Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1904
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Toma, diverte-te um pouco.
erros em uma simples árvore
1.0 0.8648648648648649
podes fazer melhor do que isso, bem feito.
Ei, isso é fixe, consegues fazer os clusters apenas dois 0 e 1? Consegues fazer isso?
Ou melhor, diz-me qual é o grupo responsável pelo flit, eu deito-o abaixo... Acho que 0?
Ouve, é fixe se houver apenas dois clusters 0 e 1? Consegues fazer isso?
Ou melhor, diz-me qual é o grupo responsável pela flauta, e eu deito-a abaixo... Aceito 0?
Não sei, está em automático.
Vou ter de escrever um novo.
Se você deixar apenas 2, o modelo será mais estúpido. Mas eu não preciso, só te joguei para jogar
Não sei, está em automático.
Vais ter de escrever um novo.
Se você deixar apenas 2, fará o modelo empatar mais. Mas em geral eu não preciso, só te atirei para jogar
Removeram a classe 0 e correram o ficheiro em VTRITE. Surpreendentemente Maxim, mas todos os inputs foram feitos para o arquivo de treinamento. Como se não houvesse uma espreitadela aos inputs. Não pode ser tão cor-de-rosa a não ser, claro, que você jogou fora um arquivo sujo e já o limpou. Muito surpreendente :-(
é o mesmo, mas não são entradas, são números de cluster para os quais você tem que fazer pós-processamento ))
essa merda me envia o bot pronto diretamente para a pasta do terminal e eu apenas aperto o botão de compilação e continuo a executá-lo no testador )
é a mesma coisa, mas não são entradas mas sim números de cluster para os quais você tem que fazer pós-processamento ))
Carrego no botão de compilação e corro-o no testador )
Vamos tentar novamente. A primeira linha é o nome das suas entradas, certo?
Como os distinguirá se tiver lá vários idênticos?
Acabei por numerá-los de 1 a 24 + adicionei o alvo.
Vamos rever isso novamente. A primeira linha que você tem são os nomes dos inputs, certo?
Como é que os vais distinguir se tens lá vários dos mesmos?
Acabei por numerá-los de 1 a mais de 24, adicionando um alvo.
Que entradas? 24 sinais e um 'cluster' alvo.
Que entradas? 24 características e um 'cluster' alvo
Número de aprovação+Diferença entre função de estimativa directa e função hiperbólica (deve ser decrescente)+Generalisability+Lest highest generalisability (treta técnica puramente para si)
Max, estás mesmo a chatear as pessoas, mas acima de tudo estás a chatear-te a ti próprio. Lembre-se no mercado o principal é não se iludir......
Tenho certeza que você tem uma visão de 100% do futuro. A julgar pelo comportamento do Optimizer, ele mostra 90% para uma única passagem em 1 época. Como explica isso?
porque estes são dados preparados por agrupamento... tudo já é bom lá.