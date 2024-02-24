Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1899

Petros Shatakhtsyan:

O que significa isso? Se tudo é feito via MO, então não é necessário ter lucro e parar os parâmetros de perda. Eles devem ser gerados automaticamente.

Linhas diferentes têm características estatísticas diferentes

 
Maxim Dmitrievsky:

Optimize em carrapatos de 5 minutos ou preços de abertura (mais rápido nas aberturas).

Qualquer coisa ANTES de 2010 o algoritmo não sabe de forma alguma. Este é um bom enredo para verificar o que você otimizou.

2 parâmetros adicionados:

  • multiplicador para std
  • BuyOrSell - permitir apenas poses longas ou curtas (devido aos aglomerados, apenas um lado pode funcionar bem. Talvez eu conserte mais tarde).


Ooh, é lindo.
 
Maxim Dmitrievsky:

Esta é uma estratégia de regresso à média de 1-4 horas.

Porque não pode ir contra a tendência? Se formos contra a tendência, a comissão vai comer tudo...

 
Renat Akhtyamov:
oooh, linda

Porque é que as pessoasse enganam a si próprias?

Só parece bonito, mas na realidade eles não ganham nada há anos.

Eles precisam de mostrar mais estatísticas.


 
Petros Shatakhtsyan:

Parece ser apenas beleza, e na verdade por muitos anos não ganha nada.

A arte requer sacrifício. Pintar não é para pessoas mercantes insignificantes. ))

 
Maxim Dmitrievsky:

Modificou um pouco o algo e o módulo MO. O resultado é algo parecido com isto. Do lado direito está o treino (não grite que está do lado direito, não importa aqui).


Aqui eu vou apoiar o Maxim. Eu também tenho primeiro 20% da secção de controlo, depois 100% de teste e 100% de treino. Na verdade, a essência do otimizador em si significa que o teste e a aprendizagem são uma e a mesma seção dividida em espelho entre dois polinômios. No entanto, admito que a secção de testes é aprovada logo no início porque preciso de me certificar que o modelo é adequado ao mercado no momento actual e, portanto, não perco tempo precioso da operação NC imediatamente após a optimização.

 
Maxim Dmitrievsky:

Há uma sensação de que a pura sazonalidade sem levar em conta os dados fundamentais não funciona.

 
Aleksey Nikolayev:

Há um sentimento de que a pura sazonalidade sem levar em conta os dados fundamentais não funciona.

Eu concordo, mas um indicador de fundo é difícil. Embora você pudesse começar com os índices de ações. Não é suficiente, mas pelo menos alguma coisa.

Eles precisam de índices para os estados, mas só há números trimestrais estáticos ou taxas do banco central. Como montá-la, mesmo em alguns parâmetros ... ainda não consigo perceber....
 

Pessoal, isto é uma confusão completa e eu quase caguei nas calças. Começou a actualizar o sistema e durante a instalação saiu a "tela da morte", é bom que tudo tenha corrido bem.

A pergunta aos residentes, que começaram a construir o ópio com a EA que eu vomitei. Max???? Se sim, salte os arquivos no arquivo e então eu tenho alguns grandes buracos nos últimos dias. Eu ficarei muito grato a....

 
Valeriy Yastremskiy:

Eu concordo, mas um indicador de fundo é difícil. Embora você pudesse começar com os índices de ações. Não o suficiente, mas pelo menos alguma coisa.

eles precisam de índices para os estados, mas só há números trimestrais estáticos, mas ou as taxas do banco central. Como juntá-la mesmo em pelo menos um par de parâmetros ... ainda não consigo perceber....

Bem, nós temos um calendário económico api)

Este é o problema para determinar a diferença entre meses/trimestres, onde a sazonalidade funciona - é uma tarefa e tanto do Ministério do Desenvolvimento Econômico).

