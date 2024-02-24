Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1935

Novo comentário
 
mytarmailS:

1. Então eu ainda não entendo...

3. não pode haver características correlacionadas após a transformação. Sim, podemos dizer que eles se fundem em outras estruturas (atributos), mas já sem redundância

4.

é tudo uma expressão, não se pode comentar dentro dela ))))

1. O que não está claro aqui - temos os nossos preditores que sabemos como reproduzir e depois são transformados de acordo com certas regras e são produzidos novos preditores que são calculados de acordo com certas regras criadas durante a transformação e que podem ser aplicados a qualquer amostra inicial. Então, eu preciso salvar essas regras resultantes em um arquivo separado para converter a string quando uma nova barra aparecer no terminal - ou seja, eu preciso de autonomia em relação ao R.

3. estou dizendo que eles estavam altamente correlacionados antes da conversão, o que resultou em uma redução significativa. Quanto a se fundem ou não - preciso de analisar.

4. O meu R não jura e tudo funciona, mas na essência da questão - construção de modelos e agrupamento não estão relacionados.

 
mytarmailS:

Aqui fiz o download de um componente de umap, comprimido 2500 recursos em uma linha, com uma perda, é claro, mas ainda assim para testes é suficiente

Pense nisso: eu descrevi o algoritmo para 2500 características com uma perda de +-10%.

Então me diga como você pode descarregar esses componentes :)

 
Aleksey Vyazmikin:

1. O que não está claro aqui - temos os nossos preditores, que sabemos como reproduzir, depois convertemo-los de acordo com algumas regras e obtemos novos preditores, que são calculados de acordo com regras específicas que surgiram durante a conversão e que podem ser aplicadas a qualquer amostra inicial. Então, eu preciso salvar essas regras resultantes em um arquivo separado para converter a string quando uma nova barra aparecer no terminal - ou seja, eu preciso de autonomia em relação ao R.

3. estou dizendo que eles estavam altamente correlacionados antes da conversão, o que resultou em uma redução significativa. Quanto a se fundem ou não - preciso de analisar.

4. O meu R não jura e tudo funciona, mas na essência da questão - construção de modelos e agrupamento não estão relacionados.

1. bem, então fale mais claramente, porque regras, regras são transformações, não regras, regras são se então ...

um modelo treinado passa pela função de previsão e você obtém a saída do modelo

4. Eles não são parentes, o que eu deveria estar olhando?

 
Aleksey Vyazmikin:

Então diga-me como descarregar estes componentes :)


PR <- predizer(um , X)

PR <- predizer( modelo , novos dados ou o que quer que seja)

 
mytarmailS:

1. bem, então fale mais claramente, porque regras, regras são transformações, não regras, regras são se então ...

você executa um modelo treinado através da função de previsão e obtém a saída do modelo

4. Não relacionado, então para que devo olhar? Qual é o problema?

1. Bem, de que outra forma posso ser claro - há sinónimos preditores/características/regras, tínhamos uma regra e convertemos para outra, e preciso de lógica de conversão com a qual obter regras2 da regra1 - está claro? :)

4. O wiki diz mesmo isso:"a redução da dimensionalidade é geralmente feitaantes da aplicaçãodo método k-nearest neighbour ", e aqui entendo que o agrupamento deve ser aplicado em novos preditores/regras apenas para generalizar as dimensões resultantes, para que não haja demasiadas...

mytarmailS:


PR <- predizer(um , X)

PR <- predizer( modelo , novos dados ou o que quer que seja)

E em que formato deve isto ser guardado num ficheiro?

 
Aleksey Vyazmikin:

1. Bem, de que outra forma posso deixar claro - existem sinónimos para preditores/características/regras, tínhamos uma regra e convertemos para outra, e preciso da lógica de conversão com a qual obter regras2 da regra1 - isso está claro? :)

Para os que estão no tanque!!!

Sinónimos são sinais/características/previsões ...

Uma indicação pode ser qualquer coisa incluindo uma regra, uma regra não pode ser nada.

Preço pode ser um sinal, mas preço não é uma regra! O QUE NÃO É IMPORTANTE ????

