Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1904

Novo comentário
 
Maxim Dmitrievsky:

Toma, diverte-te um pouco.

erros em uma simples árvore

1.0 0.8648648648648649

podes fazer melhor do que isso, bem feito.

Ei, isso é fixe, consegues fazer os clusters apenas dois 0 e 1? Consegues fazer isso?

Ou melhor, diz-me qual é o grupo responsável pelo flit, eu deito-o abaixo... Acho que 0?

[Excluído]  
Mihail Marchukajtes:

Ouve, é fixe se houver apenas dois clusters 0 e 1? Consegues fazer isso?

Ou melhor, diz-me qual é o grupo responsável pela flauta, e eu deito-a abaixo... Aceito 0?

Não sei, está em automático.

Vou ter de escrever um novo.

Se você deixar apenas 2, o modelo será mais estúpido. Mas eu não preciso, só te joguei para jogar

 
Maxim Dmitrievsky:

Não sei, está em automático.

Vais ter de escrever um novo.

Se você deixar apenas 2, fará o modelo empatar mais. Mas em geral eu não preciso, só te atirei para jogar

Removido a classe 0 e executado o arquivo em VTRITE. Surpreendentemente Maxim, mas todos os inputs foram feitos para o arquivo de treinamento. Como se não houvesse uma espreitadela aos inputs. Não pode ser tão cor-de-rosa a não ser, claro, que você jogou fora um arquivo sujo e já o limpou. Muito surpreendente :-(
[Excluído]  
Mihail Marchukajtes:
Removeram a classe 0 e correram o ficheiro em VTRITE. Surpreendentemente Maxim, mas todos os inputs foram feitos para o arquivo de treinamento. Como se não houvesse uma espreitadela aos inputs. Não pode ser tão cor-de-rosa a não ser, claro, que você jogou fora um arquivo sujo e já o limpou. Muito surpreendente :-(

é o mesmo, mas não são entradas, são números de cluster para os quais você tem que fazer pós-processamento ))

essa merda me envia o bot pronto diretamente para a pasta do terminal e eu apenas aperto o botão de compilação e continuo a executá-lo no testador )

 
Maxim Dmitrievsky:

é a mesma coisa, mas não são entradas mas sim números de cluster para os quais você tem que fazer pós-processamento ))

Carrego no botão de compilação e corro-o no testador )

Vamos tentar novamente. A primeira linha é o nome das suas entradas, certo?

Como os distinguirá se tiver lá vários idênticos?

Acabei por numerá-los de 1 a 24 + adicionei o alvo.

[Excluído]  
Mihail Marchukajtes:

Vamos rever isso novamente. A primeira linha que você tem são os nomes dos inputs, certo?

Como é que os vais distinguir se tens lá vários dos mesmos?

Acabei por numerá-los de 1 a mais de 24, adicionando um alvo.

Que entradas? 24 sinais e um 'cluster' alvo.

 
Tenho quase a certeza que estás a espreitar o futuro a 100%. A julgar pelo comportamento do Optimizer, ele mostra 90% em uma única passagem em 1 época. Como explica isso?
 
Maxim Dmitrievsky:

Que entradas? 24 características e um 'cluster' alvo

A primeira linha é o nome das características, certo?
 

Número de aprovação+Diferença entre função de estimativa directa e função hiperbólica (deve ser decrescente)+Generalisability+Lest highest generalisability (treta técnica puramente para si)

Max, estás mesmo a chatear as pessoas, mas acima de tudo estás a chatear-te a ti próprio. Lembre-se no mercado o principal é não se iludir......

[Excluído]  
Mihail Marchukajtes:
Tenho certeza que você tem uma visão de 100% do futuro. A julgar pelo comportamento do Optimizer, ele mostra 90% para uma única passagem em 1 época. Como explica isso?

porque estes são dados preparados por agrupamento... tudo já é bom lá.

1...189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911...3399
Novo comentário