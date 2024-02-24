Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2330
O Musk comprou o bitcoin há quatro dias, grande notícia.
Você pode ver no google trends como as pessoas estão procurando informações no google.
E se você comparar o gráfico de "interesse em bitcoin" e preço de bitcoin, você pode ver a conexão a olho nu, e correlação quantitativa > 0,6
Preço do bitcoin azul, krvsny r.trend
Tenho a certeza que a análise do twitter parece a mesma...Não é um mau sinal...
Sem um exemplo concreto não é claro - mostre-o em pares
Por analogia com os randoms, entre os cruzamentos do dólar a correlação deve ser de 0,5. Por exemplo, entre os incrementos logarítmicos de eurusd e gbpusd
O Musk estava a comprar em Janeiro, o pedrado ácido disse isto.
Prospectivamente
além disso
Encontrar 10 diferenças, por assim dizer).
acontece que o bitcoin é completamente livre, segundo princípios puramente de mercado, sem um criador de mercado
a correlação é 0,7222562
E se normalizarmos a série de acordo com a volatilidade, parece que o bitcoin nunca caiu. É bastante interessante não olhar para o preço absoluto, mas para o preço relativo.
... acontece que a parte nunca caiu realmente.
Em cheio!
A propósito, há uma forte suspeita de que as séries normalizadas de volatilidade são melhores preditores
Ninguém quer saber porque é que mais dinheiro no sistema torna a bitcoin mais cara?
A matemática da pirâmide é interessante.
Em breve, todos os olhares do mundo entrarão no sistema, depositarão todo o dinheiro, e o paraíso se seguirá). O Bitcoin valerá triliões de libras. E todos poderão comprar sua própria fábrica com robôs, carros em piloto automático distribuirão produtos, e os peeps ficarão na praia e comprarão bitcoins novamente. O preço de um dólar investido vai aumentar muitas vezes em bitcoin.
Isso não é fixe? Mas lembro-me das tulipas ;)
O Bitcoin valerá triliões de dólares. E todos poderão comprar sua própria fábrica com robôs, carros em piloto automático entregando produtos, e as pessoas se deitarão na praia e comprarão bitcoins novamente. O preço de um dólar investido vai subir muitas vezes em bitcoin.
Até agora, parece que sim.
semelhante aos randoms, entre os cruzamentos do dólar a correlação deve ser de 0,5. Por exemplo, entre os incrementos logarítmicos de eurusd e gbpusd
com tal conhecimento apenas no COC