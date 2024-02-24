Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1932

mytarmailS:

não é necessário nenhum pacote, onde está escrito?

Entradas não finitas na matriz de entrada>>> Entradas não finitas na matriz de entrada

Provavelmente tem um inf.

Você estragou os dados, talvez você devesse tentar trabalhar uma sintaxe simples e depois treinar seus modelos.

Tente aplicar isto aos dados antes de treinar o modelo

X <- as.matrix(X)
X[is.na(X)] <- 0
X[is.infinite(X)] <- 100

X é uma matriz com preditores

Maxim Dmitrievsky:

5k vistas, ala village

Alguma sorte com a sua construção personalizada, cidade? )

mytarmailS:

tente aplicar isto aos dados antes de treinar o modelo

X é uma matriz com preditores

Alguma sorte com a tua própria coisa, cidade? )

Não, ninguém está a ajudar, só a chatear.

 
Quem sabe alguma coisa sobre polinomial ou aproximação harmônica POR FAVOR!!
 
mytarmailS:

não é necessário nenhum pacote, onde está escrito?

Entradas não finitas na matriz de entrada>>> Entradas não finitas na matriz de entrada

Provavelmente tem um inf.

Você estragou os dados, talvez você devesse tentar trabalhar com alguma sintaxe simples, e só depois disso você deveria treinar seus modelos.

O que eu fiz de errado - Dei a coluna com os preços de fechamento

way <- "F:\\FX\\Открытие Брокер_Demo\\Musor\\000\\Save_OHLC.csv"  #  ваш путь

dt <- read.csv(file = way,header = T,sep = ";") #  читаем файл

clos <- dt$Close #  цеНу закрытия в отдельную переменную


get.ind <- function(x,n=5){
Estou anexando os dados para ajudar a dar sentido a isso, por favor.
Aleksey Vyazmikin:

O que fiz de errado - dei uma coluna com os preços de fecho

Eu devo ter feito asneira(( digite os comandos que eu dei

 
mytarmailS:

Eu devo ter feito algo errado(( digite os comandos que eu te dei.

Error in x2set(Xsub, n_neighbors, metric, nn_method = nn_sub, n_trees,  : 
  Non-finite entries in the input matrix

Mas talvez eu o tenha colocado no lugar errado?

get.target <- function(x, change){
  zz <- TTR::ZigZag(x,change = change,percent = F)
  zz <- c(diff(zz),0) ; zz[zz>=0] <- 1 ; zz[zz<0] <- -1
  return(zz)
}

X <- as.matrix(X)
X[is.na(X)] <- 0
X[is.infinite(X)] <- 100

X <- get.ind(clos)
Y <- as.factor(get.target(clos,change = 0.001))


library(uwot)

Qual é o 0.001 - qual é o significado?

 
Aleksey Vyazmikin:

Mas talvez eu o tenha colocado no lugar errado?

Lugar errado ))))

Você quer manipular o "X" antes de ser criado.

X <- get.ind(clos)
X <- as.matrix(X)
X[is.na(X)] <- 0

faz isto assim.


Aleksey Vyazmikin:

Qual é o 0.001 - qual é o significado?

o tamanho do joelho ZZ em pontos ou seja lá o que for, dependendo do número de dígitos.


não sabes o que é o quê, olha:

get.target <- function(x, change){
  zz <- TTR::ZigZag(x,change = change,percent = F)
  zz <- c(diff(zz),0) ; zz[zz>=0] <- 1 ; zz[zz<0] <- -1
  return(zz)
}

vemos que isto é um pacote TTR.

escreva-o na consola.

?TTR::ZigZag

obter ajuda

mytarmailS:

Não há ))

Você quer manipular o "X" antes de ser criado.

proceder desta maneira


o tamanho do joelho do X em grafite ou algo assim, dependendo do número de dígitos.


se não sabes o que é o quê, observa:

vemos que isto é um pacote TTR.

escreva-o na consola.

arranjar ajuda.

Sim, foi um pouco mais longe e conseguiu isto.

