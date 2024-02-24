Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1905

Mihail Marchukajtes:

Número de aprovação+Diferença entre função de estimativa directa e função hiperbólica (deve diminuir)+Generalisability+Lest highest generalisability (treta técnica puramente para si)

Max, estás mesmo a chatear as pessoas, mas acima de tudo estás a chatear-te a ti próprio. Lembre-se no mercado o principal é não se iludir......

Eu faço-o... e é isso que eu faço...

 
Maxim Dmitrievsky:

porque isto são dados agrupados... tudo já é bom lá.

Estou surpreendido, que o parâmetro vroth entre em menos, acho que está relacionado ou com erro do optimizador, ou com um desequilíbrio demasiado grande entre as classes....
 
Maxim Dmitrievsky:

é exactamente isso que estou a fazer.

Bem olha Maxim, antes de mais nada tivemos que nivelar classes entre 1 e 2, onde no alvo 0=2 cluster.

Na matriz Mv0[q] você precisa alimentar exatamente aquelas entradas, que são indicadas pelo número //10

Arquivo de treinamento formatado em anexo onde a primeira linha os numerou em ordem. Não um pequeno, vais descobrir. E eu estou à espera de uma fotografia no estúdio...

Arquivos anexados:
0_100_-119_Temp_97.mqh  8 kb
Si_Splice_10_20_19.txt  1179 kb
Diga-me que tipo de erros você tem

Depois envio-te um conjunto de dados mais complicado, é muito simples.

Não preciso do código, tenho o mesmo que o Reshetov, mas em python. Dá o código mql imediatamente.

Vou ter de modificar a tua durante muito tempo, sou demasiado preguiçoso.

 

Por favor, diga-me como encontrar uma encomenda com um lucro máximo (mql4).

Muito obrigado.

 
Os erros no topo são comentados, retira-se as próprias funções polinomiais deste arquivo, não se esqueça das funções sigmoid e signum, signum faz um monte de dois polinómios em um commit, sigmoid é uma função de ativação.
 

Para ser honesto, quando eu estava rodando seu arquivo eu pensei que tinha um erro no cálculo da pontuação, mas agora eu carreguei o meu e tudo está no seu lugar.

O segundo número deve tender a zero, o terceiro a 100 o quarto fixa o terceiro com o segundo menos. É assim que se parece uma verdadeira estratégia que funciona. O que você largou, Maxim, faz-me pensar em investigar isso. É impossível obter um modelo de tal qualidade em uma área onde temos apenas 24 vetores desconhecidos e 550 deles no total. Tenho 58 vetores nesta foto e posso atingir o nível de 87% (terceira figura) com pena. A questão é que quando você obtém um resultado alto, ele lhe dá uma pausa para pensar. E se ele aprender bem, mas parar de trabalhar com novos dados. É importante trabalhar com novos dados, mas não toda esta.....

Mihail Marchukajtes:
Os erros no topo são comentados, você mesmo puxa as funções polinomiais deste arquivo, não esqueça as funções sigmoid e signum, signum faz a ligação de dois polinómios em um commit, sigmoid é a função de ativação.

Aqui está um. Há apenas 12 fichas, não 24.

Eu tenho erros

>>> print(train_score, " ", tst_score)

1.0 0.5454545454545454

Arquivos anexados:
data.csv  251 kb
 
Então, é claro que não são todos usados. A adição de cada entrada duplica o tempo. O meu quad core puxa um máximo de 11 entradas. Eu otimizei o seu arquivo de cima para baixo....
Estou a ver, você é um optimizador... Não sei o que está a escrever)

