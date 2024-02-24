Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1893
A julgar pelas suas mensagens anteriores com um número incontável de erros gramaticais, percebo que a mensagem actual não é mais do que um copypaste
Escreva em suas próprias palavras, é mais interessante
https://new-science.ru/chto-takoe-effekt-nabljudatelya-v-kvantovoj-mehanike/
Você está mais interessado em ler um discurso descuidado com erros gramaticais? :)
Tem a ver com psicologia ))))))))))
Dói, não dói?
Soletra bem.
doeu, não foi?
Você não soletra.
Estás a falar a sério? Pensei que estávamos todos a trabalhar juntos para nos ajudarmos uns aos outros e tu dizes que não vai funcionar)) Sabemos que não é fácil... Então porque não paras de escrever que não vai funcionar )))) E pára de chorar e de ficar histérico. Não escreverei mais se os meus erros te incomodam tanto) Desejo-te boa sorte do fundo do meu coração ;)
Pensei que os seus erros eram especiais e um sinal de desrespeito pelos seus interlocutores.
Mas estás enganado, ninguém está a chorar.Escreva para
Estás a falar a sério? Qual é o teu problema? Pensei que estávamos todos juntos nisto para nos ajudarmos uns aos outros a ter sucesso.
A atitude da Alena.
São os homens que têm de suportar, não os homens.
O dever de tolerar falhas é um fundo em geral.
Qualquer homem, incluindo um homem, só deve o que recebeu e a quem o recebeu.
Todas as outras dívidas são impostas por mulheres e por aqueles que querem controlá-lo.
Alguma vez tiveste dificuldades? Com fracassos, com dívidas, com manipulações, com a imposição de culpa ou dívidas...
Oh, não.
És tu quem impõe o sentido do dever de tolerar o fracasso. Você mesmo está vivendo dessa maneira e aconselhando sinceramente os outros sobre sua maneira de pensar ou você quer administrar?
Cheguei à conclusão que é melhor não pensar e não inventar, mas escrever uma espécie de algoritmo repensado que sintetizará as características e as verificará, se a característica é boa então deixe-a, se má então jogue-a fora, para que você possa passar por milhões de variantes, é claramente mais eficiente do que inventar humano.
Depois disso podemos melhorar e modificar os bons sinais, depois novamente, novamente e assim por diante até que o erro caia...
Eu me inspirei nos escritos de Ivakhnenko e no método MGUA. Eu gosto muito da filosofia do método.
O método MGUA envolve amostragem e preditores, não é? Ou você apenas tomou preços ou seus derivados para diferentes faixas, colocou-os em uma linha e depois começou a procurar modelos primitivos de acordo com a MGUA, o que resultou em funções 1/0 que se tornaram preditoras?
Li um livro de Edward Torb e vi uma ideia interessante. Traduzido para a nossa língua, o objectivo da classificação não deve ser encontrar a direcção do mercado, mas sim encontrar a estratégia utilizada pelo jogador condicionalmente grande ou pelo seu grupo, e portanto usar a estratégia que pode ultrapassar esta estratégia, ou seja, usar o seu mecanismo para ganhar vantagem estatística.
Esta idéia é muito semelhante ao que eu disse anteriormente, que além da estratégia, é importante usar uma tática - ou seja, não é suficiente para determinar a direção correta do movimento do preço, você precisa negociar esta idéia com o mínimo de risco.
Se desenvolvermos esta ideia, a classificação, como agora, deverá dividir as séries de preços em 3 tipos - por direcção da tendência dos preços, e após a decomposição para conduzir uma classificação adicional, onde irá seleccionar uma estratégia específica - também poderá haver várias, mas não muitas, e se a primeira determinar o movimento provável, a segunda será responsável pelos pontos de entrada e fixação dos lucros e perdas.