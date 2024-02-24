Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1933
Obtive esta imagem dos últimos resultados - 4 aglomerados claros
Há pouco você estava falando sobre alguns valores numéricos para avaliar os resultados - que valores você está sugerindo que você olhe?
Sim) e agora olha para os dados do teste
Eu disse que é tudo bobagem, você deve olhar o erro do modelo nos dados do teste e não nas fotos, o erro de qualquer modelo de qualquer pacote
A propósito, altere os índices porque você está treinando apenas com dados de 10k
e você tem mais de 500k de dados
Quem sabe alguma coisa sobre polinomial ou aproximação harmónicaPOR FAVOR!!
Agora está de volta aos dados do teste.
Você só está treinando com dados de 10k.
e você tem mais de 500k de dados.
Tenho que afinar primeiro em dados pequenos, e depois tentar em dados grandes.
A propósito, notei que o R é muito irracional com a memória - ele come muito.
Acolhendo novamente nos dados de teste agora
é claro que sim
Claro que sim.
Ah, sim, obrigado!
Aqui está a imagem - um pouco pior, mas a tendência está lá.
Eu só não entendo o que está acontecendo - de onde veio outro agrupamento se não havia um antes?
nem tanto))))
novos dados - novos pontos
Não entendo o que está a acontecer.
Treinámos alguma coisa e depois aplicámo-la no teste ou quê? :)
Parece que é tudo um disparate.
Quantas vezes eu já te disse isto? 3 ? 5?
Quem sabe alguma coisa sobre polinomial ou aproximação harmônicaPOR FAVOR!!
E com o que queres acabar? Com harmónicos, o caminho para Fourier. Ou para os polinómios ortogonais, há muitos deles. Todos podem ser decompostos)