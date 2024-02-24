Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1898
tudo já está embutido na idéia - padrões sazonais agrupados que supostamente se repetem (e, de fato, às vezes se repetem)
Mas... casaco errado. Ou a árvore está muito bem treinada e você precisa treinar e analisar um neurônio.Mas é tudo treta, se a árvore não mostrar nada, significa que não há regularidade. Não há sentido no aprendizado profundo.
Quem quer testar esta loucura?
É uma estratégia para voltar à média em 1-4 horas. Cada hora é negociada de acordo com a sua própria lógica.
O código no inluder é gerado em python em poucos segundos, coloque-o na pasta <include>
basta compilar o bot (st hours), aplicar o conjunto
você também precisa de uma mt4Orders lib de fxsaber
bons testes em novos dados não posso prometer
Neste f-i no final do inluder você pode brincar com desvios. Por exemplo, multiplicá-los por 1,5, 2, etc. Quanto mais, menos negócios, mas supostamente deveriam ser mais precisos.
Não é difícil obter tais gráficos. Você pode obtê-los sem nenhum indicador e sem nenhum MO.
Gostaria também de acrescentar que muitos usuários estão testando em tais contas demo, onde o spread é de 0-5 pips (0-0.5 pips) e nenhuma comissão. Você pode ganhar milhões.
Não existem tais contas na conta real. Mas por alguma razão isso acontece no servidor da MetaQuotes Demo.
Não estou a "obter gráficos", mas a testar a abordagem. Estou farto desta treta. Se não estás interessado em MO, vai ter com a Edith Nahir.
Se você tiver entradas com os valores Take Profit e Stop Loss, você pode obter o mesmo resultado sem usar PMs, otimizando uma estratégia muito simples.
Que resultados você obtém se o testar com os mesmos parâmetros em um par diferente?
O modelo é compatível com um determinado instrumento.
Parece ter tudo o que você precisa para tentar você mesmo. Mesmo a pitão não precisa de ser aparafusada. Só uma bíblia de sabre.
Eu daria o gerador TC em python mas ninguém o usará.
ainda mais porque estou redesenhando algo e terei que explicar as mudanças de versão.
O modelo está ligado ao instrumento específico
O que significa isso? Se tudo é feito por MO, então você não precisa de nenhum parâmetro Take Profit ou Stop Loss. Eles devem ser gerados automaticamente.