisar para nada...
O DSP está ali.
Veja de que período de tempo você tira os incrementos e o que eles significam, se eles caem em clusters de volatilidade, etc.
"conhecedor"
Não lhe ligues, o homem está a ter uma exacerbação.ps. Eu tive um erro, os pares estavam dessincronizados.
Não lhe ligues, o homem está a ter uma exacerbação.ps. Eu tive um erro, não sincronizei os pares.
aqueles que tentam escrever em C python e odeiam Python por causa disso são agravados)
aqueles que tentam escrever píton no estilo C e o odeiam por ele são agravados)
há algo nele))))