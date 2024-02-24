Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1908
Os meus resultados estão detalhados aqui. Para validação multiplico as filas originais por -1
Rapazes, vamos lá, desde que o assunto começou, tenham algum respeito uns pelos outros. Aqui você me enviou um arquivo com entradas e outro com um alvo, peço desculpas, como ele deve ser colado aos dados diretamente ou de volta? E tome para trazer à tona a primeira linha para assinar os dados de entrada, a última coluna o alvo, a primeira pode ser o número da linha ou não. Eu passei mais tempo a colocar o ficheiro na forma certa.
Sinceramente, esta é a primeira vez que vejo um resultado assim. O VTRIT tem 0 entradas úteis, acho que tem a ver com a própria macro porque o seu alvo não está misturado. Mas o facto de não haver dados úteis para o alvo.
Eu corri-o no optimizador a partir do fundo. Foi capaz de passar de 4 entradas para 8, mas a qualidade da curva de aprendizagem foi fraca.
Este é o máximo a que foi capaz de ir e não é possível obter o modelo com esta qualidade. Salvando o modelo começa com mais de 85% de generalização, você tem como você vê 63,51 e eu não acho que ele irá mais alto. Tente montar o arquivo como mencionei acima, mas certifique-se de embaralhar as linhas de modo que a função de destino alternar, talvez o VTRIT seja capaz de lidar com ele.
Está bem, eu sei.
Em geral, todos os inputs devem ser úteis, com eu reduzindo o número de inputs para 80, o resultado fica muito pior. Este é um sistema real, provavelmente usa acenos, ziguezagues, não sei, também não sei qual é o seu período. A rede recupera tudo por si só. Se você tiver o google drive, eu posso fazer o upload da minha variante para jogar.
Há algum interesse? Para misturar os exemplos, será preciso mexer.
Está bem, vou manter isso em mente.
Parece ser o mesmo forexprostools que o seu, retirado do widget investingcom.
Sim, errado) Aparentemente, é tudo falhas na análise, ou nos dados para onde vai a leitura.
É pouco provável que a normalização seja útil. O bom é que precisamos de dados de arquivo de notícias no terminal, uma capacidade regular de baixá-los e um serviço para trabalhar com eles. Não creio que não existam arquivos) Mas a julgar pela opinião dos criadores, não começará a funcionar até que os utilizadores digam que o querem, e mesmo que comece a funcionar, estará em versão paga primeiro).
Bem, antes de tudo há muitos atrasos, você pode ver isso a olho nu. Prepare o arquivo, eu vou executá-lo....
As redes não têm memória, por isso é preciso alimentar os atrasos.
De acordo com a VTRIT, nenhuma das entradas é relevante para o alvo, infelizmente. A questão está encerrada.
Ele pode usar todas as entradas, menos de 100 entradas é inaceitável
Com 50 entradas, o melhor erro é 0,5
Pelo que entendi, durante o seu funcionamento, olha para cada barra individualmente para a formação de níveis em relação ao alvo, a cada barra é atribuído um coeficiente. Em essência, ele compara as barras em relação umas às outras em relação ao alvo no seu caso nenhuma das barras poderia cruzar o limiar acima da unidade todas as barras mostraram ser falsas. Atualmente estou escrevendo um artigo sobre este pré-processamento e há muitas coisas interessantes lá. Uma das regras diz que uma coluna deve se correlacionar com o alvo e NÃO com outras colunas, e no seu caso elas parecem ter uma correlação muito alta entre elas, tornando-se assim prsoto inúteis. Espera até eu verificar outra coisa....
Não é exactamente o padrão. Normalmente você pega algum tipo de oscilador e o alimenta na rede. Estes indicadores utilizam algum número de barras passadas para o cálculo, dependendo dos seus períodos. No meu caso, a rede primeiro lê estes indicadores e depois usa-os para dar a resposta, por isso precisa de conhecer os valores dos preços passados.
Eu tenho um arquivo bagunçado de 7700 bares onde levo 24 léguas, então não continue, mas olhe aqui. Aqui está o seu arquivo
E aqui está o meu.
Qual é a diferença???? Não te vou manter em suspense. Na análise de componentes principais, quando cada coluna é seu próprio sistema de coordenadas, é importante que elas possam ser agrupadas para que pontos de diferentes colunas possam ser plotados no mesmo sistema de coordenadas. A interpretação é simples. Quanto mais vectores verticais e horizontais, mais frio ele é. No seu caso, é um ponto de uniformidade.