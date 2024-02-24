Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 954

Yuriy Asaulenko:

Sim, já foi tudo dito. Sem água).

Pode dar-me um fluxograma? Gosto de fluxogramas, visuais.

Eu prefiro níveis com sacos de dinheiro e o caminho que a estratégia toma para chegar lá.

 
Maxim Dmitrievsky:

Pode dar-me um fluxograma? Gosto de fluxogramas, visuais.

Melhor sob a forma de níveis onde se encontram os sacos de dinheiro, e de que forma a estratégia chega até eles.

Não estou a falar da estratégia, estou a falar do canal. Perguntado, respondido.

Se você gosta de esquemas, veja o esquema do canal.


Para aqueles que não querem estudar R em profundidade, mas querem usá-lo

Uma revisão comparativa da GUI RKWard para R

Arraste e solte com o seu mouse e você está pronto para ir. Experimenta.

Boa sorte.

A Comparative Review of the RKWard GUI for R
A Comparative Review of the RKWard GUI for R
  • r4stats.com
by Robert A. Muenchen Introduction RKWard is a free and open source Graphical User Interface for the R software, one that supports beginners looking to point-and-click their way through analyses, a…
 
O pacote 'RKWard' não está disponível (para a versão 3.5.0 do R)

 
Há o código fonte e você pode compilá-lo você mesmo, mas além de msvc você tem que colocar o craft e além dessa pitão, e quando você tem pitão, que cobre completamente R, pense se vale a pena continuar o fiddling para obter apenas o aditivo glucodrome de R)))
 
Maxim Dmitrievsky:

Não há sequer uma pitada de dinheiro aqui dentro.

E ninguém prometeu dinheiro nenhum.
Yuriy Asaulenko:
E ninguém te prometeu dinheiro.

o propósito de estar no fórum? os cérebros de outras pessoas?

 
Maxim Dmitrievsky:

o propósito de estar no fórum? os cérebros de outras pessoas?

Está a perguntar-me a mim? Como posso saber quais são os seus objectivos?
Yuriy Asaulenko:
Está a perguntar-me a mim? Como devo saber quais são os seus objectivos?

Estou a ver, tonto.

