Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1894
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
O método MGUA assume a amostragem e os preditores, não é? Ou você simplesmente pegou os preços ou seus derivados em diferentes faixas, encaixou-os em uma única linha e depois começou a procurar modelos MGUA primitivos, o que resultou em funções 1/0 que se tornaram preditoras?
Sim, é suposto ser como todos os outros ) A ideia é modificar as características, treinar o modelo e ver o que acontece com os novos dados.
Por exemplo, temos uma matriz com preditores x1,x2,x3,....x20
vamos treinar o modelo - obter um erro com os novos dados
novos preditores são criados com base nos preditores
x1^2 ,x2^2, x5^2..... x1*x2,x1*x5,x2*x4.....
treinar o modelo - obter um erro nos novos dados
mantemos os n melhores preditores
com base nos n preditores, são criados novos preditores
e assim o processo repete-se até o erro cair...
como resultado, no final podemos ter os seguintes preditores
q1 = x1
q2 = x5*x9 ^ 4
q3 = x10*x20*x5*x2 ^ 8
.....
..... Corrija-me se estiver errado, porque não sou matemático e posso ter entendido mal...
O exemplo é para trabalhar com dados funcionais, mas você também pode trabalhar com regras de log, em vez de funções usar uma condição, em vez de " . ^ " - ">, < ,=="
Como trabalhamos com os modelos normais? Nós apenas alimentamos x1,x2,x3,....x20 e é isso.
O que eu fiz no último script é que - 0.82
Eu tomei todos os 31 indicadores como preditores.
depois tomei as suas previsões como preditores de segunda ordem, depois tomei as previsões das previsões e assim sucessivamente 11 vezes até o erro estar a cair, recebi 0,82 em vez de 0,7
Não sei onde estraguei tudo (
A atitude das renas.
O dever de indulgência é proibido, não para os homens.
O dever de tolerar falhas é o resultado final.
Qualquer homem, incluindo um homem, deve apenas o que recebeu e a quem o recebeu.
Todas as outras dívidas são impostas por mulheres e por aqueles que te querem controlar.
Alguma vez tiveste dificuldades? Com fracassos, com dívidas, com manipulações, com a imposição de culpa ou dívidas...
Oh, não.
És tu quem impõe o sentido do dever de tolerar o fracasso. Você mesmo está vivendo dessa maneira e aconselhando sinceramente os outros sobre seu padrão de pensamento ou você quer administrar?
Echo brother, que maneira de fazer isso....
É mais provável que eu consiga lidar com as pessoas, uma vez que nos viramos num barco, eu estava sentado no Sheetrock, quando caí na água, a minha garganta encravou. Comecei a gritar como uma cabra louca com uma voz desconexa, mas o espantoso é que ignorei completamente este facto e estupidamente disse aos campistas o que fazer, no final, por causa dos meus comandos inábeis (disseram-me que ela não está a virar) e rebentei com o leme e não fui capaz de a pôr no ar. Teoricamente é possível montá-lo, é um barco de classe oceânica, mas falhamos :-(
Isso conta como sendo manipulador, incluindo suborno. Ou a minha filha partiu o braço :-(((((( Com um grito de "Papá, olha como eu consigo" e eu estou a dar-lhe este pente, porque ela é a única no hospital, é apenas um suborno e eu compro-lhe maçãs e guloseimas deliciosas. Isso conta? O que você acha?
E nós ainda estamos no Ob, felizmente !!!!!!!!
Echo brother, que viagem....
Eu sou mais uma aberração de controle, uma vez nós viramos em um barco, eu estava sentada no Sheetrock, quando caí na água minha garganta encravou. Comecei a gritar como uma cabra louca com uma voz desconexa, mas o espantoso é que ignorei completamente este facto e, estupidamente, disse aos campistas o que fazer, no final, por causa do meu mau julgamento (disseram-me que ela não está a virar) e do leme e não consegui pô-la no ar. Teoricamente é possível montá-lo, é um barco de classe oceânica, mas falhamos :-(
Isso conta como sendo manipulador, incluindo suborno. Ou a minha filha partiu o braço :-(((((( Com um grito de "Papá, olha como eu consigo" e eu estou a dar-lhe este pente, porque ela é a única no hospital, é apenas um suborno e eu compro-lhe maçãs e guloseimas deliciosas. Isso conta? O que você acha?
E ainda nem sequer saímos no Ob, sorte a nossa !!!!!!!!.
afundou lindamente. Fui ao Ob para pescar e fazer um piquenique.
Destruído lindamente. Fui ao Ob para pescar e fazer um piquenique.
