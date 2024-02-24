Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 961
Então só deve funcionar enquanto os preços históricos se repetirem...
Talvez seja esse o problema ) Vou refazê-lo e ver
Exactamente.
Um certo Asaulenko faz exactamente isso. Embora ele tente agitar como uma lebre, ele ainda é um físico e eu tenho confiança no seu modelo.
E é como se segue - procura-se ver se o preço está fora do nível de confiança, e a NS dá adicionalmente permissão/desaprovação para entrar no comércio. Eu tenho o mesmo, só que em vez de NS eu uso o coeficiente de assimetria de Pearson. Mas, é melhor - eu também quero fazer isso assim.
Sim, eu entendo que ele tem uma quebra de alcance, mas o demônio está enterrado nas nuances, como sempre.
Sugerir qual par de moedas escolher (EURUSD-H1 ou XAUUSD-H1) e quais os períodos a definir como treino e teste? 10000/1000? 30000/1500? Eu também posso definir os parâmetros da floresta como eu quiser. O pacote é randomForest(https://cran.r-project.org/web/packages/randomForest/randomForest.pdf). Quero que o meu trabalho seja o mais útil socialmente possível :)
qualquer, de preferência um artigo com pesquisa :)
História/Futuro = 10000/1000
No gráfico você pode ver claramente o início do período OOS)) Entrada - Indicador RSI (100 componentes)
fórmula para cálculo da j-ésima entrada iRSI(NULL, 0, 2+j, 4, i+1+Shift) - 50) / 50, período RSI é 2+j onde j é de 0 a 99.
Sim, também podemos fazer isso )) se espalha através do afiliado
sim, também sabemos como fazer tais rebaiters ))
Sim, primeiro panqueca, mas agora estou fazendo uma nova execução. agora a entrada é corpos de velas - a saída também apenas como um sinal (0.1). a estratégia sem filtragem.
O que se segue é um teste. Eu obtive um resultado muito decepcionante com 2 pips espalhados, -398 pips. Vou tentar filtrá-lo. Acho que o período de treinamento não deve ser retratado na floresta.
Apenas um segmento com feedback (sem aprendizagem e validação)
LevelOpen > 0.1(< -0.1) Lucro 73 pips
LevelOpen > 0.15(< -0.15) Lucro 21 pips
Um pequeno lucro, mas ainda assim um lucro. Em níveis inferiores a 0,1, isto é uma perda. Agora temos de tentar ultrapassar estes resultados)