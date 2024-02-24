Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2278

mytarmailS:

Tanto quanto me lembro, o TC já trabalha há algum tempo e morreu...

A filtração no sentido habitual (feiticeiros, filtros, etc.) é sempre um atraso, um atraso no mercado é um dreno....

Você deve construir outro paradigma (sem atrasos), níveis, por exemplo...

o que tem um atraso a ver com isso? é o mesmo excesso de roupa, que diferença faz?

você precisa procurar por um padrão primeiro

 
mytarmailS:

De que estás à espera?

Tenho estas ideias, uma carroça e uma carruagem, em fila de espera.

O arquivo dá um exemplo para 2 microfones, e há outra idéia de usar várias moedas para o mesmo propósito.

Eu também preciso de ver a adaptação às cegas.



Visualização da função de perda

 
Maxim Dmitrievsky:

O que é que um atraso tem a ver com isso? É o mesmo excesso de roupa, que diferença faz em como ensiná-la?

Tens de procurar um padrão de pelagem.

O que é a sobrealimentação numa suspensão cardan? Lês sequer o que estou a dizer?

 
elibrarius:

Há algo no algibe para comprimir e descomprimir os gráficos?

Na interpolação, eu vejo vários. Qual deles vai funcionar melhor para nós? E qual deles é mais rápido?

Nós desistimos da ideia...

Encontrámos algo para comprimir e descomprimir os gráficos. O que se segue? Como é que o usamos?

1) Reconhece uma dúzia de situações de corrente comprimida e não comprimida? E depois? Em média? Afinal, talvez 50% dizem comprar, e 50% dizem vender.

2) Em treinamento, há alguma maneira de usar isso? Diminuir o tamanho da matriz para treinamento?

 
elibrarius:

A ideia foi abandonada...

não funcionou para mim...

expandiu e reduziu-o x10 vezes.

lixo


há outra maneira... não lutes contra a invariância, mas encolhe a dimensionalidade.

ou simplesmente ignorá-lo)

mytarmailS:

Qual é a roupa a mais num mashka? Lês sequer o que eu escrevo?

use o seu cérebro )

a abordagem da sua rede neural para atravessar períodos de tempo é uma simples sobreposição
 
mytarmailS:

Não funcionou para mim...

expandido - reduzido a x10 vezes

lixo


há outra maneira... não lutes contra a invariância, mas encolhe a dimensionalidade.

ou saltar)

10 vezes é demais.

Acho que não precisas de mais de 50%. Tente, por exemplo, 1.1, 1.3, 1.5 vezes.


Se você tem um código pronto e só precisa alterar o multiplicador, verifique estas opções

 
mytarmailS:

Não funcionou para mim...

expandido - reduzido a x10 vezes

lixo


há outra maneira... não lutes contra a invariância, mas encolhe a dimensionalidade.

ou esquecer)

Já tentou o item 1? Ou seja, você já alimentou várias variantes da situação atual em escala no modelo ao fazer previsões?
 
Maxim Dmitrievsky:

liga o teu cérebro.)

a abordagem da sua rede neural de sobrescrever os períodos de MA é uma simples sobreposição

Eu não o desliguei...

A rede controla o período da ondulação, o período é de 2 a 500, acho eu...

um período de2 a 500 equivale a um atrasode 2 a 500

Se a rede está ou não equipada em excesso não é o ponto... A questão é que ele controla o período e o período === desfasamento

elibrarius:
Você já tentou o passo 1? Ou seja, ao fazer previsões, você já alimentou o modelo com várias variantes escalonadas da situação atual?

sim

 

Estou muito interessado neste algoritmo do SPADE, mas ainda não sei como o abordar, já anda a correr na minha cabeça há meio ano...

Não é muito óbvio como pré-processar dados para ele, o mesmo com o alvo + é extremamente ávido de recursos, definitivamente não é um algoritmo de "grandes dados"...

Mas parece-me que este é o melhor algoritmo para o mercado de mineração de dados.

