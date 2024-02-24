Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2320

Tentei entender como funciona o ROCKET. Ou seja, eles geram núcleos aleatórios, e não se sobrepõem em frequências (não se correlacionam). Por que não pegar wavelets ou Fourier, qual é o truque?
 
Rorschach:
o truque é que os dataigners não conhecem os csos, por isso é que criam algo que já foi criado há muito tempo.

8 giga no Mac Air não é suficiente, ele usa o arquivo swap de forma intensiva. Bem, é o que dizem os revisores, você precisa de 16. E isso é 200k :)
Não sei o que são wavelets, mas as convoluções funcionaram bem em NS, por isso foram transferidas para um algoritmo assim, que também funciona bem.

há também algoritmos semelhantes em shaplets, mas este parece ser melhor

há outros e uma comparação

http://timeseriesclassification.com/algorithm.php

quanto mais certo, melhor. Faz sentido portar a parte da resposta para o mql, para testes. Eu queria fazer isso, mas fiquei ocupado com outra coisa.


você é tão inteligente, mas você não sabe nada sobre DSP ou ciência de dados)

 
Sim, é isso mesmo))

 
Ouça, é possível criar um algoritmo que irá "remodular" o preço para uma forma "estável", por exemplo, o preço do input e o output é uma soma de ondas senoidais, mas as ondas senoidais têm todas a mesma frequência e fase (cada uma tem a sua própria), vamos obter uma série com características estáveis!

 
Estas convoluções? Esta é a base da filtragem.
 
Como aqui, só sinusoidais? É suposto ser possível.

 
Não, isso não é nada...

O mercado não é estacionário, os algoritmos não são treinados nele, eles morrem imediatamente ao nascer, o que aprenderam no passado nunca será repetido no futuro...

E se tentarmos torná-lo estacionário.

1) escolha "k" os principais harmónicos e tome-os como modelo de mercado

2) mas estas harmônicas também "flutuarão" com o tempo em freqüência, fase, amplitude

3) temos de descobrir como afiná-los permanentemente, para que cada harmónico tenha sempre a mesma frequência, amplitude e fase

Se o obtivermos, obteremos um "modelo de mercado" baseado na soma de sinusoides, que é conveniente para o estudo, e os padrões nele estão sempre a repetir-se, pois os harmónicos estão sempre nos mesmos diapasões.

