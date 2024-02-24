Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2331

Maxim Dmitrievsky:

Com tal conhecimento apenas o DSP


Rorschach:

Eu também. Como você pode esperar 0,5 de instrumentos conscientemente correlacionados

Isso nem sequer é o nível de principiante.

O DSP está provavelmente, de alguma forma, a transformar demasiado a mente

 
Maxim Dmitrievsky:

Não é como se ele estivesse a comparar instrumentos correlacionados, "connoisseur".

Ele define a correlação entre logaritmos de incrementos

denis.eremin:

Ele não está comparando instrumentos correlatos, "o especialista".

Ele está a determinar a correlação entre logaritmos de incrementos

Ele não acabou de bater com a cabeça?

 
Como hei-de saber - se não te consegues lembrar, só um médico te pode dizer.

 
Maxim Dmitrievsky:

Já te bateram com a cabeça?

Ou é uma grande revelação para si que os pares de moedas podem ser altamente correlacionados e os seus incrementos baixos?

Bem, não passaste tanto tempo em pesquisa para nada...

O DSP está ali.

Veja de que período de tempo você tira os incrementos e o que eles significam, se eles caem em clusters de volatilidade, etc.

"conhecedor"

 
denis.eremin:

Não lhe ligues, o homem está a ter uma exacerbação.

ps. Eu tive um erro, os pares estavam dessincronizados.
Rorschach:

Não lhe ligues, o homem está a ter uma exacerbação.

ps. Eu tive um erro, não sincronizei os pares.

aqueles que tentam escrever em C python e odeiam Python por causa disso são agravados)

 
Maxim Dmitrievsky:

aqueles que tentam escrever píton no estilo C e o odeiam por ele são agravados)

há algo nele))))

