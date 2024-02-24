Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2274
Receio que nem sequer funcione com matemática) Grosso modo, porque os Tsosniks não têm estacionaridade "não o sistema" que precisamos)
Aqui está um bom artigo sobre a não-estacionariedade no áudio:
Enquanto a estacionaridade pode ser dada definições rigorosas, a não-estacionaridade é um conceito muito amplo, pois há infinitas maneiras de se afastar da estacionaridade.
Ligeiramente diferente, os Tsosniks no problema têm um processo estacionário altamente barulhento, sabemos exatamente o que é e a tarefa é limpar o barulho.
No nosso caso mais adequado é o modelo SB com alguma dispersão de movimentos estacionários ruidosos de diferentes forças e períodos, e pode até haver algumas repetições no tempo, mas não sabemos exatamente o que procurar.
É por isso que é necessário, de alguma forma, destacar esses períodos (com um número suficientemente pequeno de erros) e nem sequer tentar fazer algo em outros momentos) Tentar construir alguma "teoria universal dos preços" seguida de "quebrar a espinha dorsal do Forex" é um caminho óbvio para lugar nenhum).
Concordo, para quê quebrar quando se pode rolar com o fluxo. O principal é manter o equilíbrio)
Esta é a teoria padrão deles. A propósito, o barulho, é particularmente sujeito a ser estacionário).
Acabei de escrever sobre as suas tentativas de se afastarem destas suposições padrão.
No nosso caso, o modelo SB é mais adequado com algum tipo de confusão de força diferente, período ruidosos movimentos estacionários da série e há até repetitivos no tempo, mas não se sabe exatamente o que procurar.
Bem, sim, a SB é "aproximação zero", e depois é uma questão de gosto).
Todo o mercado multi-bilionário está inundado de gente da noite e escalpadores e você diz... através de filtros de algum tipo estacionários, eu não sou forte. Não precisamos de uma máquina de movimento perpétuo, deixa-a mudar, mas não imediatamente.
https://github.com/balzer82/FFT-Python
Há mais disto, mas não percebo o que ele fez.
https://github.com/snazrul1/PyRevolution/blob/master/Puzzles/DSP_For_Stock_Prices.ipynb
Talvez estejamos a falar de filtros lógicos? Eles precisam de vender, quanto mais palavras bonitas, melhor. Eu tenho monitorado este sistema desde 2011 e tenho bons relatórios e backtests no meu site. Felizmente, encontrei o código fonte. O meu testador mostra uma coisa e o relatório deles mostra outra. Eu comecei a investigar e eles milagrosamente não têm negócios no dia em que perdi dinheiro.
O primeiro link é sobre a carga da rede elétrica, é fácil encontrar ciclos aqui. Na econometria eles também gostam de mostrar exemplos com ciclos explícitos.
A segunda não lidei com ela, mas a última foto diz que eles usaram Fourier para isolar os ciclos e os continuaram no futuro, a linha laranja é composta pelas mesmas peças, não funciona. Aqui está um indicador sobre este assunto.
Em relação a Fourier, a forma como vejo as coisas é esta. Primeiro é feita alguma decomposição, por exemplo, stl
então os loops são pesquisados através do bpf
então os loops são envoltos com lógica comercial. (incluindo MO) Não parece complicado.
Transformar Hilbert-Huang.
Não funciona.
Quem sabe como fazer reconhecimento sem escalas?
Como neste vídeo, por exemplo...
Sei que é feito através de espectros (Fourier muito provavelmente), até sei como o fazer, mas parece-me que o que sei não é a forma mais eficiente...
Portanto, estou interessado em como se faz sem escalas no ambiente científico/industrial, em que tarefas é aplicado, onde ler...
DTW talvez?
Um artigo sobre o uso de DTW no reconhecimento da fala.
Grande normalização deslizante + correlação
