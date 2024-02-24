Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1933

Novo comentário
 
Aleksey Vyazmikin:

Obtive esta imagem dos últimos resultados - 4 aglomerados claros

Há pouco você estava falando sobre alguns valores numéricos para avaliar os resultados - que valores você está sugerindo que você olhe?

Sim) e agora olha para os dados do teste

scatter3d(x = predict.test[,1], 
          y = predict.test[,2], 
          z = predict.test[,3],
          groups = Y[test.idx],
          grid = F, 
          surface = F,
          ellipsoid = F,
          bg.col = "black",surface.col = c(2,3))

Eu disse que é tudo bobagem, você deve olhar o erro do modelo nos dados do teste e não nas fotos, o erro de qualquer modelo de qualquer pacote


A propósito, altere os índices porque você está treinando apenas com dados de 10k

train.idx <- 100:8000
test.idx <- 8001:10000

e você tem mais de 500k de dados

 
mytarmailS:

Quem sabe alguma coisa sobre polinomial ou aproximação harmónicaPOR FAVOR!!

 
mytarmailS:

Sim) e agora olha para os dados do teste

Eu estava dizendo que é tudo bobagem, você deveria olhar para o erro do modelo nos dados do teste e não para as fotos bonitas, o erro de qualquer modelo de qualquer pacote


Agora está de volta aos dados do teste.

> library(car)

> scatter3d(x = predict.test[,1], 
+           y = predict.test[,2], 
+           z = predict.test[,3],
+           groups = Y[train.idx],
+           .... [TRUNCATED] 
Error in complete.cases(x, y, z, groups) : 
  не все аргументы имеют одинаковую длину
mytarmailS:

Você só está treinando com dados de 10k.

e você tem mais de 500k de dados.

Tenho que afinar primeiro em dados pequenos, e depois tentar em dados grandes.

A propósito, notei que o R é muito irracional com a memória - ele come muito.

 
Aleksey Vyazmikin:

Acolhendo novamente nos dados de teste agora

é claro que sim

library(car)

> scatter3d(x = predict.test[,1], 
+           y = predict.test[,2], 
+           z = predict.test[,3],
+           groups = Y[train.idx],
+           .... [TRUNCATED]
 
mytarmailS:

Claro que sim.

Ah, sim, obrigado!

Aqui está a imagem - um pouco pior, mas a tendência está lá.

Eu só não entendo o que está acontecendo - de onde veio outro agrupamento se não havia um antes?

 
Aleksey Vyazmikin:

Ah, sim, obrigado!

Aqui está a imagem - um pouco pior, mas a tendência está lá.

Só não percebo o que se passa - como é que há outro aglomerado se não havia um antes?

nem tanto))))

novos dados - novos pontos

 
mytarmailS:

(um bocadinho)))

novos dados - novos pontos

Não entendo o que está a acontecer.

Treinámos alguma coisa e depois aplicámo-la no teste ou quê? :)

Parece que é tudo um disparate.

 
Aleksey Vyazmikin:

Parece ser tudo um disparate.

Quantas vezes eu já te disse isto? 3 ? 5?

 
mytarmailS:

Quem sabe alguma coisa sobre polinomial ou aproximação harmônicaPOR FAVOR!!

E com o que queres acabar? Com harmónicos, o caminho para Fourier. Ou para os polinómios ortogonais, há muitos deles. Todos podem ser decompostos)

 
Leia as respostas à minha pergunta. Muito obrigado a todos vocês!
1...192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940...3399
Novo comentário