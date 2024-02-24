Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2275
Talvez DTW?
Um artigo sobre o Hubra sobre o uso de DTW no reconhecimento da fala.
Não, DTW é para áreas locais, além de ser lento...
E teriam de cambalear através de toda a tabela numa janela deslizante + com todas as dimensões da janela deslizante...
isso não é uma opção...
Tenho a certeza que há algo mais brilhante.
Grande normalização deslizante + correlação
abra + cadabra
obrigado all clear)
Está na amplitude, ele quer a tempo.
Ele quer tudo.
O algoritmo deve entender que é tudo a mesma coisa.
Há uma diferença tanto no tempo como na amplitude e frequência....
O mesmo UM são as proporções entre os pontos do padrão
Isto está em amplitude, mas ele parece querê-lo a tempo.
grande reamostragem pelo tempo, dividida em barras mais largas (silos), ou vice-versa interpolara interpolação parece preferível porque nenhuma informação será perdida
Bem, aqui está um exemplo de cientistas à procura de padrões. Mas somos muito mais espertos e as nossas bicicletas são muito melhores.
Repito "para os que estão no tanque" TDW para padrões locais semelhantes
Você não vai girar o mouse na área de 20-100 metros ao seu redor, todos os padrões que estão no artigo estarão dentro de 0,5 metros, no máximo... (são localmente semelhantes (a tempo) )
Eu, por outro lado, preciso de uma invariância completa no tamanho
Não faz mal, daqui a uns anos vais descobrir o logaritmo.
Para encontrar a lógica do tamanho da gama, a partir dela procurar escalas, ou melhor, em que escala procurar o padrão. Caso contrário, por janelas de força bruta total desde a largura do padrão máximo até o mínimo, e assim deslizando ao longo da linha é caro. mas tudo será definitivamente encontrado. a largura do padrão máximo só precisa ser entendida.
Como a logaritmética vai ajudar a reconhecer os padrões que desenhei acima?
A lógica do valor de spread no intervalo, a partir do qual se procura a escala, ou melhor, em que escala se procura o padrão. A única maneira de encontrar todos eles é encontrar a largura do padrão máximo.
Sabes que vai demorar meio dia a encontrar um padrão, uma busca completa...
Acho que há uma maneira mais elegante.