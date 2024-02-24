Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2330

mytarmailS:

O Musk comprou o bitcoin há quatro dias, grande notícia.

Você pode ver no google trends como as pessoas estão procurando informações no google.

E se você comparar o gráfico de "interesse em bitcoin" e preço de bitcoin, você pode ver a conexão a olho nu, e correlação quantitativa > 0,6

Preço do bitcoin azul, krvsny r.trend

Tenho a certeza que a análise do twitter parece a mesma...

Não é um mau sinal...
 
denis.eremin:

Sem um exemplo concreto não é claro - mostre-o em pares

Por analogia com os randoms, entre os cruzamentos do dólar a correlação deve ser de 0,5. Por exemplo, entre os incrementos logarítmicos de eurusd e gbpusd

 
O Musk estava a comprar em Janeiro, o pedrado ácido disse isto.

 

Prospectivamente

além disso

Идея, взятая из физики, помогает ИИ работать в высших измерениях
Идея, взятая из физики, помогает ИИ работать в высших измерениях
  • habr.com
Компьютеры учатся водить автомобили, обыгрывают чемпионов мира в настольные игры, и даже пишут прозу. По большей части революция ИИ зиждется на возможностях одного типа искусственной нейронной сети, схема работы которой вдохновлена связанными друг с другом слоями нейронов в зрительной коре мозга млекопитающих. Так называемые «свёрточные...
 

Encontrar 10 diferenças, por assim dizer).

acontece que o bitcoin é completamente livre, segundo princípios puramente de mercado, sem um criador de mercado

a correlação é 0,7222562



E se normalizarmos a série de acordo com a volatilidade, parece que o bitcoin nunca caiu. É bastante interessante não olhar para o preço absoluto, mas para o preço relativo.


 
mytarmailS:

... acontece que a parte nunca caiu realmente.


Em cheio!

 

A propósito, há uma forte suspeita de que as séries normalizadas de volatilidade são melhores preditores


 

Ninguém quer saber porque é que mais dinheiro no sistema torna a bitcoin mais cara?

A matemática da pirâmide é interessante.

Em breve, todos os olhares do mundo entrarão no sistema, depositarão todo o dinheiro, e o paraíso se seguirá). O Bitcoin valerá triliões de libras. E todos poderão comprar sua própria fábrica com robôs, carros em piloto automático distribuirão produtos, e os peeps ficarão na praia e comprarão bitcoins novamente. O preço de um dólar investido vai aumentar muitas vezes em bitcoin.

Isso não é fixe? Mas lembro-me das tulipas ;)

 
Uladzimir Izerski:

O Bitcoin valerá triliões de dólares. E todos poderão comprar sua própria fábrica com robôs, carros em piloto automático entregando produtos, e as pessoas se deitarão na praia e comprarão bitcoins novamente. O preço de um dólar investido vai subir muitas vezes em bitcoin.

Até agora, parece que sim.

Rorschach:

semelhante aos randoms, entre os cruzamentos do dólar a correlação deve ser de 0,5. Por exemplo, entre os incrementos logarítmicos de eurusd e gbpusd

com tal conhecimento apenas no COC

