1. Então eu ainda não entendo...
3. não pode haver características correlacionadas após a transformação. Sim, podemos dizer que eles se fundem em outras estruturas (atributos), mas já sem redundância
4.
é tudo uma expressão, não se pode comentar dentro dela ))))
1. O que não está claro aqui - temos os nossos preditores que sabemos como reproduzir e depois são transformados de acordo com certas regras e são produzidos novos preditores que são calculados de acordo com certas regras criadas durante a transformação e que podem ser aplicados a qualquer amostra inicial. Então, eu preciso salvar essas regras resultantes em um arquivo separado para converter a string quando uma nova barra aparecer no terminal - ou seja, eu preciso de autonomia em relação ao R.
3. estou dizendo que eles estavam altamente correlacionados antes da conversão, o que resultou em uma redução significativa. Quanto a se fundem ou não - preciso de analisar.
4. O meu R não jura e tudo funciona, mas na essência da questão - construção de modelos e agrupamento não estão relacionados.
Aqui fiz o download de um componente de umap, comprimido 2500 recursos em uma linha, com uma perda, é claro, mas ainda assim para testes é suficiente
Pense nisso: eu descrevi o algoritmo para 2500 características com uma perda de +-10%.
Então me diga como você pode descarregar esses componentes :)
1. bem, então fale mais claramente, porque regras, regras são transformações, não regras, regras são se então ...
um modelo treinado passa pela função de previsão e você obtém a saída do modelo
4. Eles não são parentes, o que eu deveria estar olhando?
Então diga-me como descarregar estes componentes :)
PR <- predizer(um , X)
1. Bem, de que outra forma posso ser claro - há sinónimos preditores/características/regras, tínhamos uma regra e convertemos para outra, e preciso de lógica de conversão com a qual obter regras2 da regra1 - está claro? :)
4. O wiki diz mesmo isso:"a redução da dimensionalidade é geralmente feitaantes da aplicaçãodo método k-nearest neighbour ", e aqui entendo que o agrupamento deve ser aplicado em novos preditores/regras apenas para generalizar as dimensões resultantes, para que não haja demasiadas...
E em que formato deve isto ser guardado num ficheiro?
Para os que estão no tanque!!!
Sinónimos são sinais/características/previsões ...
Uma indicação pode ser qualquer coisa incluindo uma regra, uma regra não pode ser nada.
Preço pode ser um sinal, mas preço não é uma regra! O QUE NÃO É IMPORTANTE ????
Uma função pode ser um sinal, mas uma função não é uma regra; regras especiais podem ser construídas sobre uma função, mas NÃO É o mesmo que !!!!.
Uma transformação matemática pode ser um sinal de 2+2, mas 2+2 não é uma regra, é uma transformação matemática. O QUE NÃO ESTÁ EM COMPROMISSO ????
E quando você chama uma transformação matemática de regra, e você chama uma função de regra, e se surpreende que eu não o entenda, eu fico nervoso, e também fico nervoso quando leio seu post três vezes e tento entender o que você quer dizer. E quando te digo para seres mais claro, e começas a discutir, começo a pensar porque preciso de tudo...
4. O wiki diz isso:"a redução da dimensionalidade é normalmente feitaantes da aplicaçãodo método k-nearest neighbour ", e aqui entendo que o agrupamento deve ser aplicado em novos preditores/regras apenas para generalizar a dimensionalidade obtida, para que não haja demasiados...
leia a maldição da dimensionalidade, especialmente destacada em vermelho e nas letras maiores .
Em que formato você deve salvá-lo em um arquivo?
De que formato você precisa?
Este é de Expert, neuro bitcoin previsão para a semana passada, primeira tela sem filtro, segunda mesma, mas com "confiança" filtro 40.
Euro não dá essa qualidade, mas perto dela.
É tudo retórica da percepção individual.
Guarde-o num formato legível, como o csv.
Esta pitão é uma coisa fascinante. Tenho de fazer uma agitação. Eu estou a escrever:
tmpIn=In tmpOut=Out I=np.arange(len(Out)) np.random.shuffle(I) for i in range(len(Out)): In[i]=tmpIn[I[i]] Out[i]=tmpOut[I[i]]
Isso dá merda. Eu reinicializo antes de fazer o looping In e Out e funciona. Eu podia verificar cada passo.
1. É tudo a retórica da percepção individual.
2. Salvar em um formato legível, por exemplo, csv.
1. Foda-se Alexey, se cada professor da sua cidade tivesse uma percepção individual, um teria a letra "B" como um "zyu", e outro "69" (individualidade). e o outro teria um 69, você percebe que ainda não seria capaz de ler!!! Eu leio o que você diz, não entendo, fico nervoso, você não recebe respostas às suas perguntas porque eu não as entendo, o tempo é desperdiçado, não adianta e quem melhorou com esta individualidade idiota da percepção????
E o que te está a atrasar?
Interessante sobre esta pitão. Tenho de fazer a mistura. Eu estou a fazê-lo:
Está a dar merda. Reiniciei-o antes do ciclo de entrada e saída e está a funcionar. Você pode verificar cada passo do caminho.
Para que precisas desta pitão, afinal?