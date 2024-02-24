Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2274

Aleksey Nikolayev:

Receio que nem sequer funcione com matemática) Grosso modo, porque os Tsosniks não têm estacionaridade "não o sistema" que precisamos)

Aqui está um bom artigo sobre a não-estacionariedade no áudio:

Enquanto a estacionaridade pode ser dada definições rigorosas, a não-estacionaridade é um conceito muito amplo, pois há infinitas maneiras de se afastar da estacionaridade.

Ligeiramente diferente, os Tsosniks no problema têm um processo estacionário altamente barulhento, sabemos exatamente o que é e a tarefa é limpar o barulho.

No nosso caso mais adequado é o modelo SB com alguma dispersão de movimentos estacionários ruidosos de diferentes forças e períodos, e pode até haver algumas repetições no tempo, mas não sabemos exatamente o que procurar.

 
Aleksey Nikolayev:

É por isso que é necessário, de alguma forma, destacar esses períodos (com um número suficientemente pequeno de erros) e nem sequer tentar fazer algo em outros momentos) Tentar construir alguma "teoria universal dos preços" seguida de "quebrar a espinha dorsal do Forex" é um caminho óbvio para lugar nenhum).

Concordo, para quê quebrar quando se pode rolar com o fluxo. O principal é manter o equilíbrio)

 
Valeriy Yastremskiy:

Um pouco diferente, os Tsosniks têm um processo estacionário altamente barulhento em seu problema, eles sabem exatamente o que é e a tarefa é limpar o barulho.

Esta é a teoria padrão deles. A propósito, o barulho, é particularmente sujeito a ser estacionário).

Acabei de escrever sobre as suas tentativas de se afastarem destas suposições padrão.

Valeriy Yastremskiy:

No nosso caso, o modelo SB é mais adequado com algum tipo de confusão de força diferente, período ruidosos movimentos estacionários da série e há até repetitivos no tempo, mas não se sabe exatamente o que procurar.

Bem, sim, a SB é "aproximação zero", e depois é uma questão de gosto).

 
Maxim Dmitrievsky:

Todo o mercado multi-bilionário está inundado de gente da noite e escalpadores e você diz... através de filtros de algum tipo estacionários, eu não sou forte. Não precisamos de uma máquina de movimento perpétuo, deixa-a mudar, mas não imediatamente.

https://github.com/balzer82/FFT-Python

Há mais disto, mas não percebo o que ele fez.

https://github.com/snazrul1/PyRevolution/blob/master/Puzzles/DSP_For_Stock_Prices.ipynb

Talvez estejamos a falar de filtros lógicos? Eles precisam de vender, quanto mais palavras bonitas, melhor. Eu tenho monitorado este sistema desde 2011 e tenho bons relatórios e backtests no meu site. Felizmente, encontrei o código fonte. O meu testador mostra uma coisa e o relatório deles mostra outra. Eu comecei a investigar e eles milagrosamente não têm negócios no dia em que perdi dinheiro.

O primeiro link é sobre a carga da rede elétrica, é fácil encontrar ciclos aqui. Na econometria eles também gostam de mostrar exemplos com ciclos explícitos.

A segunda não lidei com ela, mas a última foto diz que eles usaram Fourier para isolar os ciclos e os continuaram no futuro, a linha laranja é composta pelas mesmas peças, não funciona. Aqui está um indicador sobre este assunto.

 
Maxim Dmitrievsky:

Em relação a Fourier, a forma como vejo as coisas é esta. Primeiro é feita alguma decomposição, por exemplo, stl

então os loops são pesquisados através do bpf

então os loops são envoltos com lógica comercial. (incluindo MO) Não parece complicado.

Transformar Hilbert-Huang.

Não funciona.

 
A parte tocou 40K... o que raio se está a passar?
 

Quem sabe como fazer reconhecimento sem escalas?

Como neste vídeo, por exemplo...

Sei que é feito através de espectros (Fourier muito provavelmente), até sei como o fazer, mas parece-me que o que sei não é a forma mais eficiente...

Portanto, estou interessado em como se faz sem escalas no ambiente científico/industrial, em que tarefas é aplicado, onde ler...

mytarmailS:

Quem sabe como fazer reconhecimento sem escalas?

Como neste vídeo, por exemplo...

Sei que é feito através de espectros (Fourier muito provavelmente), até sei como o fazer, mas parece-me que o que sei não é a forma mais eficiente...

Então! estou interessado em como se faz sem escala no ambiente científico/industrial , em que tarefas é aplicado , onde ler...

DTW talvez?

Um artigo sobre o uso de DTW no reconhecimento da fala.

mytarmailS:

Quem sabe como fazer reconhecimento sem escalas?

Como neste vídeo, por exemplo...

Sei que é feito através de espectros (Fourier muito provavelmente), até sei como o fazer, mas parece-me que o que sei não é a forma mais eficiente...

Então! estou interessado em como se faz sem escala no ambiente científico/industrial , em que tarefas é aplicado , onde ler...

Grande normalização deslizante + correlação

 
Maxim Dmitrievsky:

Grande normalização deslizante + correlação

Isto é por amplitude, mas ele quer fazê-lo por tempo.