Digo-te mais, eles levaram-na e deram-na a outra equipa. Exatamente um ano depois, ela afundou no mesmo lugar + - 10 metros, mas nós o temos a flutuar, porque não somos uma equipe estúpida e garantimos sua flutuação de reserva, e a outra equipe, ela se afogou completamente, teve que chamar mergulhadores e arrastá-la carros no fundo, metros 400-500. Ela caiu com um estrondo, e o nosso mastro estalou quando Yaroslavets a estava a transportar porque o barco de salvamento "Amur" não se safou... velas enchidas debaixo de água no momento da foto.....
Imagine eu e o capitão :-)
Cozinhe você vê, o clima é de classe. Ninguém morreu!!!!!
Saída de trás da ilha do canal, lugar fatídico para ela acaba por ser..... Uma batida de vento com as velas furiosamente colocadas e ela desce com as velas na água :-((((( E é 10 dias depois da queda do gelo, então a minha voz guinchante foi a resposta dos meus testículos, não a temperatura da água, como muitos supõem, e eu :-))))))
Bem, eu sou um marinheiro claro, mas não há muita gente que saiba disso.....
Uma vez eu me diverti num parque de estacionamento de barcos ferozmente caros e seus motores, estando sozinho e nas cordas e no leme, então eu consegui chegar lá fora. Fiz algumas curvas que não eram reais, e depois era hora de...kuyar um monte de barcos. O vento e o timoneiro do Kuli empurraram-nos para fora e ficaram em pantones. Então tive de saltar para cima e para baixo como uma saiga, mas a forma como o fiz foi além dos elogios. Porque quando você não é burro você pode fazer qualquer ciência, incluindo estimar a otimização que você pensou em usar, infelizmente, eu nunca cheguei a isso :-(
Mais precisamente, eles levaram-na para longe de nós e deram-na a outra tripulação. Exatamente um ano depois, ela afundou no mesmo lugar + - 10 metros, mas permaneceu a flutuar, porque não somos uma equipe burra e garantiu sua flutuação de reserva e a outra equipe que ela afundou completamente, teve que chamar mergulhadores e arrastá-la máquinas no fundo, 400-500 metros. Ela caiu, e o nosso mastro estalou quando Yaroslavets a estava a transportar porque o barco de resgate "Amur" não a puxou para dentro... velas enchidas debaixo de água no momento da foto.....
Imagine eu e o capitão :-)
Cozinhe você vê, o clima é de classe. Ninguém morreu!!!!!
Saída de trás da ilha do canal, lugar fatídico para ela acaba por ser..... Uma brisa brutal com as velas ferozmente colocadas e ela está navegando na água :-((((( E isso é 10 dias depois que o gelo quebrou, então minha voz estridente foi a resposta dos meus testículos e não a temperatura da água, como muitos supõem, e eu :-))))))
talvez tenham perdido o lastro debaixo da quilha algures, como é que ela está a virar ))
é um tipo de férias fixe
Bem, eu sou um marinheiro claro, mas não há muita gente que saiba disso.....
Uma vez eu me diverti num parque de estacionamento de barcos ferozmente caros e seus motores, estando sozinho e nas cordas e no leme, então eu consegui chegar lá fora. Fiz algumas curvas que não eram reais, e depois era hora de...kuyar um monte de barcos. O vento e o timoneiro do Kuli empurraram-nos para fora e ficaram em pantones. Então tive de saltar como uma saiga .... mas a forma como o fiz foi para além dos elogios. Porque quando você não é estúpido, você pode fazer qualquer ciência, incluindo estimar a otimização, que eu descobri como usar, mas eu ainda tenho muito tempo :-(
Estávamos navegando no oceano, e como se para manter a vela na água, todos rolavam do lado oposto do boom...
É verdade, mas mesmo que os turistas tenham sido instruídos, eles não chegaram a tempo ao outro lado. O resultado final, como eles dizem.
O truque estava no rolo e se houvesse muita gente, todos eles tinham que participar. Então acabou por não haver tempo para as pessoas irem para o outro lado, e nós fugimos por detrás da ilha.... Bem, isso é uma chatice. Receio, infelizmente :-(((((
Tudo verdade, mas os turistas, embora instruídos, não conseguiram chegar ao outro lado a tempo. O resultado final, como eles dizem.
Foi o que eu pensei, foi por isso
para fazer a travessia vem o comando "virar!" ;)Se você perder o comando, o boom pode atingir você no crânio ou explodir você ;)
Eu pensei que era por isso
para fazer a transição é o comando "turn!" ;)