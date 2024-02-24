Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2279
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Estou muito interessado neste algoritmo do SPADE, mas ainda não sei como o abordar, já anda a correr na minha cabeça há meio ano...
Não é muito óbvio como pré-processar dados para ele, o mesmo com o alvo + é extremamente ávido de recursos, definitivamente não é um algoritmo de "grandes dados"...
Mas parece-me que este é o melhor algoritmo para o mercado de mineração de dados.
o exemplo é simples. mas o algoritmo é divertido. a questão é como normalizar ou preparar os dados.
Tanto quanto me lembro, a CU morreu depois de um trabalhinho...
A reciclagem estava sempre a decorrer?
Como resolvo o problema? Preciso de prever a máquina meio período à frente.
Existem 3 fontes de informação:
1) análise do traço em si e sua extrapolação
2) Se deslocarmos o boneco por meio período, a sua previsão será reduzida a uma aproximação de preços.
3) Existem vários pares de moedas conectados por uma correlação. O caso mais simples é eurusd e usdeur, a previsão em um deve coincidir com a previsão no outro. Quanto mais pares estiverem envolvidos, mais previsões precisas devem ser obtidas.
Eu deveria de alguma forma combinar estas três tarefas em uma equação.
A reciclagem estava sempre a decorrer?
Não o tempo todo, eu treinei-o geneticamente não rápido...
Como resolvo o problema? Preciso de prever o aceno meio período pela frente.
Existem 3 fontes de informação:
1) analisando o próprio mashka e extrapolando-o
2) Se eu deslocar o boneco por meio período, a sua previsão será reduzida a uma aproximação de preços.
3) Existem vários pares de moedas conectados por uma correlação. O caso mais simples é eurusd e usdeur, a previsão em um deve coincidir com a previsão no outro. Quanto mais pares estiverem envolvidos, mais previsões precisas devem ser obtidas.
Devemos, de alguma forma, combinar estas três tarefas numa única equação.
Eu não entendo o seu problema, tente escrever mais facilmente o que você precisa
Não entendo a tua tarefa, tenta escrever o que precisas de uma forma mais simples.
Eu quero fazer uma previsão para meio período. Isto pode ser feito de duas maneiras, além de usar outras moedas para reduzir o erro. Quero combinar tudo em uma fórmula. Mas não é só uma pergunta para ti, parece que precisas de álgebra linear.
Eu quero fazer uma previsão de meio período mahi. Isto pode ser feito de duas maneiras, além de usar outras moedas para reduzir o erro. Quero combinar tudo em uma fórmula. Mas isto não é apenas uma pergunta para si, parece que é necessária álgebra linear.
1) o que você quer dizer com"meio período ".
2) Por que você quer fazer isso e não outra coisa?
3) por que combinar em uma fórmula?
1) o que você quer dizer com"por meio período "?
2) Porquê um mashka e não outra coisa?
3) por que combinar em uma fórmula?
1 se o período de onda for 10, então 5 barras à frente
2 Mantenha-o simples por agora, talvez outro filtro faça
3. para aumentar a precisão, é como fazer previsões usando métodos diferentes e tomando a média.
1 se o período de balanço for 10, então 5 barras à frente
2 por enquanto para simplificar, então talvez outro filtro faça
3 para aumentar a precisão, como fazer uma previsão usando métodos diferentes e tomando a média.
não é assim tão claro...
Se queres fazer previsões, fá-lo. O que mais queres combinar?
Então você quer fazer uma previsão, o que mais quer combinar?
Encontre uma previsão para eurusd e usdeur, se a previsão para ed não for igual à previsão para 1/de, então você precisa procurar por outra previsão. Quanto mais moedas estiverem envolvidas, mais preciso deverá ser o resultado final.
Encontre uma previsão para eurusd e usdeur, se a previsão para ed não for igual a 1/de então devemos procurar por outra previsão. Quanto mais moedas estiverem envolvidas, mais preciso deverá ser o resultado final.
Bem... há uma previsão, um, dois, dez, depois fazes algumas manipulações com eles...
Eu não entendo o que a associação tem a ver com isso, pelo amor de Deus, eu não entendo....
Alguém tem alguma ideia do que estamos a falar?
Bem... há uma previsão, um, dois, dez, depois tu manipula-los...
Eu não entendo o que a associação tem a ver com isso, não entendo.
Alguém percebe do que estamos a falar?
Se eurusd é 1.2 e ma é 1.19.
então usdeur deve ser 0,83333 e 0,84
É uma forma de verificar se a previsão está correcta.
Você pode verificar a exatidão das previsões.