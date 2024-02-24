Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2320
Tentei entender como funciona o ROCKET. Assim eles geram núcleos aleatórios, e não se sobrepõem em frequências (não se correlacionam). Porque não apanhar wavelets ou fourier, qual é o truque?
o truque é que os dataigners não conhecem os csos, por isso é que criam algo que já foi criado há muito tempo.
a questão é que os cientistas de dados não sabem sobre DSP, é por isso que eles criam coisas que já foram criadas há muito tempo
você é tão inteligente, mas você não sabe nada sobre DSP ou ciência de dados)
você é tão inteligente, mas você não sabe nada sobre DSP ou ciência de dados))
Sim, é isso mesmo))
Ouça, é possível criar um algoritmo que irá "remodular" o preço para uma forma "estável", por exemplo, o preço do input e o output é uma soma de ondas senoidais, mas as ondas senoidais têm todas a mesma frequência e fase (cada uma tem a sua própria), vamos obter uma série com características estáveis!
Não, isso não é nada...
O mercado não é estacionário, os algoritmos não são treinados nele, eles morrem imediatamente ao nascer, o que aprenderam no passado nunca será repetido no futuro...
E se tentarmos torná-lo estacionário.
1) escolha "k" os principais harmónicos e tome-os como modelo de mercado
2) mas estas harmônicas também "flutuarão" com o tempo em freqüência, fase, amplitude
3) temos de descobrir como afiná-los permanentemente, para que cada harmónico tenha sempre a mesma frequência, amplitude e fase
Se o obtivermos, obteremos um "modelo de mercado" baseado na soma de sinusoides, que é conveniente para o estudo, e os padrões nele estão sempre a repetir-se, pois os harmónicos estão sempre nos mesmos diapasões.