Uma função pode ser um sinal, mas uma função não é uma regra; regras especiais podem ser construídas sobre uma função, mas NÃO É o mesmo que !!!!.

Uma transformação matemática pode ser um sinal de 2+2, mas 2+2 não é uma regra, é uma transformação matemática. O QUE NÃO ESTÁ EM COMPROMISSO ????

E quando você chama uma transformação matemática de regra, e você chama uma função de regra, e se surpreende que eu não o entenda, eu fico nervoso, e também fico nervoso quando leio seu post três vezes e tento entender o que você quer dizer. E quando te digo para seres mais claro, e começas a discutir, começo a pensar porque preciso de tudo...


Aleksey Vyazmikin:

4. O wiki diz isso:"a redução da dimensionalidade é normalmente feitaantes da aplicaçãodo método k-nearest neighbour ", e aqui entendo que o agrupamento deve ser aplicado em novos preditores/regras apenas para generalizar a dimensionalidade obtida, para que não haja demasiados...

leia a maldição da dimensionalidade, especialmente destacada em vermelho e nas letras maiores .


Aleksey Vyazmikin:

Em que formato você deve salvá-lo em um arquivo?

De que formato você precisa?

 

Este é de Expert, neuro bitcoin previsão para a semana passada, primeira tela sem filtro, segunda mesma, mas com "confiança" filtro 40.
Euro não dá essa qualidade, mas perto dela.



 
mytarmailS:

Para os que estão no tanque!!!

sinónimos são sinais/características/previsões ...

Uma indicação pode ser qualquer coisa, incluindo uma regra, mas nada pode ser uma regra.

Preço pode ser um sinal, mas preço não é uma regra! O QUE NÃO É IMPORTANTE ????

Uma função pode ser um sinal, mas uma função não é uma regra; regras particulares podem ser baseadas numa função, mas ISTO NÃO É A MESMA COISA !!!!.

Uma transformação matemática pode ser um sinal de 2+2, mas 2+2 não é uma regra, é uma transformação matemática. O QUE NÃO ESTÁ EM COMPROMISSO ????

E quando você chama uma transformação matemática de regra, e você chama uma função de regra, e se surpreende que eu não o entenda, eu fico nervoso, e também fico nervoso quando leio seu post três vezes e tento entender o que você quer dizer. E quando te digo para seres mais claro, e começas a discutir, começo a pensar se preciso mesmo...


Leia a maldição da dimensionalidade, sublinhei-a a vermelho e em letras maiúsculas.


Qual deles queres?

É tudo retórica da percepção individual.

Guarde-o num formato legível, como o csv.

 

Esta pitão é uma coisa fascinante. Tenho de fazer uma agitação. Eu estou a escrever:

tmpIn=In
tmpOut=Out
I=np.arange(len(Out))
np.random.shuffle(I)
for i in range(len(Out)):
  In[i]=tmpIn[I[i]]
  Out[i]=tmpOut[I[i]]

Isso dá merda. Eu reinicializo antes de fazer o looping In e Out e funciona. Eu podia verificar cada passo.

 
Aleksey Vyazmikin:

1. É tudo a retórica da percepção individual.

2. Salvar em um formato legível, por exemplo, csv.

1. Foda-se Alexey, se cada professor da sua cidade tivesse uma percepção individual, um teria a letra "B" como um "zyu", e outro "69" (individualidade). e o outro teria um 69, você percebe que ainda não seria capaz de ler!!! Eu leio o que você diz, não entendo, fico nervoso, você não recebe respostas às suas perguntas porque eu não as entendo, o tempo é desperdiçado, não adianta e quem melhorou com esta individualidade idiota da percepção????

E o que te está a atrasar?

Rorschach:

Interessante sobre esta pitão. Tenho de fazer a mistura. Eu estou a fazê-lo:

Está a dar merda. Reiniciei-o antes do ciclo de entrada e saída e está a funcionar. Você pode verificar cada passo do caminho.

Para que precisas desta pitão, afinal?

1...192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942...3399
Novo comentário