Já usaste o Brython? É píton para o navegador.
Seria interessante ter acesso aos dados no livro de pedidos.
Aqui estão mais detalhes: MetaTrader para Python.
Pode partilhar a informação:
1. Sim, sempre.
2. Lá fora, como estou habituado ao VScode e ao jupyter (muito útil para a pesquisa)
3. Até agora tudo é suficiente, eu não uso indicadores. Eu ainda não uso indicadores, mas posso usar modelos MT5 simples com tipo ONNX, mas ainda não o estudei.O Trade API também o experimentou, funciona bem
O tema do ML está flutuando longe de você.
Eu uso MQL5 para coletar dados e depois para preparar os dados atuais para a pesquisa da rede neural. Tudo o resto está em Python.
MQL nesta cadeia apenas por inércia antiga, porque comecei com ela, caso contrário todas estas questões são resolvidas em python. Claro que MQL é velocidade e clareza, mas ao mesmo tempo:
- muletas para obter dados de trocas de criptografia
- incapacidade de interagir diretamente com api de trocas de criptografia para negociar
- incapacidade de colocar seu EA no mercado sem abrir o código (não é possível validação automática se houver webrequest)
- total ignorância e incapacidade de usar o terminal MQL (todos usam um navegador).
Não vai a lado nenhum.
Não há muletas com moedas criptográficas - basta encontrar um corretor MT5 com integrações diretas com moedas criptográficas.
Se toda a lógica da EA depende da solicitação da web e a EA não é capaz de fazer negócios independentes, então ela não vai passar. Porque, neste caso, a protecção do comerciante é violada e existe um espaço absoluto para a falsificação.
Por ignorância e inépcia, você está errado. Há muito tempo atrás, tudo atingiu o nível de usar um telemóvel.
Suas declarações mostram que você imagina o mundo inteiro como "não há nada além de píton". Se você tivesse começado a programar 20-30 anos antes teria visto onde o verdadeiro trabalho está acontecendo (cavalos de trabalho em dezenas e centenas de milhões de consumidores) e onde está a pesquisa sobre muletas.
A pesquisa em R/Python para lançamento no mercado comercial (dezenas e centenas de milhões de usuários) requer necessariamente uma conversão quase completa para outras línguas mais produtivas. Como resultado, "garagem vs fábrica" corresponde a "Python vs MetaTrader 5".
Estamos trabalhando para nos livrarmos do processo de transição e desenvolver o MQL5 para que ele permita fazer o máximo de trabalho por conta própria.
Perdeu o momento em que, há cerca de três anos, o comércio se tornou mainstream. E não é apenas criptograma.
Todos os planos que descreveste são fixes tecnicamente, mas são coisas de totós, não vão salvar o dia. Para saltar para o último vagão, você precisa urgentemente fazer uma versão web do nível tradingview, com toda a funcionalidade do terminal mql5.
Tome este projecto como base e desenvolva-o, caso contrário o comboio passará, e você ficará com um nerd e meio.
Temos lidado com plataformas de negociação por mais de 20 anos.
Nossos primeiros terminais móveis foram lançados em 2001 no Palm, e temos desenvolvido terminais web há muito tempo, incluindo os que estão embutidos em outras aplicações.
Em breve lançaremos um novo terminal web para o MetaTrader 5. O núcleo está pronto:
Aqui você pode ver na seção Citações, e também pode facilmente inseri-lo aqui mesmo no editor:
Uma sugestão para o MQ.
Em MO a maioria usa dados de barras OHLC para treinamento. Ou seja, carrapatos de verdade não fazem sentido, pois levam muitas vezes mais tempo. Por exemplo, eu uso o testador ao abrir os preços.
Num local plano, o dobro dos dados históricos?
Não, use ou a informação de propagação M1 ou dados de tick para isso.
1) Ainda não, mas terei de o fazer. Até agora, para o ML eu uso soluções escritas em MQL por hábito de trabalhar "tudo em um só lugar".
2,3) Não descobriu como usar internamente, eu acho que interfaces mqh-wrapper para bibliotecas populares do ML Python estariam em demanda.
Haverá operações matriciais com capacidade de computação com GPU?
Vamos desenvolver a integração direta com o WinML, como fizemos para o OpenCL e DirectX.
Além disso, temos um grande projeto para incluir módulos/pacotes C++ similares a outros idiomas. Ou seja, será possível converter um monte de bibliotecas de código aberto em pacotes.
Operações matriciais pelo menos em CPU/Multithreads/AVX, mas possivelmente com GPU.
Pode fazer sentido fazer diferenciação automática (como em PyTorch, por exemplo). Isto é, tensores com capacidade para calcular o gradiente neles, e no topo pode usar qualquer rede neuralmas é muito trabalho, provavelmente como escrever o seu próprio motor de rede neural.
É óbvio pelas suas declarações que você imagina o mundo inteiro como "não há nada além de píton".
Eu vejo o mundo como um homem de negócios. Eu tenho um produto e promovo-o. Estou à procura de formas melhores. A MQL5 não trabalha para promoção de produtos, esta é a minha experiência pessoal, nada mais.
- Tentei colocar um artigo no meu site na MQL, mas disseram-me para me ir foder...Eu tentei postar um artigo na MQL5 com a seguinte frase"não tem tamanho suficiente, desculpe, nós nem vamos ler",
- o Mercado MQL5 não está disponível para o meu produto,
- de 10 clientes apenas 1 (na melhor das hipóteses) usa ou já usou o terminal MQL,
- "basta encontrar um corretor MT5 com integração direta com cripto fronteiras" esta é uma muleta que na vida real não funciona porque cripto fronteiras é o único corretor direto, e todos eles têm uma grande api.
Eu acho que vocês (MQLs) estão mergulhando em seu próprio mundo, tentando ver quem tem código mais longo e mais grosso.
O dobro da quantidade de dados históricos em um local plano?
Não, use ou a informação de propagação M1 ou dados de tick para isso.
O spread mínimo por M1 não é adequado para uma avaliação comercial precisa.
Sim - agora apenas a partir de dados reais, por isso vamos bombear o tráfego.