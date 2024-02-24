Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1895

Novo comentário
 
O mais irritante é que quando o boom bate, é tão alto, está vazio (mastro de alumínio) e é tão frustrante, e você esfrega a sua testa para que as pessoas lá tenham tido experiência neste tópico. Eu próprio já lá estive... i know.... e o mais irritante é que é barulhento, com o riso da tripulação e dói como um osso de concha feroz :-(
 
Mihail Marchukajtes:
O mais irritante é que quando o boom bate, é um mastro vazio (mastro de alumínio) e é tão frustrante, e você esfrega a testa, então havia pessoas experientes no assunto. Eu próprio já lá estive... i know.... e o que é mais irritante é que é alto, para o riso da tripulação e dói como um osso de concha feroz :-(

depende de que tipo de brisa ;)

 
Renat Akhtyamov:

depende de que tipo de brisa ;)

Quando o vento é forte, você não pode fazê-lo categoricamente ou você vai ter um braço quebrado, etc. Mas tudo depende do timoneiro. Comandado, dê tempo para executá-lo.....
 

Em geral, há dois comandos, "Preparar para virar" e "Virar", mas alguém falhou o primeiro comando, por isso ficámos atolados. Turistas, sabe... o que posso dizer... E o vento foi feroz, tenho de admitir, uma combinação de factores, nada mais...

 
Mihail Marchukajtes:

Em geral, há dois comandos, "Preparar para virar" e "Virar", mas alguém falhou o primeiro comando, por isso ficámos atolados. Turistas, sabe... o que posso dizer... E o vento era feroz, uma combinação de factores, nada mais...

parece que...

 

Você precisa de um grande barco para velejar de verdade)

 
Aleksey Nikolayev:

Para velejar de verdade, você precisa de um grande barco)

Mas mesmo com um pequeno, você terá um verdadeiro deleite, especialmente quando o rio não é um riacho ou uma ribeira.....
[Excluído]  

primeira corrida a frio da estratégia de retorno para um cluster plano às 3 horas, alguns negócios no gráfico (exemplo)

Não é fixe, mas também não é um idiota... Vou tentar mais tarde.


 
Maxim Dmitrievsky:

primeira corrida a frio da estratégia de retorno para um cluster plano às 3 horas, vários negócios no gráfico (exemplo)

Não é fixe, mas também não é um idiota... Vou tentar mais tarde.


Parece bom à primeira vista. Vamos olhar para a demonstração e depois para a verdadeira.

[Excluído]  

Dependendo da hora (e obviamente do instrumento) pode haver diferentes cortes

aqui está, por exemplo, o eurobucks à 9ª hora (hora terminal). Aglomerado invertido.

comprar e vender clusters também pode ser definido para ser positivo sobre a história

Em resumo, a questão da pesquisa e otimização ainda é a mesma

+ reciclagem. Em novos dados pode funcionar pior (como de costume)

Assim: desde o clustering de 2015. Esta é a parte mais frustrante. Não pensei que um aglomerado bastante rude em aglomerados desse um forte sobretreinamento.


1...188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902...3399
Novo comentário