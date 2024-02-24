Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1932
não é necessário nenhum pacote, onde está escrito?
Provavelmente tem um inf.
Você estragou os dados, talvez você devesse tentar trabalhar uma sintaxe simples e depois treinar seus modelos.
Tente aplicar isto aos dados antes de treinar o modelo
X é uma matriz com preditores
5k vistas, ala village
Alguma sorte com a sua construção personalizada, cidade? )
Alguma sorte com a tua própria coisa, cidade? )
Não, ninguém está a ajudar, só a chatear.
O que eu fiz de errado - Dei a coluna com os preços de fechamentoEstou anexando os dados para ajudar a dar sentido a isso, por favor.
Eu devo ter feito asneira(( digite os comandos que eu dei
Error in x2set(Xsub, n_neighbors, metric, nn_method = nn_sub, n_trees, : Non-finite entries in the input matrix
Mas talvez eu o tenha colocado no lugar errado?
Qual é o 0.001 - qual é o significado?
Lugar errado ))))
Você quer manipular o "X" antes de ser criado.
faz isto assim.
Sim, foi um pouco mais longe e conseguiu isto.
Sim, não parou, e veio com isto.
Jogue com o parâmetro de mudança
Obtive esta imagem dos últimos resultados - 4 aglomerados claros
Há pouco você estava falando de alguns valores numéricos para estimar os resultados - que valores você sugere que olhemos?