Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1899
O que significa isso? Se tudo é feito via MO, então não é necessário ter lucro e parar os parâmetros de perda. Eles devem ser gerados automaticamente.
Linhas diferentes têm características estatísticas diferentes
Modificou um pouco o algo e o módulo MO. O resultado é algo parecido com isto. Treinamento certo (não grite que está à direita, não importa aqui).
Optimize em carrapatos de 5 minutos ou preços de abertura (mais rápido nas aberturas).
Qualquer coisa ANTES de 2010 o algoritmo não sabe de forma alguma. Este é um bom enredo para verificar o que você otimizou.
2 parâmetros adicionados:
Esta é uma estratégia de regresso à média de 1-4 horas.
Porque não pode ir contra a tendência? Se formos contra a tendência, a comissão vai comer tudo...
oooh, linda
Porque é que as pessoasse enganam a si próprias?
Só parece bonito, mas na realidade eles não ganham nada há anos.
Eles precisam de mostrar mais estatísticas.
A arte requer sacrifício. Pintar não é para pessoas mercantes insignificantes. ))
Aqui eu vou apoiar o Maxim. Eu também tenho primeiro 20% da secção de controlo, depois 100% de teste e 100% de treino. Na verdade, a essência do otimizador em si significa que o teste e a aprendizagem são uma e a mesma seção dividida em espelho entre dois polinômios. No entanto, admito que a secção de testes é aprovada logo no início porque preciso de me certificar que o modelo é adequado ao mercado no momento actual e, portanto, não perco tempo precioso da operação NC imediatamente após a optimização.
Há uma sensação de que a pura sazonalidade sem levar em conta os dados fundamentais não funciona.
Eu concordo, mas um indicador de fundo é difícil. Embora você pudesse começar com os índices de ações. Não é suficiente, mas pelo menos alguma coisa.Eles precisam de índices para os estados, mas só há números trimestrais estáticos ou taxas do banco central. Como montá-la, mesmo em alguns parâmetros ... ainda não consigo perceber....
Pessoal, isto é uma confusão completa e eu quase caguei nas calças. Começou a actualizar o sistema e durante a instalação saiu a "tela da morte", é bom que tudo tenha corrido bem.
A pergunta aos residentes, que começaram a construir o ópio com a EA que eu vomitei. Max???? Se sim, salte os arquivos no arquivo e então eu tenho alguns grandes buracos nos últimos dias. Eu ficarei muito grato a....
Eu concordo, mas um indicador de fundo é difícil. Embora você pudesse começar com os índices de ações. Não o suficiente, mas pelo menos alguma coisa.eles precisam de índices para os estados, mas só há números trimestrais estáticos, mas ou as taxas do banco central. Como juntá-la mesmo em pelo menos um par de parâmetros ... ainda não consigo perceber....
Bem, nós temos um calendário económico api)
Este é o problema para determinar a diferença entre meses/trimestres, onde a sazonalidade funciona - é uma tarefa e tanto do Ministério do Desenvolvimento Econômico).