Aleksey Nikolayev:

Talvez DTW?

Um artigo sobre o Hubra sobre o uso de DTW no reconhecimento da fala.

Não, DTW é para áreas locais, além de ser lento...

E teriam de cambalear através de toda a tabela numa janela deslizante + com todas as dimensões da janela deslizante...

isso não é uma opção...

Tenho a certeza que há algo mais brilhante.

 
Maxim Dmitrievsky:

Grande normalização deslizante + correlação

abra + cadabra

obrigado all clear)

 
elibrarius:
Está na amplitude, ele quer a tempo.

Ele quer tudo.

O algoritmo deve entender que é tudo a mesma coisa.


Há uma diferença tanto no tempo como na amplitude e frequência....

O mesmo UM são as proporções entre os pontos do padrão

elibrarius:
Isto está em amplitude, mas ele parece querê-lo a tempo.

grande reamostragem pelo tempo, dividida em barras mais largas (silos), ou vice-versa interpolar

a interpolação parece preferível porque nenhuma informação será perdida
 
Bem, aqui está um exemplo de cientistas à procura de padrões. Mas somos muito mais espertos e as nossas bicicletas são muito melhores.
 
Aleksey Nikolayev:
Bem, aqui está um exemplo de cientistas à procura de padrões. Mas somos muito mais espertos e as nossas bicicletas são muito melhores.

Repito "para os que estão no tanque" TDW para padrões locais semelhantes

Você não vai girar o mouse na área de 20-100 metros ao seu redor, todos os padrões que estão no artigo estarão dentro de 0,5 metros, no máximo... (são localmente semelhantes (a tempo) )

Eu, por outro lado, preciso de uma invariância completa no tamanho

 
mytarmailS:

Repita "para os que estão no tanque" TDW para padrões locais semelhantes

Você não vai balançar o mouse na área de 20-100 metros à sua volta, todos os padrões do artigo estarão dentro de 0,5 metros, no máximo... (são localmente semelhantes (a tempo) )

Eu, por outro lado, preciso de uma invariância total no tamanho.

Não faz mal, daqui a uns anos vais descobrir o logaritmo.

 
mytarmailS:

Repita "para os que estão no tanque" TDW para padrões locais semelhantes

Você não vai balançar o seu mouse na área de 20-100 metros à sua volta, todos os padrões no artigo estarão dentro de 0,5 metros no máximo... (são localmente semelhantes (a tempo) )

Eu, por outro lado, preciso de uma invariância completa no tamanho

Para encontrar a lógica do tamanho da gama, a partir dela procurar escalas, ou melhor, em que escala procurar o padrão. Caso contrário, por janelas de força bruta total desde a largura do padrão máximo até o mínimo, e assim deslizando ao longo da linha é caro. mas tudo será definitivamente encontrado. a largura do padrão máximo só precisa ser entendida.

 
Aleksey Nikolayev:

Tudo bem, daqui a dez anos vais descobrir o logaritmo.

Como a logaritmética vai ajudar a reconhecer os padrões que desenhei acima?

 
Valeriy Yastremskiy:

A lógica do valor de spread no intervalo, a partir do qual se procura a escala, ou melhor, em que escala se procura o padrão. A única maneira de encontrar todos eles é encontrar a largura do padrão máximo.

Sabes que vai demorar meio dia a encontrar um padrão, uma busca completa...

Acho que há uma maneira mais elegante.

