Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só

mytarmailS:

Estou muito interessado neste algoritmo do SPADE, mas ainda não sei como o abordar, já anda a correr na minha cabeça há meio ano...

Não é muito óbvio como pré-processar dados para ele, o mesmo com o alvo + é extremamente ávido de recursos, definitivamente não é um algoritmo de "grandes dados"...

Mas parece-me que este é o melhor algoritmo para o mercado de mineração de dados.

o exemplo é simples. mas o algoritmo é divertido. a questão é como normalizar ou preparar os dados.

 
mytarmailS:

Tanto quanto me lembro, a CU morreu depois de um trabalhinho...

A reciclagem estava sempre a decorrer?


Como resolvo o problema? Preciso de prever a máquina meio período à frente.

Existem 3 fontes de informação:

1) análise do traço em si e sua extrapolação

2) Se deslocarmos o boneco por meio período, a sua previsão será reduzida a uma aproximação de preços.

3) Existem vários pares de moedas conectados por uma correlação. O caso mais simples é eurusd e usdeur, a previsão em um deve coincidir com a previsão no outro. Quanto mais pares estiverem envolvidos, mais previsões precisas devem ser obtidas.

Eu deveria de alguma forma combinar estas três tarefas em uma equação.

 
Eu não entendo o seu problema, tente escrever mais facilmente o que você precisa

 
Eu quero fazer uma previsão para meio período. Isto pode ser feito de duas maneiras, além de usar outras moedas para reduzir o erro. Quero combinar tudo em uma fórmula. Mas não é só uma pergunta para ti, parece que precisas de álgebra linear.

 
1) o que você quer dizer com"meio período ".

2) Por que você quer fazer isso e não outra coisa?

3) por que combinar em uma fórmula?

 
1 se o período de onda for 10, então 5 barras à frente

2 Mantenha-o simples por agora, talvez outro filtro faça

3. para aumentar a precisão, é como fazer previsões usando métodos diferentes e tomando a média.

 
não é assim tão claro...

Se queres fazer previsões, fá-lo. O que mais queres combinar?

 
Encontre uma previsão para eurusd e usdeur, se a previsão para ed não for igual à previsão para 1/de, então você precisa procurar por outra previsão. Quanto mais moedas estiverem envolvidas, mais preciso deverá ser o resultado final.

 
Bem... há uma previsão, um, dois, dez, depois fazes algumas manipulações com eles...

Eu não entendo o que a associação tem a ver com isso, pelo amor de Deus, eu não entendo....

Alguém tem alguma ideia do que estamos a falar?

 
Se eurusd é 1.2 e ma é 1.19.

então usdeur deve ser 0,83333 e 0,84

É uma forma de verificar se a previsão está correcta.

Você pode verificar a exatidão das previsões.

