O mais irritante é que quando o boom bate, é um mastro vazio (mastro de alumínio) e é tão frustrante, e você esfrega a testa, então havia pessoas experientes no assunto. Eu próprio já lá estive... i know.... e o que é mais irritante é que é alto, para o riso da tripulação e dói como um osso de concha feroz :-(
depende de que tipo de brisa ;)
Em geral, há dois comandos, "Preparar para virar" e "Virar", mas alguém falhou o primeiro comando, por isso ficámos atolados. Turistas, sabe... o que posso dizer... E o vento foi feroz, tenho de admitir, uma combinação de factores, nada mais...
parece que...
Você precisa de um grande barco para velejar de verdade)
primeira corrida a frio da estratégia de retorno para um cluster plano às 3 horas, alguns negócios no gráfico (exemplo)
Não é fixe, mas também não é um idiota... Vou tentar mais tarde.
primeira corrida a frio da estratégia de retorno para um cluster plano às 3 horas, vários negócios no gráfico (exemplo)
Parece bom à primeira vista. Vamos olhar para a demonstração e depois para a verdadeira.
Dependendo da hora (e obviamente do instrumento) pode haver diferentes cortes
aqui está, por exemplo, o eurobucks à 9ª hora (hora terminal). Aglomerado invertido.
comprar e vender clusters também pode ser definido para ser positivo sobre a história
Em resumo, a questão da pesquisa e otimização ainda é a mesma
+ reciclagem. Em novos dados pode funcionar pior (como de costume)
Assim: desde o clustering de 2015. Esta é a parte mais frustrante. Não pensei que um aglomerado bastante rude em aglomerados desse um forte sobretreinamento.