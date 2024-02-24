Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2328

Maxim Dmitrievsky:

discutir coisas incompreensíveis durante 10 páginas e queixar-se de mal-entendidos não aumentará a compreensão

Uma obsessão com o livro cor-de-rosa impede-me de o acabar. A flor de pedra não pode ser resolvida e dobrada)))

E substantivamente, exceto pelos resultados da utilização dos pacotes, ainda não podemos discutir. A estrutura da rede não é clara em muitos lugares. E a área de busca é preço e tempo. O que há para discutir)

 
Vladimir Suslov:

resistor e dois diodos = Lucro
)

Sim, vou buscar um ferro de soldar e fazer um robô forex )

Mas a sério, não vê a diferença entre o meu exemplo com o mercado e o seu exemplo com a onda sinusoidal? ??

Maxim Dmitrievsky:
Dou-lhe mais sabedoria do que nos livros de estatísticas).

Ahhh, ele ama-se tanto...

A sabedoria do topo de gama em MO é fazer a média, a renata aprovaria a 100%.

Oh sim, o zen é descoberto!

mytarmailS:

Sim, vou pegar num ferro de soldar e fazer um robô forex )

Mas a sério, não consegues ver a diferença entre o meu exemplo com o mercado e o teu exemplo com a onda sinusoidal? ??

Ahhh, como ele se ama é fodido...

e a sabedoria no m.o.o. é fazer a média, a Renata aprovaria 100%.

Oh, sim, o zen está feito.

Quando não souberes o que dizer, é melhor cantares.

 

Alguém tem uma teoria sobre o porquê deste tipo de "perfis de mercado" funcionar?

função para traçar estes perfis directamente no gráfico, e não apenas nos preços

loc.aria <- function(X,y=NULL,breaks=21,cont=0){
loc <- locator(n=2)
id <- round(loc$x[1]:loc$x[2],0)
x <- X[id]
h <- hist(x,breaks = seq(min(x,na.rm = T),max(x,na.rm = T),length.out = 21),plot = F)
prc <- h$mids
cnt <- h$counts
if(!is.null(y)){
hy <- hist(y,breaks = seq(min(y,na.rm = T),max(y,na.rm = T),length.out = breaks),plot = F)
cnt <- hy$counts/cont}
col <- rgb(0,0,1,alpha=0.2)
segments(id[1] , prc , id[1]+(cnt*10) , prc ,col = col,lwd=5)
abline(v=range(id),col=8,lty=3)}
 
mytarmailS:

Alguém tem uma teoria sobre o porquê deste tipo de "perfis de mercado" funcionar?

função para traçar estes perfis directamente no gráfico, e não apenas nos preços

Eu acho que - o fator humano) Qualquer coisa depositada na mente de baixo/sobre etc. dos humanos funciona de alguma forma)

 
Mikhail Mishanin:

Acho que é o factor humano) Tudo o que se deposita na mente das pessoas é de alguma forma desencadeado).

E se eu disser que não são preços, mas sim uma distribuição normalmente aleatória ))

 
mytarmailS:

E se eu disser que não são preços, mas sim uma distribuição normalmente aleatória ))

Então este tipo de "Perfil de Mercado" realmente não é. )))

 
mytarmailS:

E se eu disser que não são preços, mas sim uma distribuição normalmente aleatória ))

Não faz diferença) a única questão é saber quantas pessoas o verão regularmente.

 

métodos numéricos, ainda

 
Maxim Dmitrievsky:

Você fechou algum negócio com as mãos? Por que você tem Algotrading: 96% e não 100%?