> X <- as.matrix(X)

> X[is.na(X)] <- 0

> X[is.infinite(X)] <- 100

> library(uwot)

> train.idx <- 100:8000

> test.idx <- 8001:10000

> UM <- umap(X = X[train.idx,],
+            y = Y[train.idx], 
+            approx_pow = TRUE, 
+            n_components = 3, 
+            ret_mode .... [TRUNCATED] 

> predict.train <- umap_transform(X = X[train.idx,], 
+                                 model = UM, n_threads = 4 L, 
+                                 .... [TRUNCATED] 
11:08:52 Read 7901 rows and found 31 numeric columns
11:08:52 Applying training data column filtering/scaling
11:08:52 Processing block 1 of 1
11:08:52 Writing NN index file to temp file C:\Users\S_V_A\AppData\Local\Temp\RtmpK0sSR3\file28f467fe2995
11:08:52 Searching Annoy index using 4 threads, search_k = 1500
11:08:52 Commencing smooth kNN distance calibration using 4 threads
11:08:52 Initializing by weighted average of neighbor coordinates using 4 threads
11:08:52 Commencing optimization for 167 epochs, with 118515 positive edges
0%   10   20   30   40   50   60   70   80   90   100%
[----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
**************************************************|
11:08:54 Finished

> predict.test <- umap_transform(X = X[test.idx,], 
+                                model = UM, n_threads = 4 L, 
+                                ver .... [TRUNCATED] 
11:08:54 Read 2000 rows and found 31 numeric columns
11:08:54 Applying training data column filtering/scaling
11:08:54 Processing block 1 of 1
11:08:54 Writing NN index file to temp file C:\Users\S_V_A\AppData\Local\Temp\RtmpK0sSR3\file28f45e3376d9
11:08:54 Searching Annoy index using 4 threads, search_k = 1500
11:08:55 Commencing smooth kNN distance calibration using 4 threads
11:08:55 Initializing by weighted average of neighbor coordinates using 4 threads
11:08:55 Commencing optimization for 167 epochs, with 30000 positive edges
0%   10   20   30   40   50   60   70   80   90   100%
[----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
**************************************************|
11:08:55 Finished

> library(car)
Загрузка требуемого пакета: carData

> scatter3d(x = predict.train[,1], 
+           y = predict.train[,2], 
+           z = predict.train[,3],
+           groups = Y[train.idx],
+        .... [TRUNCATED] 
Загрузка требуемого пакета: rgl
Загрузка требуемого пакета: mgcv

Se eu tiver um passo de preço de 1, devo mudar 0,001 para, por exemplo, 100?

Mudou-o para 100.

11:15:15 Read 2000 rows and found 31 numeric columns
11:15:15 Applying training data column filtering/scaling
11:15:15 Processing block 1 of 1
11:15:15 Writing NN index file to temp file C:\Users\S_V_A\AppData\Local\Temp\RtmpK0sSR3\file28f417876e23
11:15:15 Searching Annoy index using 4 threads, search_k = 1500
11:15:15 Commencing smooth kNN distance calibration using 4 threads
11:15:15 Initializing by weighted average of neighbor coordinates using 4 threads
11:15:15 Commencing optimization for 167 epochs, with 30000 positive edges
0%   10   20   30   40   50   60   70   80   90   100%
[----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
**************************************************|
11:15:16 Finished

> library(car)

> scatter3d(x = predict.train[,1], 
+           y = predict.train[,2], 
+           z = predict.train[,3],
+           groups = Y[train.idx],
+        .... [TRUNCATED] 
>
 
Aleksey Vyazmikin:

Sim, não parou, e veio com isto.

Se eu tiver um passo de preço de 1, devo mudar 0,001 para, por exemplo, 100?


Jogue com o parâmetro de mudança 

last200clos <- tail(clos,200)
plot(last200clos,t="l")
zz <- TTR::ZigZag(HL = last200clos , percent = F,change = 50)
lines(zz,col=2,lwd=2)
 
mytarmailS:


Jogue com o parâmetro de alteração

Obtive esta imagem dos últimos resultados - 4 aglomerados claros

Há pouco você estava falando de alguns valores numéricos para estimar os resultados - que valores você sugere que olhemos?

1...192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939...3399
