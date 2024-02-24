Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2278
Tanto quanto me lembro, o TC já trabalha há algum tempo e morreu...
A filtração no sentido habitual (feiticeiros, filtros, etc.) é sempre um atraso, um atraso no mercado é um dreno....
Você deve construir outro paradigma (sem atrasos), níveis, por exemplo...
o que tem um atraso a ver com isso? é o mesmo excesso de roupa, que diferença faz?
você precisa procurar por um padrão primeiro
De que estás à espera?#22497
Tenho estas ideias, uma carroça e uma carruagem, em fila de espera.
O arquivo dá um exemplo para 2 microfones, e há outra idéia de usar várias moedas para o mesmo propósito.
Eu também preciso de ver a adaptação às cegas.
Visualização da função de perda
O que é que um atraso tem a ver com isso? É o mesmo excesso de roupa, que diferença faz em como ensiná-la?
Tens de procurar um padrão de pelagem.
O que é a sobrealimentação numa suspensão cardan? Lês sequer o que estou a dizer?
Há algo no algibe para comprimir e descomprimir os gráficos?
Na interpolação, eu vejo vários. Qual deles vai funcionar melhor para nós? E qual deles é mais rápido?
Nós desistimos da ideia...
Encontrámos algo para comprimir e descomprimir os gráficos. O que se segue? Como é que o usamos?
1) Reconhece uma dúzia de situações de corrente comprimida e não comprimida? E depois? Em média? Afinal, talvez 50% dizem comprar, e 50% dizem vender.
2) Em treinamento, há alguma maneira de usar isso? Diminuir o tamanho da matriz para treinamento?
há outra maneira... não lutes contra a invariância, mas encolhe a dimensionalidade.
ou simplesmente ignorá-lo)
Qual é a roupa a mais num mashka? Lês sequer o que eu escrevo?
use o seu cérebro )a abordagem da sua rede neural para atravessar períodos de tempo é uma simples sobreposição
10 vezes é demais.
Acho que não precisas de mais de 50%. Tente, por exemplo, 1.1, 1.3, 1.5 vezes.
Se você tem um código pronto e só precisa alterar o multiplicador, verifique estas opções
liga o teu cérebro.)a abordagem da sua rede neural de sobrescrever os períodos de MA é uma simples sobreposição
Eu não o desliguei...
A rede controla o período da ondulação, o período é de 2 a 500, acho eu...
um período de2 a 500 equivale a um atrasode 2 a 500
Se a rede está ou não equipada em excesso não é o ponto... A questão é que ele controla o período e o período === desfasamento
Você já tentou o passo 1? Ou seja, ao fazer previsões, você já alimentou o modelo com várias variantes escalonadas da situação atual?
sim
Estou muito interessado neste algoritmo do SPADE, mas ainda não sei como o abordar, já anda a correr na minha cabeça há meio ano...
Não é muito óbvio como pré-processar dados para ele, o mesmo com o alvo + é extremamente ávido de recursos, definitivamente não é um algoritmo de "grandes dados"...
Mas parece-me que este é o melhor algoritmo para o mercado de mineração de dados.